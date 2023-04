Se busca a Madeline Kingsbury: ¿Quién es Adam Fravel?

Adam Fravel es un ingeniero de software de Winona, Minnesota, según su página de LinkedIn.

Las publicaciones en las redes sociales y los registros en línea muestran que él también es el padre de los hijos de la desaparecida madre de Winona, Madeline Kingsbury.

Aunque las autoridades no han nombrado a Fravel, el jefe de policía de Winona, Tom Williams, dijo en una conferencia de prensa que el padre de los hijos de Kingsbury fue la última persona conocida que vio a la investigadora de Mayo Clinic y les dijo a las autoridades que condujo su camioneta y luego la devolvió a la residencia de Kingsbury.

Kingsbury es una profesional de investigación clínica de Winona, Minnesota, de la Clínica Mayo que fue reportada como desaparecida el 31 de marzo de 2023. Desapareció después de dejar a sus hijos en la guardería, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Winona.

Esto es lo que necesita saber:

1. Adam Fravel, atleta de secundaria y miembro del consejo estudiantil, ha recibido contratos de publicidad y medios web

Según la página de LinkedIn de Fravel, ha trabajado bajo contrato para un sitio de anuncios de bienes raíces en publicidad y medios web.

En ese cargo, escribió que sus funciones incluyen dirigir “la creación de anuncios y otros proyectos de medios. Analice y optimice el rendimiento de la publicidad en todos los dispositivos y tipos de mercado. Dirigir la creación de Anuncios y otros proyectos de medios. Analice y optimice el rendimiento de la publicidad en todos los dispositivos y tipos de mercado”.

En habilidades, enumeró cosas como hojas de estilo en cascada y HTML.

Fravel también trabajó bajo contrato para otra empresa en publicidad y medios web y en soporte de TI para Winona State Information Technology Services, escribió en LinkedIn.

Fravel escribe en su página que recibió un asociado de artes y ciencias en AAS y software y desarrollo web en mayo de 2023 de Minnesota State College Southeast, enumerando sus habilidades como SQL y JavaScript.

En 2016, recibió una licenciatura en ciencias en Sistemas de Información de Gestión de la Universidad Estatal de Winona, dice su página de LinkedIn.

Se graduó de Mabel-Canton High School en 2012, donde estuvo en la Sociedad de Honor, el Consejo Estudiantil y estuvo en el coro, fútbol y baloncesto, según su página de LinkedIn.

2. Adam Fravel publicó fotos en Facebook que lo muestran con los niños que comparte con Madeline Kingsbury

En Facebook, las pocas fotos visibles de Fravel lo muestran con los niños que comparte con Madeline Kingsbury. A Kingsbury y a su madre les gustaron algunas de sus publicaciones.

“Tan lindo”, escribió la madre con una publicación.

También publicó una foto que lo muestra con un avión. Su página de Facebook dice que es de Mabel, Minnesota. Fravel también compartió una recaudación de fondos que Kingsbury había publicado en Facebook.

3. La policía de Winona describió a Madeline Kingsbury como una “persona desaparecida en peligro”

La policía describió a Kingsbury como una “persona desaparecida en peligro” en un comunicado. Ella también se conoce con el nombre de Maddi Kingsbury.

Kingsbury, de 26 años, fue visto por última vez “la mañana del 31 de marzo y desde entonces no ha tenido contacto con amigos o familiares”, escribió la policía en el comunicado de prensa. “Fue vista por última vez en su casa en Winona, Minnesota. Se suponía que Kingsbury se presentaría a trabajar esa mañana, pero no lo hizo. Además, numerosas llamadas y mensajes de amigos y familiares quedaron sin respuesta. Se suponía que Kingsbury recogería a sus hijos de la guardería esa tarde, pero no se presentó ni hizo arreglos. Todo esto está extremadamente fuera de lugar para ella”.

Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar a financiar los esfuerzos de búsqueda.

Las autoridades no han nombrado a un sospechoso o persona de interés, pero la portavoz de la policía de Winona dijo en una conferencia de prensa que la policía está considerando si Kingsbury puede ser víctima de un crimen.

4. La policía dice que el padre de los hijos de Madeline Kingsbury les dijo que él condujo su camioneta el día que ella desapareció

Desde el 31 de marzo, “los investigadores han entrevistado a numerosas personas, incluidos familiares y amigos. Los investigadores han estado recorriendo los vecindarios, registrando áreas e intentando recopilar cualquier video de vigilancia que pueda darnos pistas sobre dónde pudo haber viajado Kingsbury o su camioneta, una Chrysler Town and Country azul oscuro de 2014”, escribió la policía.

Los acontecimientos recientes “llevaron a los investigadores a creer que una camioneta que coincidía con la descripción de Kingsbury fue vista viajando desde Winona a la parte este del condado de Fillmore durante el día del 31 de marzo”, escribió la policía en el comunicado de prensa.

