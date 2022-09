Abby Lee Miller: ¿por qué pasó por la prisión en 2017 la famosa entrenadora de baile?

Abby Lee Miller es un nombre familiar para los fans del baile en todo el país. La entrenadora de baile de 57 años y estrella de los realities Dance Moms ha aparecido en los titulares en los últimos años por varias razones, una de las cuales es que en 2016 se declaró culpable de un delito grave de fraude por bancarrota y fue sentenciada a un año y un día en prisión federal. También fue condenada por traer $ 120,000 en moneda australiana a los EEUU sin informarlo.

En 2017, antes de cumplir condena, Lee le dijo a US Weekly: “¡Es surrealista! Sigo pensando que alguien va a llamar y decir: ‘¡Oh, fue un error!’”.

En ese momento, dijo que tenía la intención de volver a trabajar inmediatamente después de pasar un tiempo tras las rejas.

Su experiencia en prisión fue horrible al principio

En una entrevista con Access Hollywood sobre su experiencia en prisión, Miller compartió: “Leí 150 libros y me acosté al sol. Caminé por la pista y estaba en muy buena forma… Entonces el médico de la prisión me quitó toda la medicación de golpe”.

Dijo que sufrió abusos y que el primer día que estuvo allí, una guardia de la prisión comenzó a “tratar de arrancarme las pestañas”. “Creo que pensaron que eran las tiras, pero no lo eran. Eran extensiones”, dijo.

Miller explicó que los guardias de seguridad la reconocieron por su papel en la televisión y querían humillarla. “Le das poder a una persona, le das un arma, un juego de llaves… y tienen derecho a hacer lo que quieran. Uno de los monstruos me dijo: ‘No puedes hablarme como hablas con esos niños en la televisión'”, según explica Portalegre.

Miller agregó: “Hubo otras situaciones de las que no he hablado públicamente, cosas que sucedieron, y finalmente hablé con nuestro nuevo director y fue fenomenal… Fue excelente. Estaba bien hablado. Él fue amable conmigo. Entendió la situación”.

La estrella de Dance Moms ha sido extremadamente abierta sobre cómo fue la experiencia para ella. En una entrevista con Inside Edition, dijo: “El primer día fue el peor para mí”.

Hace cinco años superó un cáncer que la dejó sin movilidad en las piernas

Después de 8 meses tras las rejas, Miller fue liberada de la prisión. Sólo unos meses después de irse, le diagnosticaron linfoma de Burkitt. Se sometió a diez rondas de quimioterapia y quedó libre de cáncer.

En una entrevista con People, la entrenadora de baile compartió: “El cáncer desapareció por completo”, pero Miller se quedó en una silla de ruedas motorizada como resultado de la cirugía a la que se sometió.