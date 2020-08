Murió John Thompson: ¿Cómo murió el famoso entrenador de baloncesto?

John Thompson, exentrenador en jefe de baloncesto masculino de Georgetown, falleció a los 78 años, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las causas de su muerte.

La noticia fue reportada inicialmente por la estación de radio The Team 980 & 95.9FM, de Washington, D.C. y después fue confirmada por ABC7 en la misma ciudad.

Thompson hizo historia como entrenador afroamericano. En 27 temporadas, el entrenador acumuló un récord de entrenador de 596-239, y el 97% de sus jugadores se quedaron los cuatro años y se fueron con un título universitario, según la Asociación Nacional de Directores Colegiados de Atletismo.

Breaking News: Legendary Georgetown Coach John Thompson has passed away. The Hall of Famer became the first African-American head coach to win the NCAA National Championship, leading the Hoyas to the 1984 title. Coach Thompson will be greatly missed. pic.twitter.com/wrNyzN2vFU — The Team 980 & 95.9FM (@team980) August 31, 2020

Thompson se convirtió en el primer entrenador en jefe afroamericano en ganar el Campeonato Nacional de la NCAA cuando los Hoyas vencieron a los Cougars de la Universidad de Houston en el juego del Campeonato Nacional de la NCAA de 1984, informó ESPN.

💔 Legendary Georgetown basketball coach John Thompson has passed away, per @team980. "Big John Thompson is the single most important black man in the history of D.C. sports." – @clintonyates pic.twitter.com/Y4yCSPA5rW — Kendall Baker (@TheKendallBaker) August 31, 2020

Según la NACDA, Thompson también fue el primer presidente afroamericano de la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto, entre 1985 y 1986; el primer Entrenador de baloncesto afroamericano del año de la División I, un honor que recibió en 1982, 1985 y 1986; el primer entrenador de baloncesto afroamericano en la Conferencia Big East en 1979; y el primer entrenador afroamericano del año en el Big East en 1980, 1987 y 1992.

BREAKING: Former Georgetown coach John Thompson has died, according to friends and family. There is no word on a cause yet. Thompson was 78 years old. MORE: https://t.co/407XtDFmkQ pic.twitter.com/wq19BL7BZ6 — ABC 7 News – WJLA (@ABC7News) August 31, 2020

Homenajes a Thompson llenaron Twitter después de que se conoció la noticia de su muerte.

Miembro del Salón de la Fama del Baloncesto de Naismith y tres veces Entrenador del Año de Big East, Thompson se retiró de su puesto de entrenador en 1999 y citó problemas matrimoniales, según el New York Times. Durante su mandato en Georgetown, entrenó a varias selecciones de primera ronda de la NBA, incluidos Patrick Ewing, Alonzo Mourning, Bill Martin, Sleepy Floyd y Allen Iverson, informó ESPN.

En su discurso de incorporación al Salón de la Fama en 2016, Iverson, la primera selección de los Philadelphia 76ers en el Draft de la NBA de 1996, agradeció a Thompson por mantenerlo con vida. “Quiero agradecer al entrenador Thompson … por salvarme la vida”, dijo.

“Por darme la oportunidad. Fui reclutado por todas las escuelas del país para jugar fútbol y baloncesto. Y sucedió un incidente en la escuela secundaria y me quitaron todo eso. Ningún otro equipo, ninguna otra escuela ya me estaba reclutando. Mi mamá fue a Georgetown y le rogó que me diera una oportunidad. Y él lo hizo”.

Después de su carrera como entrenador, Thompson se convirtió en analista de radio y televisión con paradas en Turner y Westwood One.

my whole self is officially overwhelmed https://t.co/gLeobfvlbv — kente cloth hoyas (@clintonyates) August 31, 2020

Thompson se sometió a una cirugía en 2015 para corregir un intestino torcido benigno, lo que hizo que no convocara el torneo de la NCAA ese año. “Si bien echaremos de menos la presencia de John para dar pistas sobre el Torneo de la NCAA, estamos muy agradecidos de que su salud esté mejorando y se sienta mejor cada día”, dijo el productor ejecutivo de Westwood One, Howard Deneroff, en ese entonces, según Sporting News.

2020 is crazy R.I.P to one of the greatest coaches to ever live. John Thompson!! He made Georgetown Hoyas what they are till this day. Rest in Heaven Legend!! 🙏🏿🙏🏿🙏🏿 pic.twitter.com/akV3GSMVXX — Brandon (@ThebigticketB5) August 31, 2020

“Hay un asiento esperándolo cuando esté listo para regresar en el camino a la Final Four”.

Antes de ser entrenador y televisión, Thompson, de 6 pies y 10 pulgadas, jugaba baloncesto universitario en Providence College y ganó All-American en su último año, según el sitio web Providence Friars.

Thompson fue el líder de todos los tiempos de los Frailes en puntos, promedio de anotaciones y porcentaje de tiros de campo y segundo en rebotes.

Thompson fue una selección de tercera ronda de los Boston Celtics en el Draft de la NBA de 1964 y fue el suplente de Bill Russell, según Celtics Life.

En su carrera en la NBA, Thompson promedió 3.5 puntos y 3.5 rebotes en 74 partidos jugados. Thompson se retiró del baloncesto en 1966 para centrarse en el entrenamiento.



Antes de retirarse, fue seleccionado por los Chicago Bulls en su draft de expansión en 1966, según NBA.com. También lo fue el fallecido Jerry Sloan, quien más tarde se convirtió en entrenador en jefe del Utah Jazz después de su carrera como jugador. Sloan también murió este año a los 78 años.