En la conferencia de prensa, el jefe de policía Tom Williams no dijo si la policía cree que Kingsbury conducía la camioneta.

Williams dijo en una conferencia de prensa que Kingsbury y el padre de sus hijos dejaron a su hija, de 5 años, y a su hijo, de 2, en la guardería poco después de las 8 a. m. Aproximadamente a las 8:15 a. m., el vehículo de Kingsbury regresó a su residencia, pero ella no lo hizo. presentarse a trabajar en la Clínica Mayo, dijo la policía.

La policía dijo que el padre de los hijos de Kingsbury les dijo que salió de la casa en la camioneta de Kingsbury alrededor de las 10 a.m., pero que ella ya no estaba cuando él regresó.

Williams dijo que eso es “muy diferente a ella”.

Según Williams, el padre de los hijos de Kingsbury “habló con la policía y nos dijo que salió de la residencia en la camioneta de Maddi alrededor de las 10 a. m. y regresó a casa más tarde ese mismo día”.

Las autoridades no lo han nombrado. Tampoco han aclarado si es el marido, ex marido, novio o exnovio de Kingsbury.

La camioneta permaneció estacionada en el camino de entrada desde la 1:30 p.m. en adelante, dijo Williams, y agregó que nada indica que Kingsbury salió de la residencia a pie o en otro vehículo. Las autoridades han registrado la camioneta y la residencia. Encontraron el teléfono, la chaqueta, la billetera y la identificación de Kingsbury.

Su familia y amigos intentaron contactarla durante todo el día sin éxito, dijo Williams. El jefe dijo que no era propio de ella no responder.

En esa conferencia de prensa, las autoridades se negaron a comentar más sobre Fravel.

En un momento, se vio la camioneta o una similar conduciendo por County Road 12 y Highway 43, dijo la policía en la conferencia de prensa.

“Basándonos en todo esto, creemos que la desaparición de Maddie es involuntaria, sospechosa y todos estamos preocupados por su seguridad”, dijo Williams en la conferencia de prensa.

5. Madeline Kingsbury, una profesional de investigación clínica, centró sus publicaciones de Facebook más recientes en sus hijos

En Facebook, Kingsbury publicaba con frecuencia fotos de sus hijos. “Si alguien sabe de algún proveedor de cuidado infantil con vacantes este verano para niños de 2 y 5 años en las áreas de Mabel/Rushford/Spring Grove/Houston, ¡hágamelo saber!” ella escribió en marzo de 2023.

No está claro si tenía un novio o ex novio o esposo o ex esposo actual; en Facebook, ella no dio a conocer su relación. Las fotos recientes de Facebook se enfocan en sus hijos, aunque algunas fotos más antiguas la muestran con un hombre.

A veces, escribió sobre el empoderamiento femenino y la maternidad en Facebook.

En el Día de la Madre de 2022, escribió en Facebook: “Ser madre ha sido mi mayor aventura. Podría haber jurado que ayer eran dos pequeños recién nacidos sobre mi pecho. Feliz Día de la Madre a todas las mamás”.

Su hermana Megan Kingsbury también habló en una conferencia de prensa realizada por la policía. “Ella es madre, hermana, hija, mejor amiga, nieta, sobrina”, dijo la hermana con la voz entrecortada. Dijo que la hija de Kingsbury había heredado “la bondad y la curiosidad de su madre por el mundo”. Ella anunció una recompensa de $ 50,000 en el caso.

La página de Facebook Finding Madeline Kingsbury publicó:

DETALLES/HECHOS CONOCIDOS. No toleraremos especulaciones, suposiciones o acusaciones. Esto es lo que sabemos: – El período de tiempo para mirar/revisar las cámaras es de 8:15 a. m. (cuando Maddi llegó a casa después de dejar a los niños en la guardería con el ex novio) hasta las 4:30 p. m. del viernes 31 de marzo.

– Buscando cámaras para ver la minivan Chrysler Town and Country de Maddi, azul oscuro (imagen adjunta). NOTA: NO estamos buscando la furgoneta, estamos buscando señales/video de la furgoneta viajando.

– Maddi probablemente fue la última vez que usó todo de negro (pantalones negros y una camiseta sin mangas negra). No llevaba su chaqueta. Lo más probable es que llevara botas de invierno afelpadas.

– Ver publicación para imágenes actualizadas de las características y tatuajes de identificación de Maddi

– No se sabe si Maddi tendría algo importante que estar buscando (collares, anteojos, etc.)

La página de LinkedIn de Kingsbury dice que ella fue “Coordinadora de Investigación Clínica para la investigación de Salud Pública, Enfermedades Infecciosas y Medicina Ocupacional en Mayo Clinic con un historial demostrado de trabajo en investigación con sujetos humanos. Actualmente coordinando ensayos clínicos de Fase I/II.”

Había trabajado en la Clínica Mayo durante más de tres años, dice la página.

