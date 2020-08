El vestido verde lima de Melania Trump ahora es una pantalla verde: vea los mejores tweets

La Primera Dama Melania Trump usó un vestido formal verde lima en la Convención Nacional Republicana el jueves por la noche para el discurso de aceptación del presidente Donald Trump. El único problema fue que el vestido, diseñado por Valentino, también es del color perfecto para convertirlo en una pantalla verde. Y Twitter se puso rápidamente a la altura del trabajo.

Estos son algunos de los mejores tweets sobre su vestido.

Mucha gente está haciendo pantallas verdes con su vestido

Primero, está el clásico vestido negro con el logo de Biden Harris en el lateral.

Algunas personas usaron el color verde para resaltar la pandemia del coronavirus. El siguiente muestra a alguien con una máscara y sosteniendo una bandera estadounidense superpuesta en su vestido.

Told you Melania’s stylist was part of the #Resistance dressing her in a green screen dress. #RIPMelaniasDress 😂 https://t.co/oGNR80HQzd — Nadine van der Velde 🕊(she/her) (@nadinevdVelde) August 28, 2020

Luego, este siguiente tweet convirtió su vestido en una pantalla que muestra el total de muertes y casos de coronavirus en los Estados Unidos. Los números son visibles mientras baja las escaleras, de la mano de Donald Trump.

I want to know who's behind Melania's green-screen dress. https://t.co/KNAN7rFK9w — Jen Roberts (@jshermanroberts) August 28, 2020

Aquí hay otro caso de coronavirus puesto en su vestido:

Una persona predijo de inmediato que vendrían muchos chistes sobre el vestido verde lima de Melania. Y no se equivocaron.

The internet looking an Melania's green screen dress pic.twitter.com/dmqwJpMFdp — Adam Sheehan 🔜 V-CRX (@neumaverick) August 28, 2020

Aquí hay otra versión única de su vestido usado como pantalla verde

Muchas de las opciones fueron sobre la temática del COVID-19. Este muestra al coronavirus sobre su vestido.

On the bright side, @FLOTUS 's green screen dress has brought me small joy tonight. pic.twitter.com/XWGdo8vj1m — KellyGirl 😷❄️♿️ (@KellyGirlonFire) August 28, 2020

El siguiente tweet muestra protestas y policías armados superpuestos en su vestido.

Aquí hay un montaje con Kamala Harris y otro con uno de Goya, junto con varios otros temas.

Y aquí usan la imagen de Joe Biden en su vestido, que luego se transforma en la imagen de Harris, seguida de su logotipo.

Everyone will be talking about Melania's dress after this is all over. #RNC2020 pic.twitter.com/KosqGenMwc — Scott Brown (@ScottBrownDC) August 28, 2020

A continuación, lleva un vestido de “Black Lives Matter”.

Y aquí tenemos una simple pantalla verde de ella y Trump caminando mientras ella camina con Trump.

Melania likes art. pic.twitter.com/DROuVAJZeo — Pod Save America (@PodSaveAmerica) August 28, 2020

La foto de ella y Justin Trudeau que se volvió viral ha resurgido en su vestido verde lima.

Aquí otra versión del tema Trudeau.

Melania’s feet might be in Washington but her heart is in Canada. #melaniagreenscreen pic.twitter.com/8tf1PsyFaA — Jackie Daytona Is My Co-Pilot (@PhilMcCrakk) August 28, 2020

Y luego está el vestido rojo, blanco y azul.

Kate Bennett de CNN dijo que el vestido fue diseñado por Valentino.

Aquí está el vestido en Lyst, donde cuesta $ 2,750. Según la descripción, el vestido que se vio en la pasarela se llama “Vestido de crepé plisado con hombros y capa” y tiene una falda de corte A con un corpiño ajustado.

Su chaqueta militar del martes por la noche también inspiró tweets

Cuando pronunció su discurso de apertura dos noches antes, Trump vestía una chaqueta militar verde de un tono muy diferente. Bennett de CNN compartió que parecía ser una chaqueta de Alexander McQueen. La chaqueta también fue usada una vez por Kaia Gerber.

. @FLOTUS jacket tonight appears to be this @McQueen – (also worn by Kaia Gerber) pic.twitter.com/rkoXhJOPuo — Kate Bennett (@KateBennett_DC) August 26, 2020

Hunter Schwartz de Yellow Zine agregó información útil en Twitter, de que la chaqueta normalmente cuesta $ 2,450 pero actualmente está a la venta en Far Fetched con un 40% de descuento, con un costo de “solo” $ 1,470.

Melania’s Alexander Mcqueen fitted military jacket retails for $2,450 but it’s on sale for 40% off https://t.co/MP0DnMDQvr pic.twitter.com/r6DvVfP6mD — Hunter Schwarz (@hunterschwarz) August 26, 2020

Su atuendo incluía una chaqueta militar y una falda lápiz plisada en la espalda. Los informes decían que llevaba tacones de Christian Louboutin.

Las reacciones a su chaqueta fueron variadas. Algunas personas en Twitter pensaron que era hermosa, y otros pensaron que emitía una vibra demasiada militar.

Algunos dijeron que le dio una onda de Fidel Castro.

Last night at the RNC a speaker said Joe Biden was another Fidel Castro and now tonight Melania Trump is wearing her best Fidel Castro outfit. pic.twitter.com/U57svELLge — KansasCityLou (@LFPthree) August 26, 2020

Una persona pensó que la chaqueta era demasiado militarista.

Could Melania Trump find a more militaristic outfit for her RNC speech? Asking for my country. — Molly j devlin (@Mollyjdevlin2) August 26, 2020

Mientras que otra persona tuiteó que lo que vestía era “impecable”.

La noche del miércoles en la convención, lució un vestido formal color rosa intenso con detalles de moños negros.

El vestido rosa que usó en la tercera noche de la convención fue diseñado por Jason Wu, informó Today. Ese vestido generó menos interés que el del martes y jueves por la noche. Mucha gente simplemente dijo que su vestido de la noche del miércoles le quedaba bien.

“Lee la nota original en Heavy.com escrita por Stephanie Dube Dwilson”