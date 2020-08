Murió Ric Drasin: ¿Cómo murió la estrella de cine y leyenda del fisiculturismo?

Ric Drasin, una figura legendaria del fisoculturismo, las acrobacias cinematográficas y la lucha libre profesional, murió a la edad de 76 años. Drasin estaba siendo tratado en un hospital por un problema renal.

Los hijos de Drasin, Sami, Adam y Shane, anunciaron su triste fallecimiento en una publicación de Facebook del 30 de agosto. El mensaje decía en parte: “Es con gran tristeza y pesar en el corazón que tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro padre. Él era todo para nosotros”.

La familia Drasin lo describió como un “padre, modelo a seguir y amigo”. La publicación concluyó con las palabras: “La inconmensurable presencia de Ric estará con todos nosotros para siempre”.

El 22 de agosto, Drasin dijo en una publicación de Facebook que estaba siendo tratado en un hospital por un problema renal. Drasin dijo en la publicación que sus riñones y corazón estaban bien.

Drasin dijo que no podía sostenerse solo porque había pasado mucho tiempo en la cama.

La estrella de las acrobacias en el cine agregó que estaba esperando una cirugía de reemplazo de rodilla que debía realizarse el 2 de septiembre. Drasin dijo por primera vez a sus seguidores que estaba en el hospital en una publicación del 15 de agosto. Más tarde dijo en una publicación del 17 de agosto que estaba reteniendo agua en los riñones.

Drasin comenzó su carrera de lucha libre profesional en 1965, cuando se unió a la escuela de lucha libre de Johnnie Mae Young en Los Ángeles, según su libro. Ese mismo año, Drasin hizo su debut en el ring contra Buddy “Killer” Austin.

Durante las décadas de 1960 y 1970, Drasin, conocido como The Equalizer, luchó en la costa oeste y en Hawái.

En la década de 1980, Drasin actuó en varios eventos para World Wrestling Entertainment. En la década de 1990, el peleador comenzó su propia promoción de lucha libre, la Federación Estadounidense de Lucha Libre.

Drasin escribió sobre sus experiencias en el libro de 2004, que quería ser un promotor de lucha libre. La autobiografía de Drasin, The Time of My Life, se publicó en 2016.



La hija de Drasin, Sami, es una célebre fotógrafa cuyo trabajo ha aparecido en publicaciones de renombre internacional como Rolling Stone, la revista Billboard y The Hollywood Reporter.

