Washington se moviliza contra el racismo y violencia policial

Miles de estadounidenses se congregaron este viernes en el monumento a Lincoln, que se encuentra en la Explanada Nacional en la capital de los Estados Unidos, para machar en contra del racismo, violencia policial y exigir justicia por parte del Gobierno.

La manifestación, que ya se encontraba prevista desde hace varios meses a consecuencia de los casos de violencia contra George Floyd, Breonna Taylor, Eric Garner y Rodney King, tomó aún más fuerza en los últimos días debido al reciente caso de racismo que se produjo en Kenosha en el estado de Wisconsin, en contra del afroamericano Jacob Blake, quien fue víctima de la violencia al recibir siete tiros en la espalda, cuando la policía intentó arrestarlo. Blake podría quedar paralítico.

Activists are gathering at the Lincoln Memorial for the 2020 #MarchOnWashington — the same place where MLK delivered his iconic address 57 years ago.

Dubbed the "Get Your Knee Off Our Necks" march, it is expected to draw tens of thousands protesting racism and police brutality. pic.twitter.com/Xi5IDCKQAn

— AJ+ (@ajplus) August 28, 2020