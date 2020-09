“Mi cerebro está roto”, el estremecedor mensaje de una periodista antes de suicidarse

La periodista del clima Kelly Plasker fue hallada muerta el domingo en su domicilio de Texas. Los investigadores intentan dar con el motivo de la muerte. De acuerdo a un mensaje publicado en el Facebook de la difunta periodista cobra fuerza la hipótesis del suicidio.

La autora de dicho comentario fue la también periodista Kase Wilbanks. Wilbanks sugiere que su colega decidió quitarse la vida, dando cuenta de que Plasker atravesaba un severo cuadro de depresión. “Pide ayuda si estás luchando o se tiene pensamientos de suicidio”, manifestó. El periodismo se basó en ese escrito para dar por confirmada una versión que sin embargo aún no cuenta con el crédito de los investigadores.

Wilbanks era la titular del noticiero en donde participaba Plasker. Definió a su compañera como “una chica valiente”. La presentadora Sharon Maines también despidió a la meteoróloga: “Kelly tenía una sonrisa tan grande como Texas y un corazón de oro. Ella amaba a lo grande”.

Plasker, de 42 años, se desempeñaba como meteoróloga del KCBD News Channel 11, canal texano asociado a la NBC. Dos años antes de su muerte había sufrido la muerte de su hijo adolescente. Thomas Locke, de 19 años, se suicidó en 2018, días antes de su cumpleaños.

Su hijo era todo lo que la periodista tenía en la vida. Así lo había manifestado la víctima en más de una ocasión. Solía desahogarse en posteos de Facebook que daban cuenta de lo mal que la estaba pasando. Su caso invita a reflexionar acerca de cómo cierto tipo de comentarios en las redes sociales pueden ser leídos como un indicador de una mala salud mental.

En Facebook, Plasker había revelado que de joven sufrió abusos sexuales y violencia de género. Recordó una triste historia que marcó su vida, cuando un profesor abusó sexualmente de ella y arruinó sus sueños: “Apagó mi futuro y mis ambiciones en la época más influyente de mi vida, mi mejor momento, cuando tenía tantas puertas y oportunidades para explorar. Fue egoísta al convencerme de que no quería que me fuera de Lubbock, Texas”.

A beloved weather forecaster in Texas died suddenly — just two years after her 19-year-old son’s suicide and the same day she took to social media to reveal she “could not take it anymore.”https://t.co/ccgjQVMFE2

— New York Daily News (@NYDailyNews) September 1, 2020