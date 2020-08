[VIDEO] Las impactantes imágenes de la tromba marina que pasó por la costa de Florida

La tromba marina que se formó este miércoles por las fuertes lluvias y vientos en la costa litoral de Miami, dejó a su paso imágenes impactantes, grabados por los residentes de la Florida, quienes compartieron los videos por medio de sus redes sociales. Afortunadamente este fenómeno meteorológico no dejó afectados ni pérdidas humanas tras su paso, pero sí, numerosas grabaciones que quedaron captadas en cámara, las cuales se han vuelto en las últimas horas virales.

🎥 Aunque no causó daños materiales en áreas residenciales, la intimidante tromba marina se desplazó amenazante cerca de la costa. https://t.co/FVMzyKt0Bh — Primer Impacto (@PrimerImpacto) August 20, 2020

Este suceso que ocurrió en la tarde de miércoles 19 de agosto, duró aproximadamente durante 10 minutos, en la costa de Miami Dade y Broward, frontera de estos condados de la Florida. A eso de las 13:00 horas de la tarde, entre la zona de Golden Beach y Aventura, quedó registrada la enorme y fuerte tromba que se creó por el agua, que tomó forma de tornado al adentrarse en la tierra. A su paso, no ocasionó graves accidentes ni heridos, sino, unos cuantos árboles derribados y destrozos de algunas casas de acuerdo a información de medios locales.

De acuerdo a información de Telemundo, este hecho tomó por sorpresa a los servicios meteorológicos de Estados Unidos, quienes no pudieron advertir sobre este fenómeno natural. Sin embargo, informaron que se mantiene la posibilidad de nuevas fuertes tormentas. De igual manera, por medio de su cuenta de Twitter enviaron un mensaje a las personas que se encuentran embarcadas a evitar la zona de donde surgió la tromba marina.

Mariners, if you are on the water, move to safe harbor immediately!! Large confirmed waterspout with strong to damaging winds elsewhere. https://t.co/LErQT4YsIG — NWS Miami (@NWSMiami) August 19, 2020

Por su parte, las personas que pudieron ver este hecho, aprovecharon la cámara de video de sus teléfonos, para grabar y narrar la situación que estaban viviendo. Aquí algunos de los videos.

Tornado em Sunny Isles, FL perto do meio dia 19/08/2020 🇺🇸 pic.twitter.com/szJKg60W4T — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) August 19, 2020

INCREDIBLE video sent to us by a viewer of a large confirmed waterspout spotted in the area of Sunny Isles Beach/Golden Beach @WPLGLocal10 @NWSMiami 🌪 📹 Ghaleb Emachah pic.twitter.com/jIc7S0Pksc — Guadalupe Monarrez (@lupemonarrez) August 19, 2020

Pero ¿Qué es una tromba marina?

La Tromba Marina o también conocida como ‘Manga de Agua’ es una masa de nubes que ocasiona un rápido movimiento giratorio, que ocurre sobre un cuerpo de agua. A su vez, las trombas marinas se pueden catalogar en dos: tornádicas y no tornádicas. De igual manera, las trombas presentan el carácter de un tornado americano, pero en menos magnitud de violencia y con un diámetro más pequeño. De acuerdo a Wikipedia.