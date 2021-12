Houston: 3 heridos y 1 muerto en una invasión domiciliaria

Tres hombres fueron baleados y uno murió en un aparente allanamiento de morada en un complejo de apartamentos en Homestead Road en Houston durante el martes 21 de diciembre de 2021, dijo la policía. Tres hombres enmascarados están acusados de llevar a cabo el robo, según la policía. Aún no se han realizado arrestos. Las víctimas no han sido identificadas públicamente.

Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar y las otras dos fueron llevadas a un hospital por el Departamento de Bomberos de Houston, dijeron las autoridades. El estado de salud de las víctimas no se conoció de inmediato. La policía dijo que el tiroteo sigue bajo investigación y que se han dado a conocer pocos detalles. El tiroteo ocurrió alrededor de las 8 p.m. en 9603 Homestead Road, según la policía. El video de la escena mostró a varios policías y otros vehículos de emergencia en el complejo de apartamentos.

La policía de Houston dijo en un comunicado de prensa el 22 de diciembre que la víctima que murió era un hombre de 35 años. Las otras víctimas eran un hombre de 28 años y un hombre de 30 años, dijo la policía. Se espera que sobrevivan, según la policía. La División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston está investigando el hecho.

La policía dice que 3 hombres con máscaras entraron a la fuerza en la casa y dispararon a 3 personas antes de huir

La jefa asistente de la policía de Houston, Belinda Null, del comando de Investigaciones Criminales del departamento, dijo que recibieron una llamada al 911 sobre un “tiroteo en curso” alrededor de las 7:59 p.m. y los oficiales de la División Noreste del departamento llegaron al lugar alrededor de las 8:06 p.m. y se encontraron con tres personas que habían recibido disparos.

Null dijo en la escena: “Dos de ellos fueron transportados y se espera que sobrevivan. Una tercera víctima fue declarada muerta en el lugar. La investigación inicial revela que tres hombres que llevaban máscaras entraron a la fuerza en el apartamento en lo que sospechamos que posiblemente fue un robo, luego dispararon a los individuos y huyeron de la escena”.

Null dijo: “Eso es realmente lo que tenemos ahora”, y también destacó que la investigación continuaría hasta la noche y la madrugada del miércoles. La víctima que fue asesinada aún no ha sido identificada públicamente por el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris. Null no dijo si las víctimas conocían a los ladrones o si el objetivo era el apartamento donde ocurrió el robo y el tiroteo.

Una pareja fue herida en un robo por invasión a una casa al principio del día y la policía advirtió a los residentes de Houston que estén atentos después del otro tiroteo similar

Null dijo que no tienen más descripción de los ladrones que no sea más que son tres hombres enmascarados. Ella agregó que nadie más en el lugar resultó herido. Null dijo que los investigadores estaban entrevistando a las dos víctimas sobrevivientes para saber más sobre lo sucedido. Ella no proporcionó ninguna información adicional. Cualquiera que sepa algo sobre el caso u otros casos sin resolver en Houston puede llamar a la División de Homicidios de HPD al 713-308-3600 o CrimeStoppers al 713-222-TIPS, dijo la policía.

El robo por allanamiento de morada se produjo horas después de que un hombre y una mujer fueron seguidos a casa desde una sala de juegos y les dispararon en un allanamiento de morada e intento de robo en una casa en Harvey Lane. Se espera que las víctimas de ese tiroteo, una pareja de unos 30 años, sobrevivan. Dos sospechosos huyeron de la escena después del tiroteo, dijo la policía.

Cuando se le preguntó sobre un aumento en la invasión de viviendas y los robos posteriores a la vivienda, el teniente de la policía de Houston, Emanuel Pavel, dijo: “Si ve algo sospechoso de inmediato, llame a la policía. Cuanto más rápido nos llame y nos haga saber lo que está ocurriendo, podremos intentar llegar lo antes posible. También trate de asegurarse de que cuando maneje a casa, si ve algo sospechoso, alguien siguiéndolo, un vehículo, el mismo vehículo del mismo color, siguiéndolo, le sugiero que no se vaya a casa, llame al 911. Es mejor estar seguro que lamentarlo”.

Pavel agregó: “Hablando con los oficiales, en realidad hubo un incidente similar con la misma descripción a principios de la semana pasada. La historia es similar, el mismo tipo de allanamiento de morada. Entonces, está sucediendo. Así que esté atento. Fíjese si alguien le sigue a casa. Es mejor prevenir que lamentar, llámenos e intentaremos llegar lo antes posible para atrapar a los malhechores mientras están en el acto”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.