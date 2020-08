¿El huracán Laura podría convertirse en Categoría 5 al tocar tierra?

El huracán Laura acaba de convertirse en una categoría 4 y la gente ya se está preguntaba si podría fortalecerse a una categoría 5 para cuando toque tierra. Algunos expertos dicen que es posible, pero los huracanes son notoriamente difíciles de predecir.

Los meteorólogos dicen que es posible que Laura pueda fortalecerse a una categoría 5, pero no está garantizado

Kaitlyn McGrath, meteoróloga de NBC Connecticut, señaló en Twitter que el fortalecimiento de una Categoría 5 no estaba descartada antes de la llegada del huracán Laura.

#Laura is an absolute beast and still strengthening. The eye is now really well defined and the hurricane is well on it's way to becoming a category 4 this afternoon. I don't think a category 5 is out of the question prior to landfall. pic.twitter.com/rFKQvWSwxk — Kaitlyn McGrath (@KaitMcGrathNBC) August 26, 2020

En la escala de vientos de huracán Saffir-Simpson , una categoría 5 requiere vientos de 157 mph o más, mientras que una categoría 4 tiene vientos de 130 a 156 mph. A partir de la última actualización del Centro Nacional de Huracanes para Laura publicada a la 1 p.m. este 26 de agosto, la tormenta tenía vientos de 140 mph. Entonces, en ese momento, todavía tenía un largo camino por recorrer antes de alcanzar el estatus de Categoría 5. Pero el rápido fortalecimiento de la tormenta ha hecho de la Categoría 5 podría ser una posibilidad, aunque no asegurada.

Steve MacLaughlin, meteorólogo de NBC 6, tuiteó que Laura se estaba volviendo “inquietantemente similar al huracán Michael cuando se acercaba al Panhandle de Florida y explotó en una categoría 5 muy rápidamente en los últimos momentos antes de tocar tierra”.

Wow. Hurricane Laura is now a Category 4 monster with winds up to 140mph. This is becoming eerily similar to Hurricane Michael when it was approaching the Florida Panhandle and exploded into a Category 5 very quickly at the last moments before landfall. #nbc6 #hurricanelaura pic.twitter.com/zNfJAUSH4a — Steve MacLaughlin (@SteveMacNBC6) August 26, 2020

Ryan Maue, un meteorólogo, tuiteó temprano en la mañana, antes de que la tormenta fuera de categoría 4, que el ojo parecía estar despejándose, lo que puede ayudar con la intensificación, y la presión estaba disminuyendo rápidamente. Sin embargo, la presión tendría que bajar mucho más para ser consistente con una Categoría 5.

Pressure quickly dropping through the 950s (mb) with Hurricane Laura. The eye appears to be clearing — a characteristic of the most intense hurricane is a clear eye. Pressure in the 940s (mb) is typical of strong Category 4 hurricanes. 920s (mb) is usually Category 5. pic.twitter.com/YsBNBIFGo2 — Ryan Maue (@RyanMaue) August 26, 2020

Más tarde, Maue tuiteó que las cimas de las nubes deberían ser más frías. No estaba seguro de si Laura se intensificaría hasta la categoría 5 antes de tocar tierra, pero estaría cerca. “El huracán Laura no es (todavía) Categoría 5. Las nubes alrededor del ojo deberían estar más frías. Tiene un aspecto irregular que es típico de los huracanes que aún se intensifican. Pero, como con Michael (2008) que azotó Florida panhandle, Laura podría convertirse en categoría 5 o cerca de ella “, dijo Maue.

Hurricane Laura is not (yet) Category 5. Cloud tops around the eye would need to be colder. It does have a ragged look that is typical of still intensifying hurricanes. But, as with Michael (2008) that hit Florida panhandle, Laura could become Category 5 or close to it. pic.twitter.com/ZM7SWGh8zJ — Ryan Maue (@RyanMaue) August 26, 2020

Accuweather predice que Laura podría fortalecerse a la categoría 5.

The intense hurricane's destructive storm surge could reach up to 30 miles inland and winds could leave people without power for weeks — and Laura may even reach Category 5 intensity for a time before approaching land.https://t.co/fSbxGom7fN — AccuWeather (@accuweather) August 26, 2020

Un huracán de Categoría 4 o 5 son igual de peligrosos

La escala de vientos huracanados Saffir-Simpson, una categoría 5, se describe de esta manera: “Se producirán daños catastróficos: un alto porcentaje de casas enmarcadas serán destruidas, con falla total del techo y colapso de las paredes. Los árboles caídos y los postes de energía aislarán las áreas residenciales. Los cortes de energía durarán de semanas a posiblemente meses. La mayor parte del área estará inhabitable durante semanas o meses”.

Una Categoría 4 se describe de esta manera: “Se producirán daños catastróficos: las casas con armazón bien construidas pueden sufrir daños graves con la pérdida de la mayor parte de la estructura del techo y / o de algunas paredes exteriores. La mayoría de los árboles se romperán o arrancarán de raíz y los postes de energía caerán. Los árboles caídos y los postes de energía aislarán las áreas residenciales. Los cortes de energía durarán de semanas a posiblemente meses. La mayor parte del área será inhabitable durante semanas o meses “.

Entonces, incluso si Laura no se convierte en una categoría 5, la tormenta sigue siendo muy peligrosa y debe tomarse en serio. Cualquiera de las dos categorías puede dejar graves daños a su paso. Si está cerca del huracán, escuche a los funcionarios de emergencia locales y siga los protocolos de evacuación. Las situaciones de huracán pueden cambiar rápidamente con poca advertencia, así que manténgase atento a las noticias locales para conocer las últimas actualizaciones.