Deon Kay: policía de DC publicará imágenes de la cámara corporal de la muerte de un joven de 18 años

Deon Kay es un residente afroamericano de 18 años de Washington, D.C. que fue asesinado a tiros por la policía el 2 de septiembre.

Un oficial de Washington D.C. disparó y mató al joven alrededor de las 4:00 p.m., anunció el Departamento de Policía Metropolitana en un comunicado de prensa. Kay recibió un disparo a media milla de su casa en donde vivía con su madre, informó The Washington Post.

Kay, quien cumplió 18 años el mes pasado, fue identificado por miembros de su familia, agregó el periódico.

Los oficiales respondieron inicialmente a un caso de un hombre con un arma, indicó el departamento en el comunicado. Las autoridades encontraron a varias personas dentro y alrededor de un automóvil. Luego, dos de los “sospechosos” huyeron a pie.

Kay empuñó un arma contra los oficiales durante la persecución, uno de los policías “disparó su arma de fuego una vez impactando al sospechoso” como respuesta, según indicó el comunicado.

El joven de 18 años fue trasladado por los Servicios Médicos de Emergencia y Bomberos de Washington D.C. a un hospital cercano donde sus heridas fueron tratadas, indicó el departamento en el comunicado. Por su estado de gravedad el joven fue declarado muerto en el hospital.

El otro sospechoso no pudo ser detenido, agregó The Washington Post.

Todos los oficiales involucrados han sido puestos en licencia administrativa según la política del departamento, señaló el documento.

El caso está actualmente bajo investigación, agregaron las autoridades.

Esto es lo que necesita saber sobre la muerte de Deon Kay:

Según The Washington Post, un par de funcionarios de la ciudad prometieron publicar imágenes de la cámara corporal la cuál registró el suceso.

El departamento dijo al periódico que al menos dos oficiales se ven en el vídeo acercándose al auto que estaba aparcado. También confirmaron la “persecución a pie” de los sospechosos.

Luego se muestra a Kay sacando una pistola de su cintura mientras un oficial pasa corriendo junto al vehículo, dijeron los funcionarios.

Las imágenes capturaron al otro oficial disparando y golpeando al joven de 18 años en el pecho, informó The Washington Post.

“You about to lose your job, because you’re killing us for no reason.” – @DMVBlackLives protester. pic.twitter.com/FFLJL27RKn

Una multitud de manifestantes que reclamaban justicia para el joven comenzó a reunirse alrededor de las 8:30 p.m. a las afueras del departamento de policía, informó ABC7.

Muchos corearon “retrocedan” a los oficiales que salieron para confrontarlos, dijo la estación.

Se escuchó a un manifestante decir: “Estás a punto de perder tu trabajo, porque nos estás matando sin razón”, documentó ABC7.

El hashtag #JusticeForDeon comenzó a ser tendencia en Twitter la noche del 2 de septiembre hasta la mañana siguiente, con más de 10,000 tweets.

Muchos usuarios pidieron que se eliminara el financiamiento al departamento de policía de la ciudad, mientras que otros compararon la muerte de Kay con el caso policial Kyle Rittenhouse en Kenosha.

A continuación, se muestran algunas de las respuestas:

He just turned 18 and @DCPoliceDept murdered him pic.twitter.com/NjyGxYB8ar

Un usuario expresó que la policía debería estar mejor capacitada para manejar estas situaciones en lugar de recurrir a la violencia, escribiendo:

“Estoy cansado de demonizar a las víctimas de la violencia y las justificaciones del asesinato. No hay ninguna razón por la que la policía deba dispararle a alguien o esforzarse físicamente. No me importa si tiene antecedentes penales. No me importa si incluso tuviera un arma. No hay justificación para recibir un disparo por la espalda. #DeonKay ”

I'm tired of demonizing victims of violence and justifications for murder. There is no reason the cops should be shooting someone, or exerting themselves physically. Idc if he has a criminal record. Idc if he even had a gun. No justification for being shot in the back. #DeonKay pic.twitter.com/7BnOE4HTOs

Only ONE was old enough to have a gun, only ONE killed two people, and ONE is dead. How is posting him with a gun proof that he deserved to die? #deonkay #JusticeForDeon pic.twitter.com/FanSIYCjxl

This is Deon Kay.

He was shot and killed in the back by police in Washington D.C as he was running. There was no reason to kill this child.

Tonight we are once again asking for justice for a police involved shooting.

We are reminded again that we need to defund the police. pic.twitter.com/Fu3Rc1kKyG

— New York Socialist (@berniebromanny) September 3, 2020