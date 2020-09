Esposa de Xavier Ortiz revela cómo le contó a su hijito de 8 años sobre el suicidio del cantante: [VIDEO]

Esta semana se conoció la triste noticia de la muerte del ex miembro de la agrupación Garibaldi, Xavier Ortiz, quien se quitó la vida, tras ahorcarse con un cinturón en su casa en la ciudad de Guadalajara, como lo reveló el periódico El Universal de México.

Y luego del sepelio del cantante de 47 años, quien padecía una dura depresión y quien estaba teniendo problemas económicos, su exmujer, Carisa de León, con quien llevaba un proceso de divorcio, habló por primera vez sobre su dolor y la manera como le dio la dura noticia al pequeño Xavier, de 8 años, hijo de los dos.

De León habló con el programa de televisión Ventaneando, y entre lágrimas narró la forma en que su hijito se enteró que su papá se había quitado la vida. Incluso dijo que tuvo que contar con apoyo profesional que la guiara sobre la mejor manera de manejar un asunto tan doloroso.

“Había hablado yo con un sicólogo, porque no sabía como decírselo y me recomendó que hablara con la verdad. Pero la verdad no tiene por qué ser cruel. Entonces hicimos un ritual. Hable con mis hijos (los dos mayores), le compramos unas veladoras, pusimos una música de sanación de fondo y habíamos impreso varias fotos de su papá, y las teníamos boca abajo. Las íbamos abriendo, y preguntábamos ¿quién está en la foto?: ‘es mi papi… en diferentes etapas de la vida de Xavier, y ¿qué te gusta de tu papi?… ‘me gusta como se ríe’, ‘me gusta que duerme conmigo’, ‘que me lleve a comer la carnita roja’… Todos fuimos diciendo cosas que nos gusta de xavier, que es un excelente papá, que es cariñoso, que es muy ordenado, que nos hace reír con chistes bobos que a veces ni sentido tienen, y se llegó a un punto donde mi hijo me dijo: ¿dónde está mi papá?”, comentó la ex del exintegrante de Garibaldi.

“Y le expliqué que su papá había tenido un dolor muy grande en su corazón, y que se quería morir y se murió… pero solo se murió su cuerpo, porque nunca nada se pierde, y que su papá es un sol, es el espíritu y va súper rapido, y por eso ahorita no lo puede ver, pero que está más cerca de nosotros que nunca”, agregó Carisa, mencionando que le metió algo de fantasía a su historia.

“Y me dijo: ¿cómo puede ser eso? ¿cómo algo puede ir tan rápido?, y le dije: ¿te acuerdas de la película Flash? que corre muy rápido, que ve a todos en cámara lenta y él es el único que corre rápido? y me dijo: ‘ah, sí’. Entonces como que creo que si lo entendió, porque lo he visto que se mira en el espejo, haciendo movimientos en cámara lenta, porque quiere ver cómo es que su papá lo ve a él.



Carisa mencionó además que a pesar d elo doloroso y traumático que pudo resultar que su hijo viera en el féretro a su padre, decidió hacerlo así por recomendación del sicólogo.

“Me recomendaron que fuera a ver a su papá, que fuera a despedirse y allí (mi hijo) me dijo: ‘mamá, mi papá se ve súper tranquilo. Mira, no está preocupado’ y yo le dije: ‘¿ya ves? Debemos estar muy contentos, porque está traquilo, y nos puede ver”.