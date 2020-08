Hallan muerta y desnuda a madre de California: ¿Cómo murió Laura Rodríguez?

Como Laura Rodríguez fue identificada la mujer de Chula Vista, California, que fue encontrada muerta en una calle alrededor de la medianoche del 28 de agosto.

Rodríguez, de 33 años, fue encontrada cerca de las calles Shasta y 2nd en la ciudad, que se encuentra a 10 millas al sur de San Diego. El teniente Dan Peak del Departamento de Policía de Chula Vista dijo a los medios que Rodríguez estaba desnuda y presentaba heridas en la cabeza.

Peak describió la muerte de Rodríguez como “muy sospechosa”, informó Fox San Diego. El teniente dijo que los agentes fueron llamados a la escena del crimen por un residente local, alrededor de las 12:30 a.m. hora local.

Según una página de GoFundMe que se creó para ayudar a la familia de Rodríguez a pagar su funeral, ella era madre de dos hijas, de 12 y 14 años de edad. En el momento de escribir este artículo, la página había superado su objetivo original de $16,000 y había recaudado casi $18,000.

Una descripción en la página dice que Rodríguez “dedicó su vida a su familia y sus seres queridos, rara vez se tomó tiempo para sí misma”. Rodríguez era una entusiasta excursionista y ciclista. La página dice: “Laura ha ayudado a innumerables personas en tiempos difíciles y haría todo lo posible para asegurarse de que la persona necesitada estuviera bien”.

En su página de Facebook, Rodríguez escribió en su sección de introducción: “Si te cuesta la paz, es demasiado caro”. En su sección de citas favoritas, Rodríguez escribió: “Sé alguien que hace que todos se sientan como alguien”.

ABC San Diego informó que los investigadores dicen que no hay evidencia que sugiera que Rodríguez fue atropellada por un automóvil. NBC San Diego informa que Rodríguez no exhibió ninguna herida de bala o arma blanca. El San Diego Union-Tribune informó que los agentes que respondieron intentaron tomar medidas para salvar la vida. El informe dice que Rodríguez murió en el lugar.

El hermano de Rodríguez, Daniel, fue el primero en identificar a su hermana como la víctima en una entrevista con Fox San Diego. Daniel Rodríguez dijo que su hermana era la única mujer entre cinco hijos. Hizo un pedido para que alguien presente información sobre la muerte de la joven.

“Todavía no lo creo. No quiero creerlo. Ella es mi única hermana. Realmente quiero que alguien nos ayude. Sé que mucha gente tiene cámaras en estos días. Si escucharon algo, si pueden ayudar a la policía, si pueden ayudarnos, (pasen al frente)”, dijo Daniel Rodríguez.

Un residente local aseguró que escuchó un motor acelerando poco antes de que descubrieran muerta a Rodríguez.

El informe de la estación agregó que un Chevy gris fue remolcado de la escena por una grúa. La camioneta Chevy estaba estacionada cerca de donde se encontró el cuerpo de Laura. Un residente del área donde se encontró a la joven madre le dijo a ABC San Diego que poco antes de que encontraran a Rodríguez, escuchó un motor acelerando.

Roger Murray dijo: “Es un poco impactante. Este es un vecindario muy tranquilo … Aproximadamente 20 minutos antes de que la encontraran, escuché un vehículo acelerando el motor y doblando la esquina”.

El San Diego Union-Tribune informa que los investigadores no creen que la muerte de Rodríguez esté relacionada con la muerte a tiros de Christina García el 5 de agosto. García fue encontrada muerta entre los arbustos, cerca de la 4ta Avenida en Main Street. García tenía 23 años. Al momento de escribir este artículo, no ha habido arrestos en su caso.

Cualquier persona que tenga información sobre la muerte de Rodríguez debe llamar a Crime Stoppers del condado de San Diego al 888-580-8477.

