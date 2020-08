Estrella de reality show acusada de pornografía infantil: ¿De qué acusan a Lori Wickelhaus?

Una exestrella del reality show “16 & Pregnant” está en problemas legales. Según Fox 19, Lori Wickelhaus fue instruida de 20 cargos de posesión o visualización de material que retrata una actuación sexual con un menor.

La policía del condado de Campbell ha estado buscando sus dispositivos electrónicos desde marzo. Wickelhaus, de 28 años, fue acusada formalmente el 13 de agosto del 2020. Desde entonces ha sido liberada con una fianza de $10,000, informó Local 12. No se han dado a conocer detalles sobre lo que se encontró exactamente en su computadora y teléfono celular. Wickelhaus deberá regresar a la corte del condado de Campbell el 8 de septiembre de 2020.

En la segunda temporada, el episodio de Wickelhaus se centró en su paso por el proceso de adopción de su hijo durante su tercer año de secundaria. En su episodio, la joven dio la bienvenida a su hijo Aidan Elliot Benson con su entonces novio Cory Haskett en 2009.

Making the Change: Lori's StoryAt the age of 17 Lori Wickelhaus found herself pregnant, and a reality TV star–all while attending a Catholic school for girls in Northern Kentucky. After her adoption and graduating high school Wickelhaus fell into a depression–making bad life choices and hanging with the 'wrong crowd. After deciding to really make a change, she found herself living in Davis, WV at Q&A Associates, a transitional program for young adults. Q&A utilizes wilderness therapy and equine based learning to help clients adjust to independent living. 2012-12-13T23:39:32Z

Según People, la joven optó por hacer una adopción abierta y se mantuvo en contacto con la familia, que adoptó a Aidan. Wickelhaus, quien también fue adoptada, dijo que la decisión fue difícil, pero después de la ceremonia de adopción, se sintió bien con su decisión.

“Sentí un vínculo inquebrantable”, le dijo a People. “Dejarlo no fue difícil, porque sabía que no sería para siempre”.

El artículo decía que la joven, nativa de Kentucky, tenía planes de asistir a la Universidad Estatal de Cincinnati.

Más tarde Wickelhaus tuvo dos hijos con su exnovio, Joey Amos, Rylynn Jo Amos en 2013 según Hollywood Life, y su hijo Logan en 2014, según Fandom.

Wickelhaus ha sido arrestada antes

Esta no es la primera vez que arrestan a la exestrella de reality shows. In Touch Weekly informó que fue arrestada en 2018 y acusada de “robo mediante engaño, incluidos cheques sin fondos y no comparecer” en el tribunal. Fue arrestada esa misma semana por no comparecer ante el tribunal por estos cargos.

Wickelhaus estaba en una “espiral descendente” después de la adopción de su hijo

En 2012, Wickelhaus se inscribió en un programa de transición para adultos jóvenes llamado Q&A Associates, informó The Sun. En una entrevista en video, habló sobre tocar fondo después de que su primer hijo fuera dado en adopción.

The Girls Of 16 And Pregnant: Where Are They NowSee what the moms of MTV's 16 and Pregnant are up to today! Subscribe: https://goo.gl/Hnoaw3 —————————————————————————————– We all loved watching “16 and Pregnant” and “Teen Mom” on MTV. Having a kid completely changes your life forever, and it has more consequences when you are a teenager. We saw these courageous women deal with pregnancy and taking care of a baby on these two shows, but what have they been up to now that they faced this challenge? Today, we are showing you The Girls of “16 and Pregnant”: Where They Are Now. Jenelle Evans had to face many challenges during her life. Her father was absent, she had unhealthy relationships with boyfriends, and she had a baby when she was only a teen. But the worst thing that happened to her was probably when she struggled with addiction and lost her family. She feels better now after going to a detox, and we hope that it gave her the strength to be a better mom. It was difficult for Kailyn Lowry to face all these challenges in front of the cameras. After having three kids with three different men, she was accused of cheating on her second baby daddy. However, she claimed that viewers just liked to see the drama and they were talking behind closed doors. She later met her third baby daddy and said that he was a natural when it comes to parenthood. Stay tuned to hear more about “16 and Pregnant” stars like Whitney Purvis, Kayla Jordan, Megan McConnell, Lori Wickelhaus, Catelynn Lowell, Maci Bookout, Amber Portwood, and Mackenzie McKee. If you were a teen mom, would you keep your kid or give them up for adoption? Don’t be shy to tell us what you think in the comments section down below! —————————————————————————————– Our Social Media: Facebook: https://www.facebook.com/TheTalko Twitter: https://twitter.com/thetalko Instagram: https://instagram.com/the_talko —————————————————————————————– For more videos and articles visit: http://www.thetalko.com/ 2017-10-10T20:00:02Z

“Antes de llegar aquí estaba en una espiral descendente”, dijo la joven. “No tenía sueños, no tenía metas, no me importaba lo que pasara día a día. Me despertaba y volvía a la cama. No había nada por lo que levantarse y trabajar. Ahora tengo todo por lo que trabajar”.

También dijo que la relación entre ella y su madre era inestable en ese momento y que “no podían estar en la misma casa durante más de una hora sin pelear y discutir”. Wickelhaus dijo además que tuvo dificultades para aceptar que su hijo había sido adoptado.

“Después de mi embarazo, me encontré con una situación difícil. Realmente no podía olvidar que había hecho una adopción abierta con mi hijo. No estaba trabajando. Dejé de ir a la escuela. Sabía que necesitaba un cambio”.

Mientras estaba inscrita en el programa, adquirió una perspectiva de vida más optimista.

“Veo una buena carrera. Una familia, una linda casa y un par de animales. Realmente tengo un gran sueño para mí, así que planeo alcanzarlo”, mencionó.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com