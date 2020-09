Murió el boxeador Danny González: ¿Cómo murió el pugilista de 22 años?

El boxeador Danny González murió a la edad de 22 años, según han revelado varios informes de prensa y personalidades del mundo del boxeo, incluido el presidente de la CMB, Mauricio Sulaiman, y la leyenda del boxeo Floyd Mayweather Jr.

Según Fight Sports, González había firmado con Mayweather Promotions en el 2016 a la edad de 18 años, y una fotografía que rueda en internet captó aquel momento.

El presidente del WBC confirmó la muerte de González a través de Twitter este martes.

We are very sad to report the tragic death of boxer and top prospect, Danny González.

We send our deepest condolences and prayers to the Gonzalez family at this hard time.

May Danny rest in eternal peace🙏🙏🙏 pic.twitter.com/tu1bvQ5vTQ

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) September 8, 2020