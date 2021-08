¿Cuántas veces abortó Betty Broderick antes de asesinar a su ex en 1989?

Elisabeth “Betty” Broderick fue condenada hace casi 30 años por la muerte a tiros de su exmarido Daniel y su segunda esposa, Linda Kolkena Broderick. En el transcurso del juicio, la defensa argumentó que Betty cometió el crimen sin tenerlo premeditado después de soportar años de maltrato por parte de Daniel.

Los dos estuvieron casados ​​durante 16 años cuando él la dejó y obtuvo la custodia exclusiva de sus cuatro hijos.

A raíz de la serie Dirty John: The Betty Broderick Story en USA Network, esto es lo que necesita saber sobre los hijos de Betty, incluido el que murió poco después de su nacimiento y sus frecuentes abortos espontáneos.

Betty y Daniel perdieron un hijo a mediados de la década de 1970





Betty y Daniel tienen cuatro hijos vivos: Kim, que nació en enero de 1970; Kathy Lee, que nació en julio de 1971; Daniel IV, que nació en febrero de 1976; y Rhett, que nació en febrero de 1979.

Según el libro de Bryna Taubman sobre Betty Broderick y los asesinatos, titulado “Hell Hath No Fury: A True Story of Wealth and Passion, Love and Envy, and a Woman Driven to the Ultimate Revenge”, Rhett Broderick fue en realidad el octavo embarazo de Betty desde su boda. Hubo los cuatro embarazos de los cuatro niños que todavía están vivos hoy; dos que terminaron en abortos espontáneos, un bebé que murió poco después del nacimiento en 1973 y un embarazo que Betty decidió finalizar en 1974 cuando Kim tenía 4 años y Lee 2 diciendo que “necesitaba salir a tomar aire”, según Los Angeles Times.

Betty quedó embarazada una vez más después del nacimiento de Rhett, en 1980, pero, según el libro, después de que su médico “advirtiera que sus varices y otras complicaciones ponían en peligro su vida, decidió abortar”.

Durante el juicio, el juez Thomas Whelan dictaminó que el abogado de Betty, Jack Earley, no podía señalar como atenuantes de su asesinato los nueve embarazos, ni los abortos espontáneos. Según Los Angeles Times, Earley quería que se incluyeran testimonios sobre los abortos espontáneos de Betty para demostrar “lo que le sucede a una mujer que ha pasado por tantos embarazos con un hombre. Son muchos cambios hormonales”.

El LA Times también informó que en el primer juicio de Betty, que terminó en nulo, un ginecólogo testificó que los Broderick intentaron que le revertieran la ligadura de trompas a Betty en 1984, un año después de que Daniel comenzara su romance con Linda Kolkena, para que Betty tuviera más hijos. Al ginecólogo no se le permitió testificar en el segundo juicio.

Los hijos de Broderick están divididos sobre si Betty debería ser puesta en libertad condicional





En 2010, un artículo del Baltimore Sun informó que en la audiencia de libertad condicional de Betty, dos de sus hijos pensaron que debería ser liberada y dos no. Kathy Lee y Rhett pensaban que su madre debería ser puesta en libertad condicional; Kim y Daniel no estaban de acuerdo.

Según Los Angeles Times, en el juicio original, Kim testificó para la acusación y Kathy Lee testificó para la defensa.

En el juicio original, Kathy Lee dijo que su padre tenía un temperamento temible y que a menudo llamaba a su madre con apodos despectivos, según informó el LA Times. Lee también dijo que su padre “rompía cosas cuando se frustraba” o pateaba a los perros de la familia porque los odiaba.

“Nadie quería desobedecerlo o hacerlo enojar cuando estaba en casa”, dijo Kathy Lee.

Dirty John: The Betty Broderick Story se transmitió en junio de 2020 en USA Network.