Un muerto y más de diez heridos en un accidente de un bote en Florida

En un lamentable accidente ocurrido el pasado domingo 4 de septiembre, una joven de 17 años de edad perdió la vida y once personas más resultaron lesionadas, cuando el bote en el que se encontraban navegando al sur de la Florida chocó contra una boya.

El hecho sucedió aproximadamente a las 6:45 de la tarde, en aguas de la bahía Biscayne, cerca al cayo Boca Chita al sur de Miami, cuando 14 jovencitas estudiantes de Our Lady of Lourdes Academy y Carrollton School of the Sacred Heart, dos prestigiosas escuelas católicas del condado de Miami-Dade, que pasaban sus vacaciones de verano y celebraban el cumpleaños de una de ellas navegando en su Robalo de 28 pies, fueron desestabilizados por grandes olas ocasionadas por otro bote que pasó a gran velocidad junto a ellos, haciendo que el conductor, padre de una de las chicas perdiera el control del navío y terminaran estrellándose contra la señal marítima.

De inmediato, un equipo de bomberos de Miami-Dade, y funcionarios de la Guardia Costera de los Estados Unidos, atendieron la emergencia, encontrándose con tres ocupantes que con la fuerza del impacto fueron arrojadas al agua, y once más con heridas traumáticas las cuales tuvieron que ser trasladadas vía aérea al Hospital Jackson South Medical Center.

De acuerdo con El Nuevo Herald, en un video que dio a conocer el Departamento de Rescates de Miami-Dade, el capitán Juan Garrandes dijo que unidades de la Policía Marítima de Miami-Dade fueron quienes primero llegaron al sitio del accidente, sacaron a algunas personas lesionadas del agua y las llevaron a Elliott Key, desde donde las aerotransportaron al hospital.

“La policía llegó primero y sacó a la gente del agua”, dijo Garrandes de acuerdo con Local 10. “Algunos de ellos en estado bastante crítico. Fueron llevados a la isla Eliott Key, donde aterrizó el rescate aéreo”.

“Al llegar nos unimos al equipo de la policía y recuperamos al resto de las personas que estaban en el agua o en los botes y los trajimos a la isla los evaluamos y transportamos a algunos al hospital y algunos fueron dados de alta al llegar a Black Point”, dijo el Capitán del departamento de bomberos de Miami-Dade, Juan Garrandes.

Pese a que más de diez unidades participaron en el rescate y despeje de los accidentados, actuando con rapidez, una de las jovencitas perteneciente al instituto católico Academia Nuestra Señora de Lourdes, no logró sobrevivir, informó Telemundo.

“Con el mayor de los corazones les escribo esta tarde para informarles de que una de nuestras alumnas del último curso, Lucy Fernández, ha fallecido hoy mismo, a consecuencia de las heridas sufridas durante un accidente de navegación ayer por la tarde”, comunicó la institución el lunes en la tarde por medio de su página en Facebook.

Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de la estudiante de último año Lucy Fernández, luego de las lesiones sufridas en un accidente de navegación ayer. Conocida por su sonrisa, personalidad más grande que la vida y risa característica, Lucy fue una alegría para todos los que la conocieron y una luz brillante en nuestra escuela. Los cientos de personas que se unieron a nosotros en la gruta esta noche para orar por el descanso de su alma, son un testimonio de su hermoso legado de fe, amor y hermandad. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los padres y al hermano menor de Lucy, así como a su familia y amigos, y compartimos su dolor durante este momento de gran pérdida. Que sigamos orando unos con otros y unos por otros, mientras lamentamos el fallecimiento de uno de los nuestros.

Lucy, que tu y tu hermosa sonrisa descansen en paz eterna. Tu familia @lourdesacademy te ama y siempre te llevará en nuestros corazones.

It is with great sadness that we share the news of senior Lucy Fernandez's passing, following injuries sustained in a… Publicado por Our Lady of Lourdes Academy en Lunes, 5 de septiembre de 2022

“Era una joven mujer de mucha fe, a la que querían mucho sus maestros y compañeros de clases. A pesar de que su repentino fallecimiento nos llena de angustia, no me cabe la menor duda de que Lucy estaba lista para ir al encuentro con el Señor”, indicaba en un correo electrónico enviado a los padres del colegio la presidente de Nuestra Señora de Lourdes, Carmen Fernández, de acuerdo con InfoBae.

La lista de los otros ocupantes que resultaron heridos son:

Jorge Ignacio Pino de 52 años de edad, quien según la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida, era la persona que iba conduciendo el yate. Cecilia Pino, Isabella Rodríguez, Sarah Emily Gutiérrez, Cecilia Lianne, Katerina Sofia Puig y Coco Aguilar, también alumnas de Nuestra Señora de Lourdes, quienes se encuentran aún ingresadas en el Jackson Memorial, con un pronóstico de estado crítico, de acuerdo con Univisión.

“Nuestro enfoque principal es atender las necesidades espirituales, emocionales y mentales de nuestros estudiantes, profesores y personal que amaban a Lucy y todavía están muy preocupados por Katy y Coco”, dijo la hermana Carmen Fernández a WTVJ, en declaraciones citadas por PEOPLE.

Sobre los ilesos, se pudo establecer que otros jóvenes con edades de 17 años, afortunadamente no tuvieron ningún tipo de lesión, y pudieron salir de la embarcación por sus propios medios. Por ahora las investigaciones del accidente siguen su curso, pero la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida no cree que el alcohol haya sido un factor determinante en el mismo, según Univisión.

“No se cree que el alcohol sea un factor contribuyente en este accidente”, dijeron en un comunicado el día martes, informó Univisión.

