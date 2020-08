Huracán Laura: Fotos y videos que tienes que ver

El huracán Laura está programado para tocar tierra esta noche o en las primeras horas del jueves por la mañana alrededor de la frontera entre Texas y Luisiana, según Centro Nacional de Huracanes (NHC). Actualmente está clasificado por el NHC como un “huracán de categoría 4 extremadamente peligroso” y se espera una “marejada ciclónica catastrófica”. Dado que el pronóstico está cambiando, es posible que Laura pueda tocar tierra con una fuerza diferente.

Mucha gente está pendiente de marejada ciclónica a lo largo de la costa desde el Se espera que la oleada sea devastadora. A continuación, se muestran algunos de los primeros videos y fotos de la marejada ciclónica que la gente comparte antes de la llegada del huracán Laura.

Actualizaremos la historia…

Fotos y videos de la marejada que ha empezado a subir desde la tarde del miércoles y horas antes de que llegue a tierra el huracán Laura

El huracán se acercó a la costa de Texas y Luisiana después del atardecer, y una vez que oscureció, las actualizaciones de fotos y videos de la marejada ciclónica fueron pocas y espaciadas. Antes de la llegada a tierra y la puesta de sol, algunos videos y fotos estaban disponibles del inicio de la marejada ciclónica, con el cazador de tormentas Brian Emfinger compartiendo una vista de los niveles de agua que se elevan sobre la carretera en Holly Beach, Louisiana, durante la tarde:

A look at the Holly Beach area a little earlier. #HurricaneLaura #lawx pic.twitter.com/2BUbVk1iak — Brian Emfinger (@brianemfinger) August 26, 2020

Aquí tenemos otro video la Holly Beach:

HOLLY BEACH, LA storm surge already showing itself well ahead of CAT4 Hurricane Laura pic.twitter.com/I3z24KIy0Z — 🇺🇸🦅M💥A💥G💥A🦅🇺🇲 (@BlessUSA45) August 26, 2020

Aquí tenemmos cómo ha subido la marejada en Rutherford Beach, al este de Holly Beach:

ABC13 compartió un video del agua entrado a la autopista de High Island en Texas:

This is what we’re seeing from #Laura at High Island in Chambers County. Stay safe, friends! https://t.co/4w8GsZeK85 pic.twitter.com/Wcv3PZo2ZW — Pooja Lodhia (@PoojaOnTV) August 26, 2020

La Oficina del Sheriff de la parroquia de Lafourche compartió fotos del aumento del agua a lo largo de la autopista 1 de Louisiana al sur de la esclusa Leon Theriot en Golden Meadow, lo que provocó el cierre de la autopista:

Here’s the current state of LA 1 below the Leon Theriot Lock in Golden Meadow. The highway remains closed and this area remains under a mandatory evacuation. #Laura pic.twitter.com/p5OkD7t0wN — Lafourche Parish Sheriff’s Office (@LafourcheSO) August 26, 2020

Oficiales advirtieron una ‘marejada ciclónica insuperable’ antes de que el huracán Laura llegue a tierra

El miércoles por la mañana, el NHC advirtió que Laura tendría una “tormenta insuperable oleaje con olas grandes y destructivas “que se espera que causen daños desde” Sea Rim State Park, Texas, a Intracoastal City, Louisiana, incluidos Calcasieu y Sabine Lakes “. El NHC advirtió que el aumento podría afectar hasta 30 millas tierra adentro desde las áreas costeras. Poco después de ese mensaje, el huracán Laura aumentó a un huracán de categoría 4 y se esperaba una “marejada ciclónica catastrófica”.

Los mapas y las áreas de advertencia de inundaciones por marejada ciclónica del NHC se pueden encontrar aquí .

Según el NHC, podrían ocurrir marejadas ciclónicas de hasta 20 pies. El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Benjamin Schott, dijo a la BBC “Pensar que habría un muro de agua de más de dos pisos de altura llegando a la costa es muy difícil de concebir para la mayoría, pero eso es lo que va a pasar”. Y añadió: “La palabra ‘insuperable’ no es una que nos guste usar, y es una que nunca antes había usado”. Para las áreas costeras, la marejada ciclónica es “a menudo la mayor amenaza para la vida y la propiedad de un huracán”, afirma el NHC en su sitio web . Las altas tasas de mortalidad observadas en huracanes anteriores que tocaron tierra a menudo se debieron a la marejada ciclónica. Por ejemplo, el NHC escribe que “Al menos 1500 personas perdieron la vida durante Katrina y muchas de esas muertes ocurrieron directa o indirectamente como resultado de la marejada ciclónica”.

Este es el original en inglés de Heavy.com, por Caroline Warnock.