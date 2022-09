¡Vuelve la Champions League! ¿Cómo ver en vivo todos los partidos en EE.UU?

Este martes 6 de septiembre y luego de un largo y agitado mercado de fichajes de verano, regresa de nuevo la Liga de Campeones 2022/2023 en una nueva edición para conocer al nuevo campeón de Europa. Esta es la competición más importante de Europa a nivel de clubes, en la cual los equipos compiten por la oportunidad de alzar el trofeo más prestigioso del fútbol.

Entre los equipos con aspiraciones de llegar a la final de 2023 se encuentran el Manchester City y el PSG, que buscan su primera Champions League. Por su parte, Real Madrid y Liverpool, actual campeón y subcampeón del torneo, buscarán destacar por segundo año consecutivo. En cuanto al FC Barcelona de Xavi, se espera pueda recupera su nivel en esta competición.

Aquí te diremos cómo puede disfrutar de la primera fecha de partidos y en general de todos los partidos de la Champions League en Estados Unidos. Esta edición contará con partidos emocionantes, antes de partir el próximo 20 de noviembre al 18 de diciembre, a la cita mundialista de la Copa del Mundo Catar 2022.

Esto es lo que necesitas saber:

Jornada 1 de la fase de grupos en la Champions League 2022/2023

Martes 6 de septiembre

• Dinamo Zagreb vs. Chelsea – Grupo E, 12:45 pm ET

• Borussia Dortmund vs. Copenhague – Grupo G, 12:45 pm ET

• Salzburg vs. Milan – Grupo E, 3:00 pm ET

• Celtic vs. Real Madrid – Grupo F, 3:00 pm ET

• RB Leipzig vs. Shakhtar Donetsk – Grupo F, 3:00 pm ET

• Sevilla vs. Manchester City – Grupo G, 3:00 pm ET

• PSG vs. Juventus – Grupo H, 3:00 pm ET

• Benfica vs. Maccabi Haifa – Grupo H, 3:00 pm ET

🤩 ¡Martes 𝑬𝑺𝑷𝑬𝑪𝑻𝑨𝑪𝑼𝑳𝑨𝑹 para arrancar la Champions 2022/23! ¿Qué partido no te vas a perder? 🤔#UCL pic.twitter.com/3EaaWmxIl0 — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) September 6, 2022

Miércoles 7 de septiembre

• Ajax vs. Rangers – Grupo A, 12:45 pm ET

• Eintracht Frankfurt vs. Sporting de Lisboa – Grupo D, 12:45 pm ET

• Napoli vs. Liverpool – Grupo A, 3:00 pm ET

• Atlético de Madrid vs. Porto – Grupo B, 3:00 pm ET

• Brujas vs. Bayer Leverkusen – Grupo B, 3:00 pm ET

• Barcelona vs. Viktoria Plzeň – Grupo C, 3:00 pm ET

• Inter de Milan vs. Bayern Munich – Grupo C, 3:00 pm ET

• Tottenham Hotspur vs. Olympique de Marsella – Grupo D, 3:00 pm ET

Horario según cada país

• España: 21:00 horas

• Argentina: 16:00 horas

• Brasil: 16:00 horas

• Uruguay: 16:00 horas

• Bolivia: 15:00 horas

• Chile: 15:00 horas

• Paraguay: 15:00 horas

• Venezuela: 15:00 horas

• Colombia: 14:00 horas

• Ecuador: 14:00 horas

• México: 14:00 horas

• Perú: 14:00 horas

• Panamá: 14:00 horas

• Costa Rica: 13:00 horas

• Honduras: 13:00 horas

• Guatemala: 13:00 horas

• Estados Unidos: 12:00 PT / 15:00 ET

¿Cómo ver en vivo la UEFA Champions League?

En los Estados Unidos, CBS Sports Network televisará partidos selectos de la UEFA Champions League a lo largo de la temporada. Univision transmite la cobertura en español del torneo en la televisión estadounidense. Podrá verlos en SiriusXM FC, Paramount+, Univision, TUDN USA, CBS, TUDNxtra, Univision NOW, TUDN.com, ViX y TUDN App.

Puede ver una transmisión en vivo de CBS Sports Network, TUDN y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver la UEFA Champions League, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV , iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si no los grabas.

De acuerdo con la página web de la UEFA Champions League, los partidos serán televisados en:

México y Brasil: En exclusiva por HBO Max y algunos partidos por TNT

Argentina y Colombia: Por medio de ESPN

España: En Telefonica

Estados Unidos: CBS y TUDN

Si desea conocer por cuál medio se transmitirá la Champions League en otros países, consúltelo aquí.

