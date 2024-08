ABC rechaza petición de Harris para el debate contra Trump

ABC News se negó a aceptar la petición de la vicepresidenta Kamala Harris de activar completamente los micrófonos durante todo el debate, el próximo 10 de septiembre contra el expresidente Donald Trump. Después de varios días de pedir que no silenciarán los micrófonos, los republicanos lo vieron como una trampa para Trump.

La cadena donde se llevará a cabo el debate anunció las reglas que tendrán que seguir ambos candidatos durante el intercambio. Las reglas van a ser similares a las que se estableció en el pasado debate entre Trump y Biden, en CNN. El debate del próximo mes entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump no tendrá audiencia, micrófonos silenciados cuando los candidatos no estén hablando y no pueden tener notas escritas previamente al debate. Solo se les permitirá tener un bolígrafo, una libreta y una botella de agua.

Así es, Trump y Harris solo tendrán un bolígrafo, una libreta y una botella de agua. No podrán interrumpir a su rival mientras el otro habla, ya que los micrófonos estarán cerrados mientras el otro candidato habla.

La campaña de Harris insistió hasta el jueves en mantener los micrófonos abiertos durante el debate con ABC. Resulta que la campaña de Harris había abogado por micrófonos abiertos durante todo el debate, diciendo en un comunicado que la práctica “permitiría plenamente intercambios sustanciales entre los candidatos”.

Cabe mencionar que la campaña de Biden había puesto silenciar los micrófonos como condición para su decisión de aceptar cualquier debate este año, una decisión que algunos asesores ahora lamentan, diciendo que los votantes estaban protegidos de escuchar los arrebatos de Trump durante el debate. “Es interesante que quienes manejan a Trump sigan insistiendo en silenciarlo, a pesar de que el propio candidato dice lo contrario”, dijo el portavoz de Harris, Ian Sams. “¿Por qué no hacen simplemente lo que quiere el candidato?”

Los representantes de Trump, que inicialmente se burlaron de la sustitución de Harris en un acuerdo de debate que inicialmente hizo con Biden en la carrera, habían afirmado que Harris buscaba “un debate con notas y declaraciones de apertura”, especificaciones que su campaña negó.

ABC anunció sus reglas. Harris y Trump no harán declaraciones de apertura y no se les permitirá traer notas durante el debate de 90 minutos. David Muir y Linsey Davis moderarán el evento en el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia el próximo 10 de septiembre.