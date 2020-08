El emotivo y empático discurso de Melania Trump hacia los estadounidenses

Desde el Jardín de la Rosas en la Casa Blanca, Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, dio un emotivo y empático discurso en la segunda noche de la Convención Nacional Republicana.

En sus palabras, la discreta y tradicional primera dama, mostró el apoyo de ella, su esposo Donald Trump y toda su familia, para con las víctimas del Covid-19 y el impactó de este virus en EE.UU, afirmando que ‘desde marzo nuestras vidas cambiaron drásticamente, el enemigo invisible arrasó nuestro hermoso país y nos impactó a todos’ pero ‘no están solos’. De igual manera, Melania Trump dedicó unas palabras de agradecimientos para todos los trabajadores de la salud que han ayudado a alivianar esta pandemia, que ya deja un salgo de casi 180.000 fallecidos e infectados.

“Mis sinceras condolencias a todos los que han perdido sus seres queridos. Muchos están ansiosos y algunos sienten que no tienen ayuda. La administración de mi esposo no dejará de luchar hasta que obtener un tratamiento para todos. Extiendo mi gratitud a los profesionales de la salud, trabajadores y profesores que están en primera fila y han estado presentes en este momento tan difícil para todos”. Fueron sus palabras.

Melania Trump asegura que EEUU necesita más que nunca el liderazgo de su marido 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 | 𝗗𝗶𝗳𝘂𝗻𝗱𝗲 | 𝗗𝗮𝗹𝗲 ❤ Via @thetimescl https://t.co/mVYZ7GnWua pic.twitter.com/M4OtXH4Hel — The Times Chile (@thetimesCL) August 26, 2020

Por último, reconoció la labor de la administración de su esposo durante el tiempo que ha gobernado el país, afirmando que Donald Trump es el hombre indicado para llevar las riendas de los Estados Unidos, y que para ella, Trump no es un ‘político tradicional’. Además, dijo que no dedicaría su tiempo para hablar o atacar a los opositores ya que eso solo serviría para ‘dividir aún más el país’.

“Mi esposo sería lo mejor para este país. Él es una persona auténtica que ama los Estados Unidos y a su gente. Lo que él más de desea es la prosperidad para esta nación. Sería un honor poder servir por otros cuatro años” concluyó la primera dama.

#26Ago La primera dama de EEUU, Melania Trump, sorprendió con un discurso en el que reconoció el dolor provocado por la pandemia: "Mi más profunda simpatía va con todos aquellos que han perdido a un ser querido, y mis oraciones están con aquellos enfermos y en sufrimiento". pic.twitter.com/JETu7b23fW — CATERINA VALENTINO (@CATERINAV) August 26, 2020

El problema racial en Estados Unidos

En este 2020 el Estados Unidos se ha visto afectado notablemente por los actos de racismo en el país, que han golpeado fuertemente a todos los norteamericanos, quienes, sin importar la pandemia del coronavirus, han salido a protestar y rechazar la violencia y muerte en contra de afroamericanos a manos de la policía federal. Los casos de George Floyd, Breonna Taylor, Rodney King y el más reciente, Jacob Blake, desataron la furia e indignación del pueblo norteamericano. Por ello la primera dama en su largo discurso, se refirió a esta problemática, enviando un mensaje de tolerancia y de trabajo en conjunto entre todos.

“Somos una sola comunidad que comprende muchas razas y religiones y tengo mucho que aprender de cada una de ellas. Le pido a la gente que detenga la violencia y los saqueos que se realizan en nombre de la justicia. Tomémonos un momento para recapacitar y miren las cosas desde todas las perspectivas. Unamos de una forma civilizada para que así podamos alcanzar los ideales estadounidenses”. Finalizó.

Discurso completo de Melania Trump en la Convención Nacional Republicana | Noticias Telemundo "Quiero que sepan que no están solos", dijo Melania Trump quien se solidarizó con las víctimas del coronavirus durante su mensaje. La primera dama dio su discurso en el Jardín de rosas de la Casa Blanca ante una audiencia que no mantuvo el distanciamiento social.