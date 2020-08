American Airlines despedirá 19.000 trabajadores en octubre, si no se extienden las ayudas por parte de EEUU

American Airlines ha anunciado este martes que realizará un recorte de personal de 19.000 empleados, a partir del primero de octubre, una vez expire la ayuda por parte del gobierno de Estados Unidos, con el Programa de Apoyo de Nómina (PSP), medida que ayudaba a mitigar los impactos ocasionados por la pandemia del coronavirus. Esta decisión reduciría notablemente el tamaño de la compañía, pero sería una de las medidas que tendría que tomar la organización, debido al impacto del Covid-19, que sigue afectando considerablemente los vuelos aéreos.

De acuerdo a información de Reuters, esta medida de urgencia podría cancelarse, si el gobierno de los Estados Unidos extiende la ayuda, y así poder solventar los gastos de nómina de la aerolínea, ya que, en los últimos meses, debido al virus, American Airlines ha sufrido una fuerte caída de la demanda de vuelos y reducido en un 30% su plantel, entre despidos, jubilaciones y bajas voluntarias.

“El equipo de American tendrá al menos 40.000 personas menos trabajando el 1 de octubre de las que teníamos cuando entramos en esta pandemia”, dijeron el presidente ejecutivo Doug Parker y el presidente Robert Isom en un comunicado al que obtuvo acceso la agencia internacional Reuters.

Hasta el momento, la aerolínea ya ha realizado 17.500 despidos, entre bajas temporales de pilotos, auxiliares de vuelo y mecánicos. Y 1.500 bajas de empleados de áreas administrativas, gestión y logística. Y en lo que va registrado de este primer semestre del 2020 las perdidas han alcanzado los 4.308 millones de dólares.

Si bien en el mes de marzo, el Gobierno de Estados Unidos anunció una medida de ayuda para las principales aerolíneas del país, con una inyección económica de 25.000 millones de dólares, ahora los sindicatos y directivos de las aerolíneas han pedido extender por seis meses más el programa de ayudas. De concretarse nuevamente este auxilio, American Airlines evitaría el recorte de personal hasta los primeros meses del 2021.

In a letter to employees, Chief Executive Officer Doug Parker said that American and the unions "have not let up in our efforts to make the case" for an extension in the federal Payroll Support Program.https://t.co/eNhRYl4j8d

— KDKA Radio Morning Show (@kdkaradioamnews) August 25, 2020