Abren cines en Nueva York y anuncian reapertura de Broadway para abril

Este viernes 5 de marzo Nueva York amaneció con una buena noticia: en medio de la lucha que esa ciudad ha librado de manera desmedida contra el COVID-19, y tras haber permanecido cerrados por un año, los cines de la Gran Manzanan volvieron a abrir.

Las salas de cine de los cinco condados de la populosa urbe levantaron las restricciones que tenían, que ocasionó no solo miles de empleos perdidos, sino que también le quitó a Nueva York una de sus insignias.

La noticia fue reseñada por la revista de entretenimiento Time Out, donde se explicó que a pesar de dar luz verde para que las proyecciones volvieran a las pantallas de cine, habrá protocolos muy estrictos en materia de seguridad para evitar que resurgan los contagios del COVID-19 y las hospitalizaciones.

New York City movie theaters to reopen in early March(22 Feb 2021) NEW YORK CITY MOVIE THEATERS TO REOPEN IN EARLY MARCH New York City movie theaters can open their doors again at limited capacity starting March 5, Gov. Andrew Cuomo said Monday (22 FEBRUARY 2021). Movie theaters can only operate at 25% capacity, with no more than 50 people per screening, Cuomo… 2021-02-27T23:22:00Z

El gobernador Andrew Cuomo, advirtió que los cines solamente podrán funcionar a un 25% de su capacidad total y que en ningún caso podrá haber más de 50 personas viendo una película. Asimismo se mencionó que el uso de las mascarillas será requisito en todo momento, excepto cuando los amantes del cine en las salas estén comiendo y habrá personal adicional en los cinemas vigilando y garantizando que se cumplan a raja tabla los protocolos.

El distanciamento en las sillas también será otra de las reglas.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, mencionó el jueves que el promedio de casos positivos en Nueva York es del 6.4%, mientras que el coronavirus ha dejado hasta ahora un total de muertes confirmadas por COVID-19 de 24,603 y 623,605 contagios, como lo muestra la página municipal que hace seguimiento a esa enfermedad.

Cabe resaltar que en todo el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York era la única municipalidad que hasta el momento mantenía sus salas de cine cerradas, ya que en otras partes de la región se había dado luz verde a las proyecciones desde octubre del año pasado.

El gobernador Cuomo se mostró muy emocionado con la reapertura de los cines en la ciudad y a través de un comunicado de prensa dijo: “Desde el primer día, hemos dicho que nuestra recuperación del COVID no es una elección entre la salud pública y la economía, tiene que ser ambas cosas, y en Nueva York estamos demostrando cómo hacerlo de manera segura e inteligente. Gracias al arduo trabajo y compromiso de todos los neoyorquinos, nuestra tasa de infección es ahora la más baja que hemos visto en tres meses y, en consecuencia, ahora reabriremos varias actividades recreativas en todo el estado incluídos los cines”.

We have a few $50 gift cards to giveaway as we get closer to reopening. RT for your chance to win pic.twitter.com/8IKXa27i9r — Regal (@RegalMovies) March 2, 2021

Pero la otra buena noticia para los neoyorquinos y los miles de turistas que visitan Nueva York cada año, es que Broadway, volverá a reabrir también desde el 2 de abril, y los musicales serán nuevamente parte de la ciudad.

Day One vaccinating at our Marist College mass vaccination site and we’re hitting the ground running pic.twitter.com/AsW2t0K8pf — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 5, 2021

“Los neoyorquinos han hecho un trabajo tremendo para derrotar al COVID, y poco a poco estamos aflojando las restricciones a medida que los números se reducen y la salud pública mejora. Está claro que si nos mantenemos alerta, llegaremos a la luz al final del túnel”, comentó Cuomo, destacando que la vacunación tambien ha hecho posible que se retiren restricciones como estas.

Vaccination Update: 96% of first doses allocated to NYS health care distribution sites have been administered as of 11am today. -3,375,540 first doses received

-3,231,841 first doses administered Details: https://t.co/S1OmTSRTWp pic.twitter.com/knqxF3z9kV — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 4, 2021

Además de Broadway,lugares emblemáticos de la cultura neoyorquina, como el el Lincoln Center, el Carnegie Hall y el Radio Ciy.

MIRA CUANDO CERRARON LOS TEATRO

Teatros de Broadway cierran sus puertas por temor a contagio de coronavirusJorge Viera hizo un recorrido en tiempo real por Broadway, la zona de teatros de La Gran Manzana, para demostrar cómo todos cerraron sus puertas después que el alcalde Bill de Blasio prohibiera las aglomeraciones de gente con el find e reducir el riesgo de contagio de coronavirus. #DespiertaAmerica SUSCRÍBETE bit.ly/20L91KL VISITA EL SITIO OFICIAL… 2020-03-13T12:27:32Z

La capacidad con la que podrán abrir estos sitios será, según el periódico El Diario de NY, al 33% con un máximo de 100 personas.

Sigue a AhoraMismo en Instagram