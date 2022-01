Acuchillan a mujer en el metro de Nueva York: ¿Cómo ocurrió el ataque?

La violencia en la ciudad de Nueva York sigue dejando víctimas y sigue escalando a niveles que no se veían en la Gran Manzana desde hacía muchos años. Y esta vez una mujer acuchillada en pleno metro del sistema de transporte público se convirtió en el nuevo rostro de la criminalidad en la ciudad.

El hecho tuvo lugar el martes en horas de la noche en una estación del tren del vecindario de Harlem, barrio especialmente atacado por la delincuencia, donde dos oficiales de policía perdieron la vida baleados por un gatillero y donde una bebé recibió en otro incidente, un disparo en la cara.

Según datos de la policía de la ciudad de Nueva York, una mujer de 48 años de edad fue atacada con arma blanca dentro de la estación del Subway, en medio de una disputa de un grupo, haciendo que al final recibiera una puñalada en una pierna.

La agresión se reportó exactamente en la estación del Subway ubicada en la calle 125th Street y Lenox Avenue, al lado Oeste de la ciudad, por donde corren los trenes de las líneas 2 y 3.

El periódico El Diario NY informó también, que la víctima se econtraba con un grupo de personas en la plataforma de espera de los trenes en dirección Downtown, a eso de las 9:00 de la noche, cuando estalló la trifulca.

Hasta el momento no se han registrado arrestos relacionados con el ataque y la policía informó que la investigación sigue en curso.





En lo que va corrido del 2022, los ataques en el metro se han disparado y ya tres personas han perdido la vida, entre ellas, una mujer que fue lanzada a las vías del tren en Times Square, y un hombre encontrado en un vagón en Brooklyn.

Precisamente y debido a los preocupantes números de acciones delictivas en la ciudad, mayormente por armas de fuego, el alcalde Eric Adams anunció un plan agresivo esta semana para poner freno a la delincuencia.

“No vamos a permitir que nuestra ciudad se rinda ante unos pocos violentos. Vamos a sacar a los gatilleros de las calles y quitarles las armas de sus manos”, dijo Adams, mandando un mensaje claro a los delincuentes. “Quiero ser claro: este no es un plan simplemente para el futuro. Este es un plan para ahora mismo… la violencia de armas es una crisis de salud pública. No hay tiempo que esperar. Tendremos botas sobre el terreno en todos los rincones de la ciudad”.