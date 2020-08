Tornado mortal golpea a Windsor en Carolina del Norte: ¿cuántas víctimas dejó? [VIDEOS]

Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas después de un vóraz tornado que arrasó el condado de Bertie, Carolina del Norte, la madrugada del martes. Según informó WRAL.com, el alguacil John Holley dijo que los daños son los peores que ha visto en 38 años.

Holley, según WITN, anunció que tres personas, incluidos dos niños, todavía están desaparecidas en este momento. Veinte personas están heridas, y al menos diez hogares han desaparecido por completo.

Hablando en Good Morning America el martes, el gobernador Roy Cooper dijo que el tornado golpeó un parque de casas móviles, que Holly agregó que “ya no está”.

Raw video: Aerial views show tornado damage in Bertie County where one person was killed, 20 hurtAerial footage from Bertie County, North Carolina, where one person died. Crews are looking for three to four missing people after a trailer home park was destroyed. Subscribe: https://www.youtube.com/user/WVECTV/?sub_confirmation=1 Download the 13News Now App: http://bit.ly/13NewsNowApp Check out our website: https://www.13newsnow.com/ Like us on Facebook: https://www.facebook.com/13NewsNow/ Follow us on Twitter: https://twitter.com/13newsnow Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/13newsnow/ 2020-08-04T15:17:21Z

En una entrevista con WRAL, la residente Desaree Pike declaró que se escondió en su baño con sus dos hijos durante dos minutos. Cuando se fue, la mayor parte del área estaba en ruinas. “He visto a todos mis vecinos salir y esta mañana tratando de limpiar lo mejor que podían los escombros, reuniéndome con miembros de la familia, felices de que lo que hicimos”.

La madrugada del martes, la página de Facebook del gobierno del condado de Bertie publicó una declaración que decía: “Es con gran pesar que reconocemos y confirmamos la información que se ha puesto en varias publicaciones públicas de Facebook sobre un tornado que aterrizó en el área de Morning Road de Windsor anteriormente esta mañana”.

BREAKING: Chopper 11 is over Bertie County where an #Isaias-fueled tornado swept through overnight. One person is dead, 20 injured and search and rescue operations are underway. #abc11 pic.twitter.com/asNbdXNHiX — Joel Brown (@JoelBrownABC11) August 4, 2020

La publicación continuó: “Estamos pidiendo que nuestra comunidad nos dé tiempo para reunir y verificar adecuadamente más información de las diversas agencias de aplicación de la ley y los primeros en responder que aún trabajan para proteger el área”.

RAW: Tornado destroys Bertie County, NC neighborhoodAt least one person died and several others are missing after a tornado destroyed a mobile home neighborhood in Bertie County, North Carolina. The storm system was part of Hurricane Isaias, which made landfall along Ocean Isle Beach, North Carolina Monday night. Sheriff John Hadley said he hasn't seen anything this bad in the 38 years he has worked at the Bertie County Sheriff's Office. "It's bad," Hadley told WRAL News at the scene. "It doesn't look real, it looks like something on TV. Nothing is there." Hadley said he got a call around 1:30 a.m. that a tornado hit the small neighborhood on Morning Road in the town of Windsor. "All my officers are down there at this time," he said. "Pretty much the entire trailer park is gone." FULL STORY: https://www.wcnc.com/article/weather/severe-weather/bertie-county-tornado-1-killed-north-carolina/275-2ae10a8c-4a11-4e6f-8d5b-db950dddfca2 #Isaias #NCwx 2020-08-04T15:30:41Z

Un comunicado de prensa publicado en Facebook reveló que el tornado golpeó justo antes de las 2:30 a.m. El martes, el Director de Manejo de Emergencias del Condado de Bertie, Mitch Cooper, declaró: “La evaluación de la escena continuará hoy y también en los próximos días. Los equipos de trabajo de todo el estado están en el terreno complementando los esfuerzos de búsqueda local. Queremos enfatizar que esta no es una misión de recuperación, y todavía se están llevando a cabo rescates, por lo que es cada vez más importante alejarse del área”.

El comunicado agregó que la cantidad de viviendas dañadas es incierta en este momento. The News Observer informó que hasta 355,000 personas quedaron sin electricidad el martes por la mañana.

“Es muy malo”, dijo Holley a WRAL News. “No parece real. Parece algo en la televisión. No hay nada aquí”.

A pesar del daño, la tormenta arrasó el condado con relativa rapidez. “En general, esta tormenta entró y salió bastante rápido”, dijo Cooper. “Y esa es una buena señal de posibles inundaciones, que esperamos no sean graves. Así que, por supuesto, nos entristece la fatalidad que conocemos, al menos la que tenemos, pero en general sabemos de esta tormenta, que se movió rápidamente, que el daño no fue tan grande como podría haber sido”.



Voluntarios de la Cruz Roja estaban ayudando a limpiar los escombros y las casas dañadas en el área del condado de Bertie la madrugada del martes. Cooper fue citado por The News Observer diciendo: “Las cosas son un poco caóticas en este momento, pero estamos evaluando los daños esta mañana, y debería ser un buen día para que podamos hacer eso”, dijo. “Creo que podremos manejar las cosas”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com