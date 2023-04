Joven madre desapareció luego de llevar a sus hijos a la guardería

Madeline Kingsbury es una madre de Winona, Minnesota, y profesional de investigación de la Clínica Mayo que fue reportada como desaparecida el 31 de marzo de 2023. Desapareció después de dejar a sus hijos en la guardería, según un comunicado del Departamento de Policía de Winona.

La policía describió a Kingsbury como una “persona desaparecida en peligro” en el comunicado, nombrándola como Madeline Jane Kingsbury. Ella también se conoce con el nombre de Maddi Kingsbury.

Kingsbury, de 26 años, fue visto por última vez “la mañana del 31 de marzo y desde entonces no ha tenido contacto con amigos o familiares”, escribió la policía en el comunicado de prensa. “Fue vista por última vez en su casa en Winona, Minnesota. Se suponía que Kingsbury se presentaría a trabajar esa mañana, pero no lo hizo. Además, numerosas llamadas y mensajes de amigos y familiares quedaron sin respuesta. Se suponía que Kingsbury recogería a sus hijos de la guardería esa tarde, pero no se presentó ni hizo arreglos. Todo esto está extremadamente fuera de lugar para ella”.

Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar con los esfuerzos de búsqueda.

Las autoridades no han nombrado a un sospechoso o persona de interés, pero la portavoz de la policía de Winona dijo en una conferencia de prensa que la policía está considerando si Kingsbury cometió un delito.

Esto es lo que necesita saber:

1. Los investigadores vieron la camioneta de Madeline Kingsbury en videovigilancia

Desde el 31 de marzo, “los investigadores han entrevistado a numerosas personas, incluidos familiares y amigos. Los investigadores han estado recorriendo los vecindarios, registrando áreas e intentando recopilar cualquier video de vigilancia que pueda darnos pistas sobre dónde pudo haber viajado Kingsbury o su camioneta, una Chrysler Town and Country azul oscuro de 2014”, escribió la policía.

Los acontecimientos recientes “llevaron a los investigadores a creer que una camioneta que coincidía con la descripción de Kingsbury fue vista viajando desde Winona a la parte este del condado de Fillmore durante el día del 31 de marzo”, escribió la policía en el comunicado de prensa.

En la conferencia de prensa, el jefe de policía Tom Williams no dijo si la policía cree que Kingsbury conducía la camioneta.

El Departamento de Policía de Winona y la Oficina del Sheriff del condado de Fillmore están pidiendo a los residentes y propietarios de terrenos en el este del condado de Fillmore que revisen sus propiedades, “incluidas las cámaras de video, las cámaras de timbre, las cámaras de juegos, etc., en busca de señales de que la camioneta pasa o se detiene”, decía el comunicado.

“Además, les pedimos a los residentes/propietarios que busquen signos de disturbios u otra actividad sospechosa”, dice el comunicado. “Estamos buscando información específicamente durante el período de 8 a. m. del 31 de marzo a 4:00 p.m. el 1 de abril, a lo largo del corredor de la autopista 43 de los condados de Winona y Fillmore”.

En Facebook, Kingsbury publicaba con frecuencia fotos de sus hijos. “Si alguien sabe de algún proveedor de cuidado infantil con vacantes este verano para niños de 2 y 5 años en las áreas de Mabel/Rushford/Spring Grove/Houston, ¡hágamelo saber!” ella escribió en marzo de 2023.

No está claro si tenía un novio o ex novio o esposo o ex esposo actual; en Facebook, ella no dio a conocer su relación. Las fotos recientes de Facebook se enfocan en sus hijos, aunque algunas fotos más antiguas la muestran con un hombre.

A veces intervino en la política. El 4 de julio de 2022, la madre de dos hijos escribió en Facebook:

Es difícil celebrar hoy. Otro tiroteo masivo hoy para conmemorar un año más de ser una nación soberana. Mujeres llorando al perder el acceso a los servicios de salvamento y la autonomía corporal. Una niña de 10 años confundida sobre lo que está haciendo su cuerpo ya que un tribunal la obligó a llevar un embarazo después de que le robaron su inocencia. Hombres negros enseñando a sus hijos cómo responder a los agentes de policía cuando los detienen para que puedan salvarles la vida. Los maestros homosexuales en algunas partes del país se vieron obligados a ocultar su identidad y la de sus parejas a sus alumnos. Los padres como yo, inquietos por la vida que les espera a nuestros hijos. Hoy lloro la idea que una vez tuve de lo que significaba ser estadounidense y paso tiempo reflexionando sobre lo que puedo hacer para que sea el lugar que espero que sea.

En junio del 2022, compartió una foto de su hija y escribió: “Dulce niña, lucharé por ti. No vivirás tu vida limitada por viejos con traje que no pueden manejar el poder que poseemos”.

“Si alguien más es un verdadero loco del crimen, ¡mira! Estoy tan feliz de que finalmente se haga justicia”, escribió Kingsbury en 2020, compartiendo una historia sobre una mujer desaparecida llamada Alissa Turney.

