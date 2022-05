Calum von Moger: ¿Cuál es su estado de salud, tras saltar de un segundo piso?

Calum von Moger es un ex Mr. Universe que resultó herido cuando saltó desde una ventana.

El culturista y Youtuber Nick Trigilli les dio a los fanáticos una actualización sobre la condición de von Moger en un video de YouTube el 16 de mayo de 2022, y en general fueron buenas noticias, considerando las circunstancias. Sin embargo, reveló que la situación era muy grave y dijo que von Moger fue puesto en coma para reducir la inflamación del cerebro y se sometió a una cirugía.

von Moger interpretó a Arnold Schwarzenegger en una película de 2018. El es de Australia.

Esto es lo que necesita saber:

Trigilli afirmó que von Moger tiene lesiones en la columna pero no daño cerebral

En el video, Trigilli reveló que von Moger todavía estaba en el hospital. Dijo que estaba en la “fase de recuperación” y que lo mantuvieron “en coma durante tanto tiempo” debido a la preocupación por el traumatismo craneal y cerebral que causó la acumulación de líquidos.

Hubo dudas sobre si von Moger tendría como resultado un daño permanente a largo plazo, pero tenían que esperar a que bajara la inflamación. Trigilli afirma que ahora hay buenas noticias.

Dijo que von Moger escapó de “cualquier daño en el cerebro y la cabeza”. Necesitaba cirugía en su giro, pero “afortunadamente no estaba paralizado hasta donde yo sé”, dijo Trigilli. Dijo que el daño espinal de Trigilli probablemente requerirá una “recuperación muy larga”, y dijo que probablemente no sería fácil.

Play

Calum Von Moger Had Surgery 💊Old School Labs💊 – The BEST Supplements in The Game: osl.life/nickbs Use Code NICKBS to SAVE on Your Order. —————————————— 🐔 The Chicken Pound 🐔 thechickenpound.com/discount/nickbs Use Code NICKBS to save on your order. —————————————— 🔴 Follow me on: Instagram: instagram.com/bodybuildingandbs/ Tiktok: vm.tiktok.com/TTPdrsxN9u/ —————————————— 💬 Join the Subreddit 💬 reddit.com/r/bodybuildingandbs/ 👨🏻‍💻 Discord 👨🏻‍💻 discord.gg/2K7m4mPJH2 💻Twitch💻… 2022-05-15T22:11:33Z

Pero dijo que es un “gran positivo” que von Moger no esté paralizado y no tenga daño cerebral grave. El video ha sido visto en YoTube más de 50.000 veces.

Según los informes, von Moger saltó por una ventana de un segundo piso

The Sun informó que von Moger está “despierto y recuperándose” después de “saltar por la ventana de un segundo piso” y entró en coma inducido. Según el Sun, esa información provino de un amigo de la familia.

News.com.au informó que, según un representante de su equipo directivo, von Moger se encontraba en condición estable.

El sitio de noticias australiano informó que las lesiones se produjeron después de los daños en la casa de von Moger.

Ese sitio informó que “se lesionó gravemente la columna vertebral”. La policía fue a su casa de Geelong en busca de informes “de un hombre que experimentó un episodio de salud mental” alrededor de las 8 a.m. del 4 de mayo de 2022, informó el sitio.

Los trabajadores de la construcción dijeron que escucharon “rotura de vidrios, gritos y gritos antes de que llegaran varios autos de policía y ambulancias”, informó News.com.au, indicando que las ventanas estaban rotas y se vio una “cama para mascotas destrozada”.

El sitio informó que von Moger fue acusado previamente de “revoltijo criminal y posesión de drogas” y tenía una cita en la corte el 26 de mayo. Vivía con su hermano. Ver fotos de la escena aquí.

Su publicación de Instagram más reciente vino de California en marzo, cuando escribió: “2018 vs 2022. Hace 4 años, el 19 de abril, me arranqué por completo el cuádriceps. No pude caminar durante 8 semanas y tuve que comenzar de nuevo con el culturismo desde cero. 2,5 años después gané el npc mr. universo y recibí mi tarjeta profesional. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes”. Su página no menciona su lesión o caída.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: FDA aprueba ropa interior para prevenir enfermedades de transmisión sexual ¿De qué se trata?