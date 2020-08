Murió Chi Chi DeVayne: ¿Cómo murió la estrella del reality ‘RuPaul’s Drag Race’?

La drag queen Chi Chi DeVayne, cuyo nombre real era Zavion Davenport, murió el 20 de agosto de 2020, según informó por primera vez el periódico Mirror, dejando mucha tristeza entre sus fans. Ella tenía 34 años.

Después de ser internada en el hospital en julio pasado, con sospecha de insuficiencia renal, DeVayne fue hospitalizada nuevamente la semana pasada con neumonía. La estrella de RuPaul’s Drag Race, quien compitió en la temporada 8 del reality show de competencia, sufría de esclerodermia, una condición poco común que literalmente significa “piel dura”.

Esta afección potencialmente mortal es causada por el sistema inmunológico que ataca el tejido debajo de la piel y alrededor de los órganos internos y los vasos sanguíneos, lo que también puede causar cicatrices y engrosamiento del tejido, según The Scleroderma Education Project.

La exconcursante, originaria de Shreveport, Louisana, quien también participó en la temporada 3 de Drag Race: All-Stars, fue muy abierta sobre sus problemas de salud.

Durante la hospitalización de julio pasado, DeVayne documentó su diálisis, un procedimiento que elimina el exceso de agua y toxinas en la sangre cuando los riñones no funcionan normalmente.

La popular intérprete internacional, quien tenía más de 495,000 seguidores en Instagram, también mantuvo la cámara en movimiento durante su última hospitalización.

Días antes de su muerte, compartió una actualización sobre su salud con sus fanáticos a través de Instagram Live. DeVayne dijo: “Actualmente estoy luchando contra la neumonía, así que estaré MIA por unos días más”.

El sábado, mientras estaba conectada a un equipo médico en una cama de hospital, DeVayne envió otro mensaje de video: “Manténganme en sus oraciones. Volveré pronto”.

La última publicación de DeVayne en Instagram fue un tributo a otra estrella drag, Lady Red Couture. El 25 de julio, compartió una foto de su querida amiga y escribió: “Mi corazón está roto. Te quiero @mothercouture”. Lady Red Couture, cuyo nombre real era Kareemia Baines, murió a los 43 años en julio, según informó The New York Times.

La mujer negra transgénero, que medía 6 pies 7 pulgadas sin tacones, era mejor conocida por su popular serie de YouTube, Hey, Qween!, de la cual DeVayne era una invitada popular.

La publicación de DeVayne anterior fue otro tributo a una estrella drag, excepto que esa vez se trató de un mensaje de celebración para la última ganadora del reality Drag Race: All-Star, Shea Coulee.

DeVayne fue una de las 4 finalistas principales durante la temporada 8 de “Drag Race”

Si bien DeVayne nunca ganó una temporada de Drag Race, su personalidad, apariencia y actuaciones memorables de mímica, la convirtieron en una de las favoritas de los fanáticos. Durante la temporada 8, DeVayne terminó la competencia en cuarto lugar. Cuando regresó para All-Stars, DeVayne fue eliminada durante el cuarto episodio.

Twitter se llenó de tributos para la amada DeVayne luego de la noticia de su muerte

Después de que se conoció la noticia de la muerte de DeVayne, Twitter se llenó de hermosos tributos a la artista por parte de sus compañeros de reparto de RuPaul’s Drag Race. Pandora Boxx tuiteó: “Esto es tan desgarrador. Descansa en paz Chi Chi DeVayne. Mi corazón está con toda la familia, amigos y fans de Chi Chi”.

Rest in Power Angel! Seriously one of the nicest people I've ever met. 💔

Zavion Davenport Chi Chi DeVayne we will miss you! pic.twitter.com/Hicbi7rBsA — Ongina (@ongina) August 20, 2020

World of Wonder, productor de la serie de telerrealidad ganadora del premio Emmy de RuPaul, tuiteó: “Nos rompe el corazón saber que Chi Chi DeVayne falleció hoy. Su ser difundió un mensaje de amor y bondad que realmente conmovió a cada persona que conoció. Descansa, Chi Chi”.

La estrella de Drag Race U.K., Cherry Hole, tuiteó: “Chi Chi Devayne fue una luz durante su temporada y más allá. ¡Ella siempre mostró cómo ser humilde, honesta y tu verdadero yo auténtico te llevará lejos! Ella era una VERDADERA ESTRELLA y su legado vivirá para siempre #RIPChiChiDevayne”.



