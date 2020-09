Cheques de estímulo COVID-19: ¿Cómo registrarse para solicitar un cheque de alivio de $1,200?

El IRS todavía le debe a aproximadamente 9 millones de estadounidenses sus cheques de estímulo originales. Si aún no ha recibido su pago de $1,200 y cree que es elegible, debe estar atento a una carta del IRS que se enviará a finales de este mes.

Como señaló The Washington Post en un artículo reciente, aquellos “que normalmente no presentan una declaración de impuestos o no reciben ciertos beneficios federales”, tienen hasta el 15 de octubre para utilizar esta herramienta para quienes no declaran y reclamar su pago. Estas personas, según la Ley CARES, deben recibir sus pagos antes del 31 de diciembre. Si no lo hacen, deberán presentar una declaración federal del 2020 en el 2021.

La herramienta de los no contribuyentes se utiliza para determinar la elegibilidad y el monto del pago, y para enviar Pagos de impacto económico.

¿Se mudó recientemente? Asegúrese de notificar al #IRS tan pronto como pueda para que no se pierda ningún reembolso de impuestos o correspondencia del IRS. La solicitud puede demorar de cuatro a seis semanas en procesarse. https://t.co/nRr1lIZqVr pic.twitter.com/DdLBQbNdm0 — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) September 12, 2020

El IRS comenzará a enviar cartas, llamadas Aviso 1444-A del IRS, alrededor del 24 de septiembre, según informó CNET.

El citado medio informó: “Si se le pidió que presentara sus impuestos federales pero no lo hizo, la carta le indicará que presente electrónicamente su declaración de impuestos de 2019 de inmediato y luego use el servicio Get My Payment del IRS para verificar el estado de su pago”.

Si no ha presentado una declaración federal de impuestos para 2018 o 2019, puede recibir una carta del #IRS instándole a reclamar su Pago de Impacto Económico antes del 15 de octubre en https://t.co/UeTL0bFvP7 https://t.co/BOnw4nNiGV #EIPbyOct15 pic.twitter.com/StuQbtc8rH — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) September 11, 2020

Las siguientes personas son elegibles para un recibir pago de impacto económico, según el sitio web del IRS:

-Quienes tengan un número de seguro social válido

-Aquellos que no pudieron ser reclamados como dependientes de otro contribuyente

-Aquellos que tenían un ingreso bruto ajustado por debajo de ciertos límites

Específicamente, la herramienta para no declarantes debe ser utilizada por las siguientes personas:

-Aquellos cuyos ingresos sean inferiores a $12,200

-Aquellos que están casados ​​y presentan una declaración conjunta de impuestos con un ingreso menor a $24,400

-Quienes no tienen ingresos

¿Habrá una segunda verificación de estímulo?

Los cientos de millones de estadounidenses que ya han recibido sus cheques de estímulo sienten curiosidad por saber si hay otro en camino.

En este momento, no está claro si puede esperar ver otro pago de impacto económico en sus cuentas bancarias.

As the COVID-19 pandemic continues to impact communities around the world, we have a responsibility to ensure our recovery from this crisis is sustainable and equitable. #G7Parliament #TogetherOnClimate https://t.co/YJEfY3KJjz — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 12, 2020

Las negociaciones sobre los detalles de un paquete de estímulo (que potencialmente incluiría una segunda ronda de cheques de estímulo) han llegado a un punto muerto, y ambos lados del pasillo no lograron ponerse de acuerdo sobre los parámetros de un proyecto de ley. Por lo tanto, aunque los demócratas, los republicanos y el presidente Donald Trump han expresado su apoyo a una segunda ronda de cheques estímulo, no pueden aclarar los detalles de un paquete que haría posible un segundo pago.



Esta semana, el Senado propuso un proyecto de ley “delgado” y no avanzó después de no recibir los 60 votos necesarios para aprobarse. Los demócratas estaban preparados para rechazar el proyecto de ley, incluso antes de que comenzara la votación.

El jueves, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, declaró: “Aquí, ahora en septiembre, los republicanos finalmente sintieron la presión pública para apoyar un proyecto de ley. Pero en lugar de trabajar con los demócratas en algo que podría aprobarse, nuestros amigos del otro lado intentaron encontrar lo mínimo que los republicanos del Senado pudieran apoyar”.

¿Continuarán las negociaciones para un segundo cheque de estímulo?

En declaraciones al Washington Post, el senador Pat Roberts dijo recientemente: “Es una especie de callejón sin salida… Muy desafortunado, pero es lo que es”.



Y, en palabras de Forbes, “no está claro si habrá más alivio federal contra el coronavirus en el corto plazo”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com