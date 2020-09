Thomas Kinworthy: residente de la Florida acusado del asesinato de un oficial de policía de St. Louis

Thomas Kinworthy es un ciudadano de la Florida de 44 años de edad que está acusado por el asesinato del oficial Tamarris Bohannon, de 29 años.

Bohannon recibió un disparo en la cabeza el 29 de agosto mientras se encontraba en un tiroteo, y un segundo oficial también recibió disparos y resultó herido, lo que resultó ser un enfrentamiento de 12 horas con el sospechoso, informó CNN.

La Sociedad Ética de Policía de St. Louis dijo a través de redes sociales que Kinworthy era el sospechoso. La organización policial también indicó que Kinworthy tenía un extenso historial criminal y violento.

Este martes, la policía de St. Louis confirmó que Kinworthy fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, asalto en primer grado contra un oficial de la ley, robo en primer grado, posesión ilegal de un arma de fuego y acción criminal armada.

Bohannon y otro oficial respondieron al llamado de un tiroteo cerca de Tower Grove Park en St. Louis la noche del sábado 29 de agosto, informó Fox 2 Now, aliada local de Fox. El pistolero se encontraba en una casa que no era la suya, desde donde disparó a ambos agentes, informó el medio.

El hombre disparó varias veces, hiriendo a Bohannon en la cabeza y al segundo oficial en la pierna, dijo la Asociación de Policía de St. Louis en una publicación de Facebook. Los disparos continuaron durante varias horas antes de que el sospechoso fuera detenido, según la asociación.

Al día siguiente, una caravana de vehículos de la policía escoltó el cuerpo de Bohannon desde el hospital local donde fue atendido, según Fox 2.

Un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis publicó un comunicado de la familia del oficial en Twitter el domingo.

“Es un héroe para muchos, pero lo más importante lo es para su amada esposa y sus tres increíbles hijos”, decía el comunicado. “La pérdida de este gran hombre se siente profundamente dentro de la comunidad de St. Louis y les pedimos sus oraciones y apoyo en los próximos días”.

