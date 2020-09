Murió Zoe Parker: ¿Cómo murió la actriz de 24 años?

Zoe Parker, una actriz adulta nacida en Texas, murió mientras dormía a los 24 años, el 12 de septiembre, según una página de GoFundMe que creó su prometido. La causa de la muerte de Zoe Parker no se ha hecho pública.

La página de recaudación de fondos se creó para cubrir el costo del funeral de Parker.

El objetivo de la página es reunir $5,000. La descripción de la página dice que Parker había dejado recientemente la industria para adultos y se mudó de regreso a Texas.

Parker se comprometió en marzo de 2020. Una sección de la página dice: “Comenzó a irle muy bien y recientemente anunció su compromiso y, según todos los informes, parecía realmente feliz por primera vez en la vida”. El único comentario de la página dice: “Descansa en paz, ángel”.

El sitio de noticias de la industria para adultos MikeSouth.com citó a un amigo de Parker diciendo: “Estaba tan feliz con su nueva vida en Texas. Como pueden imaginar, su prometido está completamente devastado. Es un chico tan dulce. Zoe lo amaba tanto”.

Parker comenzó en la industria para adultos a la edad de 18 años.

Según el perfil de Parker en Internet Adult Film Database, Parker apareció en más de 120 escenas desde 2014, cuando tenía 18 años, hasta el 2020.

Adult Video News escribió en su tributo a Parker que a pesar de estar en la industria desde 2014, ella no se mudó a California sino hasta 2016. El informe decía que Parker fue nominada para un premio de Adult Video News en 2017 como Mejor Escena de Sexo en Realidad Virtual.

El perfil de Parker en PornHub indica que la joven ha generado cerca de 120 millones de reproducciones de videos y cerca de 38.000 suscriptores en el sitio. Esa página muestra la ciudad natal de Parker, Mansfield, Texas, como una ciudad a las afueras de Fort Worth. El Gremio de Artistas Adultos rindió homenaje a Parker en un tweet que decía: “Me rompió el corazón enterarme del fallecimiento de Zoe Parker. Enviamos nuestra fuerza y ​​amor a su familia, seres queridos y fanáticos”.

Parker dijo que el único consejo que daría a las mujeres en la industria adulta era: “Ahorren su dinero”.

Parker dijo en una entrevista de 2017 con la reportera de la industria para adultos Holly Kingstown que una de sus cosas favoritas era interactuar con sus fanáticos en su cuenta oficial de Twitter.

Parker dijo: “Cuando hablo con mis fans en Twitter, me vuelvo más consciente de las cosas que les gustan o no les gusta verme hacer frente a la cámara. Creo que me ayuda a conocer más a mi audiencia y poder darles lo que quieren”.

Durante la misma entrevista, Parker dijo que se inició en la industria para adultos a través del modelaje de cámaras web. Parker dijo que después de mudarse a Los Ángeles, se dio cuenta de que un estereotipo sobre las estrellas adultas que luchan contra la adicción o los problemas de abuso no era cierto. Parker dijo que los de la industria adulta son “algunas de las personas más genuinas e inteligentes y con mentalidad empresarial” que jamás había conocido.

La actriz aseguró que Nina Hartley, una actriz adulta que ha sido descrita como un “ícono del sexo”, es “probablemente la mujer más sabia” que conoció en la industria para adultos. Parker agregó: “Ella me dio algunos consejos que todavía sigo para configurar cada vez que filmo”.

Parker mencionó que lo que más le gustaba hacer fuera del trabajo era pasear a su perro. Concluyó la entrevista diciendo que el único consejo que daría a las mujeres en la industria para adultos era que “ahorren su dinero”.

Parker estuvo activa en su página de Facebook la noche antes de su muerte.

Las publicaciones de Twitter indican que Parker estaba creando contenido para adultos junto con su prometido.

La última actividad en esa página se produjo en abril de 2020. Parker había estado activa en su perfil oficial de Twitter de la industria hasta julio de 2020. En ese momento, Parker estaba anunciando apariciones en cámaras web. Parker estuvo activa en su página personal de Facebook la noche del 11 de septiembre.

Una amiga rindió homenaje a Parker en su página de Facebook diciendo: “Me encantó que no tuvieras miedo de ser exactamente quien eres. Tuviste tal impacto en quienes te rodean, tal luz en la vida, te extrañaré mucho. Mi corazón esta triste al saber que ya no estarás en mi vida”.



La muerte de Parker fue precedida por la muerte por su hermano, Isaiah, quien murió en enero de 2018 a la edad de 20 años.

