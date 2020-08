Tormentas tropicales Marco y Laura avanzan con gran amenaza hacia Estados Unidos

Las tormentas tropicales Laura y Marco podrían impactar en los próximos días en el sur de los Estados Unidos, donde se prevé se conviertan ambos en huracanes de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de EE.UU (NHC). Es la primera vez que dos fenómenos meteorológicos de manera simultánea se registran en la costa del Golfo de México(la última vez que hubo dos ciclones en esta zona fue en el año 2002). Las dos tormentas que por el momento se encuentran en el Caribe, cambiarán su rumbo al mismo tiempo para dirigirse a las aguas cálidas del golfo, donde una vez tocada tierra, llegarían a impactar fuertemente y ocasionar daños.

‼️🌀Dos tormentas tropicales en el golfo de #México por primera vez desde 1933: #Marco y #Laura se convertirán en huracán en cuestión de horas; la segunda ya descarga con fuerza sobre El Caribe. Ambas se dirigen hacia las costas de #Louisiana. pic.twitter.com/FNsvEPZu0u — eSPAINews (@eSPAINews) August 23, 2020

La tormenta Laura impactó ya con fuertes lluvias sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y en su paso por La Española provocó la suspensión del servicio eléctrico y de agua, este domingo a la madrugada. De igual manera, a las cinco de la mañana del mismo domingo pasó por República Dominica, Puerto Príncipe en Haití, hasta irse acercando a la isla de Cuba con vientos de 45 millas por hora. Se espera que entre la noche del lunes o martes continúe avanzado a la costa estadounidense donde se convertiría en huracán.

The Sunday morning Key Messages for Tropical Storm #Laura are below. You can always get the latest forecast at https://t.co/tW4KeGdBFb. Consult your national meteorological service for local conditions outside of the United States and https://t.co/SiZo8ozBbn in the U.S. pic.twitter.com/N6KJGB4Z8R — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2020

Por su parte, en el estrecho de Yucatán en México, la tormenta Marco se movía con vientos de 100 kilómetros por hora y a las cuatro de la madrugada del domingo se localizó a 23 grados de latitud norte y a unas 395 millas, en la desembocadura del rio Mississippi.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves en conferencia de prensa declaró el estado de emergencia y advirtió a la población de buscar sitios para refugiarse. “Estamos enfrentando no solamente dos potenciales tormentas en las próximas horas, sino que también estamos lidiando con el COVID-19”. Dijo Reeves.

Gov. Tate Reeves declares state of emergency ahead of tropical storms https://t.co/KLMZVsDeXk — WREG News Channel 3 (@3onyourside) August 22, 2020

Marco también se fortaleció al suroeste en el extremo occidental de Cuba y se espera que, en las próximas horas, entre el mediodía del lunes o martes llegue a Texas o Luisiana como huracán.

Here are the Key Messages for #Marco on Sunday morning: Hurricane and Storm Surge Warnings have been issued for portions of the northern Gulf Coast. See the full advisory at https://t.co/tW4KeGdBFb or your local weather at https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/n72IFu2xLX — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2020

New Orleans en alerta

Luego de que en el 2005 este estado fuera brutalmente golpeado por el huracán Katrina, uno de los más destructivos que dejó a su paso una cifra de dos mil víctimas mortales. Ahora, se emitió una alerta de huracán debido a las dos tormentas ya que podrían impactar fuertemente el área metropolitana de New Orleans.

SUNDAY MORNING 10AM TROPICAL UPDATE | TS #Marco still a tropical storm with 70 mph winds but expected to become a hurricane later today. It has also shifted slightly west, but #NewOrleans will still be impacted. pic.twitter.com/B3wIzpHFdv — KHOU 11 News Houston (@KHOU) August 23, 2020

De acuerdo a información de los meteorólogos, recogidas por Telemundo, no estaría claro que podría pasar o cual sería la magnitud de este fenómeno natural, si ambos ciclones se llegaran a encontrar entre sí, durante la próxima semana. “Nunca hemos tenido dos huracanes simultáneamente en el Golfo de México”, declaró a la agencia AP Associated Press el investigador Philip Klotzbach, de la Universidad de Colorado.

Laura y Marco, las dos tormentas que amenazan con convertirse en huracán en su trayecto hacia EEUUSegún los modelos, Laura podría impactar el lunes convertida en huracán de categoría 1 sobre la costa de Luisiana o Mississippi. Marcos, que tiene en alerta a Texas, también avanza rumbo al Golfo de México, área en la que las dos tormentas encontrarían las condiciones para intensificarse antes de tocar tierra.