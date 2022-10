Retiran 23 lentes de contacto de los ojos de una mujer [VIDEO VIRAL]

Un video viral muestra a una oftalmólogo de California sacando 23 lentes de contacto del ojo de una mujer. Puedes ver el video más adelante en este artículo.

La Dra. Katerina Kurteeva M.D., oftalmóloga de Newport Beach, California, publicó por primera vez el video en su página de Instagram. Su página la define como “Cirujano Estético de Párpados, Cataratas, LASIK”.

El video se volvió viral en octubre de 2022, pero no es la primera vez. El video ya había acumulado más de 1 millón de visitas en septiembre de 2022. El video es de la empresa California Eye Associates.

Esto es lo que necesita saber:

“No duerma con sus lentes de contacto”, advirtió la oftalmólogo

La oftalmólogo compartió el video en Instagram para enseñar a las personas sobre la buena higiene de los lentes de contacto. Entre sus consejos de sentido común: No duermas con lentes de contacto.

El video la muestra sacando los lentes de contacto del ojo muy irritado del cliente.

“Video de la vida real de mi clínica”, escribió en la publicación de Instagram. “Sacar 23 lentes de contacto del ojo de alguien”, dice el pie de foto del video. Comienza cuando el médico usa un hisopo para sacar los lentes de contacto de debajo del párpado del paciente. Cada vez salen más y más lentes de contacto del ojo del paciente: 23 en total.

En el hilo de comentarios de Instagram, algunas personas expresaron confusión sobre cómo el paciente pudo haber permitido que esto sucediera. “Bueno señora, ¿dónde diablos creía que iban 😂”, escribió uno.

“Ok pero… ¿no los sientes en la espalda?” escribió otro.

Pero otro usuario de comentarios confesó: “He hecho esto. Me quedé dormido con mis lentes de contacto puestos. Me desperté y no pude ver, pensé que se había caído. Resulta que estaba pegado a mi ojo y estaba borroso. Puse un segundo par pero todavía no podía ver. Fue entonces cuando me di cuenta”.

Otro escritor de comentarios concluyó: “Le recomendaría anteojos a esta dama, no más lentes de contacto para ella”. Pero otro comentarista escribió: “¿¡Estás bromeando!? ¡¿Qué pensaba ella que se estaban disolviendo?!”

Los lentes estaban ‘esencialmente pegados juntos’ después de permanecer en el ojo de la mujer durante un mes

En una publicación de Instagram, la oftalmólogo explicó lo sucedido. Los 23 lentes de contacto se pegaron en el ojo de una mujer durante un mes.

El 30 de septiembre de 2022, Kurteeva escribió que el video ya tenía más de 1 millón de visitas. Ella escribió:

EL REEL CON 23 LENTES DE CONTACTO QUITADAS QUE SE VOLVIÓ VIRAL!!! Más de un millón de visitas, contento de tener la oportunidad de educar al público sobre el uso de higiene de lentes de contacto. Separé cuidadosamente todas las lentes de contacto y conté un total de 23. Tuve que usar un instrumento quirúrgico muy fino, unas pinzas de joyero, para separar las lentes de contacto. Esencialmente, se pegaron después de permanecer debajo del párpado durante un mes. #drkurteeva #katerinakurteevamd #oftalmólogo #oftalmología #oftalmólogos #ophthalmologistgram #ophthalmicphotography #ophthalmologyreside #eyesurgeon #contactlenses #contactlens #dontsleep #eyecare #eyecareprofessionals #eyecareprofessional

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Arrestan a Wesley Brownlee sospechoso de los asesinatos en serie en Stockton