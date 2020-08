Explosión en Baltimore siembra el terror: ¡hay personas atrapadas entre ellos varios niños!

Informes preliminares que han surgido de reporteros de Citizen y del Baltimore Fire Rescue dan cuenta de una explosión de viviendas múltiples ocurrida en Reisterstown y Brook Hill Road en la ciudad de Baltimore, lo que sembró la alerta y el miedo.

Los diferentes videos que se han apoderado de las redes sociales, muestran daños importantes, incluidos escombros por todo el camino, humo, metal retorcido y postes eléctricos, justo en momentos en que llegan los equipos de rescate de incendios y la gente se alinea en las calles para ver qué está sucediendo.

Según la Unión Baltimore Firefighter, una persona ha muerto y están trabajando para rescatar a otras. Los bomberos han confirmado que tres viviendas explotaron, provocando su colapso. Informaron además de un fuerte olor a gas.

Rescuers are communicating with one person still trapped. #BCFDSRO Special Rescue Operations Team is working to get to the person. One person has been pronounced dead on scene. @baltimoreoem & @MyBGE are on scene as well. pic.twitter.com/7tTyqOcMC3 — Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) August 10, 2020

También han confirmado que hay personas atrapadas en el interior, según Citizen, que ue ha publicado varios videos en su sitio.

CNN informó que entre las personas atrapadas hay varios niños y presentó imágenes impactantes.

El equipo de rescate informó que se están produciendo múltiples extracciones mientras trabajan para liberar a las personas atrapadas, incluida una mujer, tres niños y una víctima adicional. También están trabajando para liberar a alguien atrapado en un sótano.

(3) patients, all critical have been rescued by Firefighters. Special Rescue Operations units have arrived and are beginning to search and rescue the other patients. (6) #BCFDEMS medic units have been called. Units from @BaltCoFire have been called to help. 📷@CitizenAppBALT https://t.co/GtmvfbRVYZ pic.twitter.com/5nJmHbFX6U — Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) August 10, 2020

Los bomberos solicitaron que una unidad de suministros respondiera con sierras de madera, cadenas y combustible adicionales, y un escuadrón de bombas llegó al lugar, según Citizen, pero no ha habido informes de un dispositivo explosivo.

Los bomberos de Baltimore informaron que “tres pacientes, todos críticos, han sido rescatados por los bomberos. Las unidades de Operaciones Especiales de Rescate han llegado y están comenzando a buscar y rescatar a los otros pacientes y el equipo de la EMS se está preparando para el tratamiento y la clasificación de víctimas con lesiones menos graves”.



Las autoridades de Baltimore no han emitido una información oficial y se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento formal.

There are dozens of personnel from multiple jurisdictions who remain actively engaged in rescue operations. There is at least 1 person still trapped. Our President, Rich Langford, and Secretary-Treasurer Shawn Little, remain on scene supporting our members. pic.twitter.com/1NmzCVnKew — Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) August 10, 2020

