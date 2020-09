Murió la actriz Diana Rigg: ¿Cómo murió la estrella de Game of Thrones y Avengers?

La legendaria actriz Dame Diana Rigg, quien recientemente interpretó a Lady Olenna Tyrell en Game of Thrones de HBO, murió a la edad de 82 años, , según informó la BBC el 10 de septiembre. No se supo de inmediato la causa de la muerte.

“Murió en paz esta mañana temprano. Estaba en casa con su familia, que pidió privacidad en este momento difícil”, dijo su agente a la BBC.

Rigg, quien fue nominada a un Globo de Oro, fue mejor conocida por sus apariciones en On Her Majesty’s Secret Server (1969), The Avengers (1965-1968) y The Painted Veil (2006), como lo señaló su perfil de la Base de datos de películas IMDB.

En 1994, ganó un premio Tony a la mejor actriz por su interpretación en Medea, donde actuó en el teatro de Nueva York y Londres. “Rigg ve a Medea como una mujer de intelecto inquieto”, escribió The New York Times en su reseña, según Variety. “Un fervor orgiástico informó el desempeño de la Sra. Caldwell; tenía un gruñido salvaje en su voz. Un apasionado sentido de la injusticia impulsa a la Sra. Rigg, cuya voz nunca pierde por completo su musicalidad intrínseca”.

Rigg también recibió nominaciones al Tony por sus papeles en Abelard and Heloise (1972) y The Misanthrope (1975). Rigg recibió ocho nominaciones al Emmy y ganó en 1997 por interpretar a Mrs. Danvers en Rebecca.

Originalmente se suponía que otra actriz interpretaría a Emma Peel

Cuando Rigg consiguió el papel de Emma Peel en Los Vengadores, en realidad se le había dado a otra actriz. El productor Brian Clemens no estaba satisfecho con la forma en que la actriz original, Elizabeth Shepherd, estaba interpretando el papel.

“No es una mala actriz”, recordó Clemens sobre Shepherd, según la BBC. “Pero ella simplemente no tenía sentido del humor en absoluto, eso era esencial en Los Vengadores. Así que descartamos lo que habíamos filmado y nos deshicimos de ella y luego probamos, y de las pruebas salió Diana Rigg, que estaba muy por encima de todas las demás”.

Rigg luchó para lidiar con la fama que vino junto con Los Vengadores, lo que la llevó a pasar solo dos años en la serie, escribió la BBC. Ella se escondía en el baño para alejarse de la multitud. Rigg tampoco quería dejar que su carrera teatral se quedara en el camino.

“Algunas semanas pasaba cuatro días en el set de Los Vengadores y luego me dirigía a Stratford para ser Regan en el Lear de Olivier”, dijo una vez, según la publicación.

Ella tampoco era la mayor fan de su atuendo. “El traje de cuero que usé en Los Vengadores fue una pesadilla total; tomaba unos buenos 45 minutos abrir la cremallera para ir al baño”, dijo en IMBD. “Fue como meterse y quitarse un traje de neopreno”.

Una vez que me puse los catsuits de jersey, eran muy fáciles de usar, pero tenías que estar atenta a las rodillas holgadas; no hay nada peor. Recibí un montón de correos de fans muy extraños mientras estaba en ese programa, pero a mi madre le gustaba responderles. Algunos de los hombres que me escribieron deben haberse sorprendido un poco porque ella me ofrecía un consejo realmente maternal. Recibía una carta de un adolescente, digamos, que estaba sobre excitado y mi madre contestaba diciendo: “Mi hija es demasiado mayor para ti y lo que realmente necesitas es una buena carrera alrededor de la cuadra”.