En el Día de la Madre de 2022, escribió en Facebook: “Ser madre ha sido mi mayor aventura. Podría haber jurado que ayer eran dos pequeños recién nacidos sobre mi pecho. Feliz Día de la Madre a todas las mamás”.

2. La familia de Madeline Kingsbury la describió como alguien que tenía un “alma gentil como el Sr. Rogers”

En una declaración en la página de Facebook Finding Madeline Kingsbury, la familia de Kingsbury escribió: “Nosotros, las familias Kingsbury y Naber, estamos abrumados por la efusión de amor por nuestra Maddi. Su prima Suzanne nos envió este meme esta noche. Nos conmovió y pensamos que era algo que Maddi apreciaría mucho. Ella tiene un alma gentil como la del Sr. Rogers y esta parte del mundo realmente se ha convertido en su vecindario lleno de gente maravillosa y maravillosa”.

Agregaron: “Cuando era niño y veía cosas aterradoras en las noticias, mi madre me decía: ‘Busca a los ayudantes. Siempre encontrarás personas que están ayudando.” Hasta el día de hoy, especialmente en tiempos de ‘desastre’, recuerdo las palabras de mi madre y siempre me consuela darme cuenta de que todavía hay tantos ayudantes, tantas personas solidarias en este mundo.”

Su hermana Megan Kingsbury ha publicado sobre el caso en Facebook, escribiendo: “Mi hermana, Madeline Kingsbury, está desaparecida. Última escuchada desde la mañana del 31/03/2023. Visto por última vez en Winona, MN 31/03/2023. Comparta con cualquier persona que conozca en el área de Winona”.

Megan Kingsbury también habló en una conferencia de prensa realizada por la policía. “Ella es madre, hermana, hija, mejor amiga, nieta, sobrina”, dijo la hermana con la voz entrecortada. Dijo que la hija de Kingsbury había heredado “la bondad y la curiosidad de su madre por el mundo”. Ella anunció una recompensa de $50,000 en el caso.

Madeline Kingsbury Press Conference 4/5/23 Publicado por Winona Police Department en Miércoles, 5 de abril de 2023

KNOWN DETAILS/FACTS. We will not tolerate speculations, assumptions, or accusations. Here is what we know: – Timeframe… Publicado por Finding Madeline Kingsbury en Jueves, 6 de abril de 2023

La página de Facebook Finding Madeline Kingsbury publicó:

DETALLES/HECHOS CONOCIDOS. No toleraremos especulaciones, suposiciones o acusaciones. Esto es lo que sabemos: – El período de tiempo para mirar/revisar las cámaras es de 8:15 a. m. (cuando Maddi llegó a casa después de dejar a los niños en la guardería con el ex novio) hasta las 4:30 p. m. del viernes 31 de marzo.

– Buscando cámaras para ver la minivan Chrysler Town and Country de Maddi, azul oscuro (imagen adjunta). NOTA: NO estamos buscando la furgoneta, estamos buscando señales/video de la furgoneta viajando.

– Maddi probablemente fue la última vez que usó todo de negro (pantalones negros y una camiseta sin mangas negra). No llevaba su chaqueta. Lo más probable es que llevara botas de invierno afelpadas.

– Ver publicación para imágenes actualizadas de las características y tatuajes de identificación de Maddi

– No se sabe si Maddi tendría algo importante que estar buscando (collares, anteojos, etc.)

3. Madeline Kingsbury fue vista por última vez por el padre de sus hijos, Adam Fravel

El jefe de policía de Winona, Tom Williams, dijo en una conferencia de prensa que Kingsbury y el padre de sus hijos dejaron a su hija, de 5 años, y a su hijo, de 2, en la guardería poco después de las 8 a.m. Quince minutos después, su vehículo regresó a su residencia, pero no lo hizo. No me presento a trabajar en la Clínica Mayo, dijo la policía.

La policía dijo que el padre de los hijos de Kingsbury les dijo que salió de la casa en la camioneta de Kingsbury alrededor de las 10 a.m., pero que ella ya no estaba cuando él regresó.

Williams dijo que eso es “muy diferente a ella”.

Según Williams, el padre de los hijos de Kingsbury “habló con la policía y nos dijo que salió de la residencia en la camioneta de Maddi alrededor de las 10 a. m. y regresó a casa más tarde ese mismo día”.

Las autoridades no lo han nombrado. Tampoco han aclarado si es el marido, ex marido, novio o exnovio de Kingsbury. Los registros de propiedad y las publicaciones en las redes sociales indican que su nombre es Adam Fravel, cuya página de LinkedIn lo describe como un “ingeniero de software” que vive en Winona, Minnesota. Su página dice que ofrece publicidad y servicios de medios web bajo contrato. En Facebook, Fravel ha publicado fotos con los niños que comparte con Kingsbury; a ella y a su madre les gustaron algunas de sus publicaciones.

La camioneta permaneció estacionada en el camino de entrada desde la 1:30 p.m. en adelante, dijo Williams, y agregó que nada indica que Kingsbury salió de la residencia a pie o en otro vehículo. Las autoridades han registrado la camioneta y la residencia. Encontraron el teléfono, la chaqueta, la billetera y la identificación de Kingsbury.

