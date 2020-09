Cheques de estímulo COVID-19: ¿Quiénes podrán reclamar un cheque de $1,200 antes del 15 de octubre?

Si usted aún no ha reclamado su cheque de estímulo federal, tiene hasta el 15 de octubre para hacerlo, según reveló Forbes.

El citado medio informó que aproximadamente 9 millones de no declarantes aún no han cobrado los pagos a los que tienen derecho bajo la Ley CARES. Este grupo de personas deberá esperar a que les llegue una carta del IRS a finales de este mes, reiterando que el 15 de octubre es el último día para cobrar esos cheques.

El 8 de septiembre, el IRS reveló que enviará dichas cartas a finales de septiembre a aquellos que no presenten declaraciones de impuestos federales sobre la renta y que “no se hayan registrado para reclamar” su Pago de Impacto Económico todavía.

Compartir sobre los Pagos de Impacto Económico con aquellos que no suelen presentar una declaración de impuestos toma solo un minuto de Nueva York y puede marcar una gran diferencia. Ayude al #IRS a correr la voz: https://t.co/bDsIoEXYPH pic.twitter.com/Ce3Jqtdn7L — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) September 10, 2020

El comisionado del IRS, Chuck Rettig, dijo en un comunicado: “El IRS ha realizado un esfuerzo de divulgación sin precedentes para asegurarse de que las personas conozcan su potencial elegibilidad para un Pago de Impacto Económico este año… Millones que normalmente no presentan una declaración de impuestos ya se han registrado y recibieron un pago. Estamos dando este paso adicional para ayudar a los estadounidenses que quizás no sepan que pueden ser elegibles para este pago, o que no saben cómo registrarse para recibirlo. Las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos pueden registrarse rápidamente en IRS.gov y aún así recibir su dinero este año”.

El IRS insta a aquellos que aún no se han registrado a utilizar esta herramienta para no declarantes.

#IRS envía cartas a estadounidenses que normalmente no presentan declaraciones de impuestos, que pueden ser elegibles para un Pago de Impacto Económico. Las cartas instan a las personas a registrarse antes del 15 de octubre para recibir un pago https://t.co/BOnw4nNiGV #EIPbyOct15 pic.twitter.com/G4aFJRBTZ2 — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) September 10, 2020

La mayoría de los estadounidenses, más de 160 millones en total, ya han reclamado sus cheques de estímulo.

“Se está acabando el tiempo este año para que el IRS emita pagos”, dijo Rettig. “Las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos no deben esperar para ver si reciben una de estas cartas. Pueden revisar las pautas y registrarse ahora si son elegibles”.

¿Habrá un segundo cheque de estímulo?

En este momento, no está claro si los estadounidenses pueden esperar un segundo cheque de estímulo. Las negociaciones entre el Senado y la Cámara han llegado a un punto muerto, con demócratas y republicanos sin poder llegar a un compromiso sobre los parámetros del proyecto de ley.

Y aunque tanto el Senado como la Cámara, e incluso el presidente Donald Trump, inicialmente expresaron su apoyo a una segunda ronda de cheques, no está claro si esos pagos se realizarán alguna vez, según CNBC.

Hay varias formas de notificar al #IRS de un cambio de dirección:

• Al presentar su declaración de impuestos

• Notificar a la oficina de correos

• Por un formulario

• Por escrito

• Declaración de impuestos sobre el empleohttps://t.co/nRr1lIZqVr pic.twitter.com/LwxKQYzySf — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) September 10, 2020

Este jueves 10 de septiembre, el Senado está programado para votar sobre el proyecto de ley “flaco” republicano, (Skinny Bill) que no incluye una segunda ronda de cheques de estímulo.

Los demócratas ya están preparados para rechazar la legislación. Incluso antes de su lanzamiento, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo llamó un “proyecto de ley demacrado” con “píldoras venenosas que los republicanos saben que los demócratas nunca apoyarían”, según USA Today.



Pelosi continuó: “Mientras luchan por compensar este error histórico, los republicanos del Senado parecen estar muertos en otro proyecto de ley que no se acerca a abordar los problemas y no va a ninguna parte… Este proyecto de ley demacrado solo tiene la intención de ayudar a los senadores republicanos vulnerables, dándoles un voto para ‘marcar la casilla’, a fin de mantener la apariencia de que no son rehenes de su extrema derecha, que no quiere gastar un centavo para ayudar a la gente”.

