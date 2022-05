Accidente aéreo en China que mató a 132 habría sido intencional

La caja negra recuperada de un Boeing 737-800 de la compañía China Eastern Airlines que mató a 132 personas sugiere que el avión pudo haber caído en picada intencionalmente, informó The Wall Street Journal. El video viral que capturó el accidente resurgió a medida que se desarrollaba la noticia el 17 de mayo de 2022. Siga leyendo para ver el video completo.

El avión de pasajeros se dirigía de Kunming a Guangzhou el 21 de marzo de 2022, cuando descendió abruptamente hacia una zona montañosa de Guangxi, China. El avión cayó de 29,000 pies a 8,000 pies, se estabilizó y luego entró en caída libre, revelaron datos anteriores. El video mostró el rápido descenso de 26,000 pies por minuto, que dejó un agujero de 66 pies de profundidad en el suelo.

Esto es lo que necesita saber:

Las imágenes de seguridad de una mina local capturaron el avión que se estrelló de frente contra un bosque

“Someone in the cockpit intentionally put the plane into a fatal nosedive.” This makes the China Eastern crash in March perhaps the most troubling air crash since MH370. https://t.co/5OzXnXSq61 — Shiv Aroor (@ShivAroor) May 17, 2022

Varios videos aparecieron un día después del accidente mortal de China Eastern Airlines y resurgieron a medida que surgía nueva información en la investigación. El video fue capturado por una empresa minera local en sus imágenes de vigilancia, según el Hindustan Times.

El avión volaba sobre el condado de Teng, cerca de Wuzhou, cuando experimentó una fuerte caída de altitud de 29.100 pies a 9.075 pies en 2,15 minutos. El clip de 17 segundos muestra que el avión desaparece detrás de la línea de árboles.

El video, que puede ver a continuación, muestra el descenso final casi vertical del avión. La grabadora de voz de la cabina se recuperó dos días después del accidente y la grabadora de datos de vuelo se recuperó el 27 de marzo de 2022, según ABC News.

Play

Watch: Chinese plane nosedived 26,000 ft in 95 seconds before crash; No survivors found at site A day after China Eastern Airlines went down in a forest in China with 133 onboard, several videos of the crash have now gone viral. In one such video, final moments before the Boeing 737 aircraft crashed can be seen. The data collected by flight tracker FlightRadar24 showed the plane had a sudden steep drop… 2022-03-22T14:00:35Z

La Administración de Aviación Civil de China, la contraparte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU., entregará información futura, dijo la NTSB a ABC News. Los reguladores de EE.UU. no han señalado a Boeing por problemas regulatorios o mecánicos, dijo la NTSB a ABC.

“La NTSB no emitirá más actualizaciones sobre la investigación de la CAAC sobre el accidente de China Eastern 5735”, dijo la NTSB en su declaración a ABC. “Cuando y si CAAC emite actualizaciones depende completamente de ellos. Y no he oído nada sobre ningún plan para que lo hagan”.

Los datos de la caja negra indican que alguien en los controles de entrada de la cabina hizo que el avión cayera en picada

El Wall Street Journal, que publicó la historia sobre los nuevos datos de la caja negra del accidente de China Eastern Airlines, dijo que una persona en los controles de entrada de la cabina puso al avión en su descenso rápido y empinado hacia las montañas. The Wall Street Journal informó que los funcionarios estadounidenses centraron su investigación en el piloto, pero que es posible que alguien más irrumpiera en la cabina y obtuviera el control del avión.

“El Boeing 737-800 estaba navegando a gran altura cuando de repente se lanzó en un descenso casi vertical, cayendo en picado en una montaña a una velocidad extrema”, informó The Wall Street Journal.

An air crash happened just now in Wuzhou China, the number of casualties was not known yet. pic.twitter.com/0Ljuq2jJkk — yu cao (@yucao1373) March 21, 2022

Funcionarios estadounidenses que hablaron con ABC News dijeron que los flaps del avión no estaban bajados y el tren de aterrizaje no estaba accionado cuando comenzó a descender, lo que creen que indica que el accidente fue deliberado.

ABC News informó que los investigadores también están investigando la vida personal de uno de los pilotos e informó que “es posible que haya estado luchando con ciertos problemas justo antes del accidente”. El artículo de ABC no dio más detalles sobre cuáles podrían haber sido esos problemas.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Calum von Moger: ¿Cuál es su estado de salud, tras saltar de un segundo piso?