Su familia y amigos intentaron contactarla durante todo el día sin éxito, dijo Williams. El jefe dijo que no era propio de ella no responder.

El alguacil John DeGeorge dijo en una conferencia de prensa que las autoridades han “comprometido todos los recursos disponibles” para ayudar a encontrar a Kingsbury.

En esa conferencia de prensa, las autoridades se negaron a comentar más sobre Fravel. Los reporteros se refirieron a él como el “socio” de Kingsbury en esa conferencia de prensa.

En un momento, se vio la camioneta o una similar conduciendo por County Road 12 y Highway 43, dijo la policía en la conferencia de prensa.

“Basándonos en todo esto, creemos que la desaparición de Maddie es involuntaria, sospechosa y todos estamos preocupados por su seguridad”, dijo Williams en la conferencia de prensa.

En un comunicado de prensa, la policía de Winona agradeció a “todos los voluntarios, departamentos de bomberos y socorristas que ayudaron en la búsqueda hoy. Se buscó en una gran cantidad de áreas y tuvimos más de 1860 voluntarios en las últimas dos áreas de búsqueda”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Winona, el Departamento de Policía de la Ciudad de Winona y la Oficina del Sheriff del Condado de Fillmore han “organizado una búsqueda masiva de Maddi el sábado”, escribió la policía en el comunicado de prensa.

Las autoridades escribieron que están solicitando voluntarios para “ayudar en la búsqueda. Los funcionarios están buscando personas mayores de 18 años para caminar en áreas que son terrenos accidentados y largas distancias”. Si las personas se ofrecen como voluntarias, “necesitamos personas que puedan cumplir con estos requisitos: usar ropa y calzado apropiados”, escribió la policía.

La inscripción para ser voluntario es de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. el sábado 8 de abril de 2023 en el Departamento de Bomberos del Condado de Winona-Goodview o en la Escuela Rushford-Peterson del Condado de Fillmore, dijo la policía. Los voluntarios “serán asignados” y transportados en autobús a las áreas de búsqueda, según la policía de Winona.

Las personas deben traer sus licencias de conducir o identificación y serán “registradas de entrada y salida por motivos de seguridad y responsabilidad”, según el comunicado.

4. Las autoridades publicaron mapas de un área en la que quieren buscar a Madeline Kingsbury

Las autoridades publicaron mapas de las áreas que quieren buscar. “Con respecto a la persona desaparecida Madeline Jane Kingsbury (26 años), el Departamento de Policía de Winona solicita asistencia de los residentes y propietarios ubicados en la ciudad de Winona, el municipio de Wilson y el municipio de Hillsdale”, escribieron en un comunicado de prensa.

“Le pedimos que busque en su superficie, propiedad boscosa, dependencias, vehículos y senderos cualquier cosa sospechosa que pueda ayudar a encontrar a Madeline. Consulte las áreas del mapa que se muestran a continuación para conocer las áreas de búsqueda en las que concentrarse”, decía el comunicado de prensa, y agregaba: “Si ha buscado en un área en particular, considere enviar un correo electrónico al Departamento de Policía de Winona a: search@co.winona.mn.us y describa el área específica y el método que usó para buscar”.

Según la policía, “esta es el área de búsqueda más específica que la policía ha identificado en este momento. También continúe revisando las cámaras de video, las cámaras de timbre o las cámaras traseras para ver si hay imágenes de una camioneta Chrysler Town and Country de color oscuro que viaja por el área entre las 8:00 a.m. del 31 de marzo y las 4:00 p.m. del 1 de abril”.

La policía señaló: “Al buscar, respete la propiedad privada y obtenga el permiso de los propietarios. Llame al Departamento de Policía de Winona al 507-457-6302 con cualquier información. Si desea permanecer en el anonimato, envíe sus sugerencias a www.crimestoppersmn.org o al 800-222-8477”.

5. Madeline Kingsbury trabajó como “coordinadora de investigación clínica” para salud pública y enfermedades infecciosas

La página de LinkedIn de Kingsbury dice que ella fue “Coordinadora de Investigación Clínica para la investigación de Salud Pública, Enfermedades Infecciosas y Medicina Ocupacional en Mayo Clinic con un historial demostrado de trabajo en investigación con sujetos humanos. Actualmente coordinando ensayos clínicos de Fase I/II.”

Había trabajado en la Clínica Mayo durante más de tres años, dice la página.

Su página dice: “Entrenamiento certificado completado en Protección de Sujetos Humanos y Buenas Prácticas Clínicas/ICH-E6. Experto en habilidades analíticas, comunicación, recopilación de datos y trabajo en equipo. Obtuve una licenciatura en Ciencias en Salud Pública/Administración de la Salud obtenida de la Universidad Estatal de Winona en 2019.”

Unos días antes de desaparecer, publicó en LinkedIn que estaba buscando posiciones remotas.

Antes de eso, trabajó para el Sistema de Salud Gundersen en La Crosse, Wisconsin, como especialista en servicios al paciente y pasante de salud de la población, dice su página de LinkedIn. Estaba trabajando para obtener una maestría en salud pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Minnesota, según su página de LinkedIn.

