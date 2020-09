Cheques de estímulo COVID-19: ¿En qué va el futuro de los nuevos cheques?: ACTUALIZACIÓN

El estatus actual de un segundo cheque de estímulo no está claro, ya que ambos lados del pasillo (republicanos y demócratas) no han logrado llegar a un acuerdo sobre los parámetros del próximo paquete de ayuda económica. Sin embargo, algunos legisladores tienen la esperanza de que se llegue a un acuerdo pronto.

El viernes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: “Estoy optimista. Creo que deberíamos llegar a un acuerdo. Eso es lo que todos queremos. Nos bajamos en un billón de dólares desde el principio y dijimos: ‘nos bajamos un billón y ustedes suban un billón’. Y luego fuimos más allá y dijimos: ‘Nos encontraremos (para negociar) en un punto intermedio'”.

Otros, sin embargo, se muestran escépticos. La semana pasada, el senador Pat Roberts, un republicano de Kansas, dijo a los periodistas que las negociaciones han llegado a “una especie de callejón sin salida”, según CNN.

La buena noticia es que si se llega a un acuerdo, no pasará tanto tiempo como la última vez que se emitieron esos pagos. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha dicho que “tomaría aproximadamente una semana movilizar los primeros pagos”, según CNET.

Está programado que la Cámara regrese el 14 de septiembre. Pero solo tienen doce días antes de la fecha prevista para volver a receso para las elecciones.

Cabe destacar que el proyecto de ley “flaco” republicano de la semana pasada no logró obtener apoyo.

Desde entonces, en palabras de AL.com, muchos legisladores “predicen que las medidas de ayuda estarán en suspenso hasta después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre”.

