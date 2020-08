Ex militares estadounidenses arrestados y acusados de terrorismo en intento por derrocar al presidente Maduro

Luke Denman y Airan Berry, ex miembros de las fuerzas especiales estadounidenses, fueron condenados a 20 años de prisión por un tribunal venezolano por participar en un fallido golpe de estado para derrocar al presidente Nicolás Maduro en mayo, informó Infobae.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, tuiteó el 7 de agosto que los dos ex Boinas Verdes, acusados de intentar derrocar al líder venezolano, habían admitido “haber cometido los crímenes de conspiración, asociación, trafico ilícito de armas de guerra y terrorismo”, según el Washington Post.

1) #AHORA lista la 1era audiencia preliminar CASO GEDEÓN ( mercenarios d Silvercorp ) los ciudadanos Luke Denman y Airan Berry fueron acusados por Fiscales d la causa por graves #delitos .. #HOY LUEGO D ANTERIOR AUDIENCIA D DELACIÓN: ADMITIERON SU RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS pic.twitter.com/ntbpqY7Nz9 — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 8, 2020

Denman, de 34 años, y Berry, de 42, fueron detenidos el 4 de mayo cerca de La Guaira, una ciudad portuaria en el norte de Venezuela, después de que un ataque en la playa dirigido contra el presidente venezolano Maduro fracasara, informó el Houston Chronicle. Se encontraban entre las 60 personas que navegaron de Colombia a Venezuela en dos barcos el 3 de mayo para llevar a cabo lo que llamaron Operación Guideón, según el New York Times. Ocho fueron asesinados por funcionarios de seguridad venezolanos.

Jordan Goudreau, otro ex Boina Verde que operaba una empresa de seguridad privada llamada Silvercorp USA en Florida, reivindicó la responsabilidad del ataque fallido rápidamente después del arresto. Le dijo a AP que había llegado a un acuerdo con el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó y lanzó esta misión desde Colombia para “detener a Maduro y liberar a Venezuela”. Pero Guaidó negó su participación.

El presidente Maduro acusó a Estados Unidos y Colombia de respaldar esta operación, informó AP. “El gobierno de Estados Unidos está totalmente involucrado en esta incursión derrotada”, dijo Maduro. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Colombia dijeron que no tenían nada que ver con la redada, y Goudreau, que no estaba en la misión, dijo que no recibió ninguna ayuda de los gobiernos o Guaidó, según AP.

Desde su arresto, los dos ciudadanos estadounidenses se han convertido en los “prisioneros de trofeos” venezolanos, dijo el Washington Post. Funcionarios venezolanos los ven como pruebas de la injerencia estadounidense en la política del país y su intento de derrocar a Maduro, informó La Verdad Noticias.

El Secretario de Estado Mike Pompeo dijo en mayo que el gobierno de Estados Unidos “usaría todas las herramientas para asegurar el regreso de los estadounidenses”, informó Reuters.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Familia y amigos dijo Denman y Berry estaban convencidos de que la operación fue respaldada por el gobierno de los Estados Unidos

U.S. Mercenary Luke Denman Confess Venezuela Coup AttemptFormer United States ex-green beret Luke Denman confessed that his group aimed at kidnapping President Nicolas Maduro as part of 'Operation Gedeon'. https://videosenglish.telesurtv.net/video/821785/us-mercenary-luke-denman-confess-venezuela-attack-attempt/ 2020-05-07T00:21:18Z

Después del arresto, la televisión estatal venezolana emitió un video editado de Denman confesandose. En el video, el hombre de 34 años dijo en inglés que firmó un contrato con Silvercorp USA para capacitar a personas en los campamentos colombianos de la compañía y llevar a cabo la misión, esperando entre $50,000 y $100,000.

“Estaba ayudando a los venezolanos a recuperar el control de su país”, dijo en el video. También sugirió que el presidente Trump estaba respaldando la operación. Pero Ephraim Mattos, un ex SEAL de la Armada que proporcionó entrenamiento a la gente en los campos colombianos, dijo que Denman se vio obligado a mentir.

Le dijo a Los Angeles Times que el “movimiento ocular extraño” después de hablar sobre la participación del presidente Trump era “una clara señal de que Luke está siendo forzado”. “Los soldados de operaciones especiales están entrenados para encontrar formas creativas de desacreditar cualquier video propagandístico que se vean obligados a hacer si son capturados por el enemigo”, dijo.

Sin embargo, NBC News informó que “media docena de familiares y amigos” creían que los dos estaban convencidos de que la operación estaba respaldada por el gobierno de los Estados Unidos, de lo contrario no hubiesen participado.

Melanie Berry, la esposa de Berry, le dijo a NBC que sentía “fuertemente” que su esposo “tenia entendido que Estados Unidos respaldaba el plan”. “No es el tipo de persona que haría algo que no ha pasado por los canales adecuados”, dijo.

Daniel Dochen, un viejo amigo de Denman, dijo que Denman fue engañado por Goudreau. “La única conclusión que puedo sacar es que fue engañado intencionalmente. Y Goudreau envió a su antiguo compañero de batalla a una misión suicida al servicio de su ego”.

2. Denman y Berry cruzaron caminos cuando sirvieron juntos en Alemania

US mercenary Airan Berry gives details on their foiled coup plot – targets were DGCIM, SEBIN, the Miraflores Palace and airport control tower

– Carlota airbase was to be secured

– President @NicolasMaduro would be extracted from palace and taken by plane, presumably to the USA pic.twitter.com/pDY2RZgfPZ — Camila (@camilateleSUR) May 7, 2020



Berry, que cumplió 42 poco después de la misión fallida, sirvió 17 años como sargento de ingeniería en las fuerzas especiales del Ejército de los Estados Unidos, según Texas Monthly. Estuvo activo de 1996 a 2013 y fue desplegado a Irak tres veces, informó el Military Times. Recibió una serie de honores, incluyendo dos medallas de la Estrella de Bronce.

Denman sirvió en las fuerzas especiales del Ejército de 2006 a 2011 como sargento de comunicaciones antes de unirse a la Reserva del Ejército, donde sirvió hasta septiembre de 2014, según el Military Times. Fue enviado a Irak durante seis meses en 2010 y recibió una Medalla de Encomienda del Ejército.

NBC News dijo que los dos se cruzaron cuando sirvieron juntos en “una de las unidades más elite del Ejército” en Stuttgart, Alemania. Un ex miembro dijo a NBC que “la unidad se especializó en perseguir blancos de alto valor en Irak y Afganistán” y también fue “llamada a la acción para llevar a cabo operaciones de rescate de rehenes”.

3. Denman asumió varios trabajos después de dejar el ejército y nunca se graduó

Denman es oriundo de Austin, Texas, donde su familia aún vive. Fue a Westlake High School en West Austin y se unió al ejército dos años después de graduarse, según KVUE

Denman se inspiró en su hermano que había servido en el ejército antes y decidió alistarse también, según NBC News. El padre de Denman también había servido en el ejército.

Después de que Denman dejó el ejército en 2011, “parecía ser incapaz de encontrar emoción y significado en la vida post-militar”, según Texas Monthly. Primero trabajó en un vivero de árboles en Austin, y luego en seguridad de hotel. Después de eso recibió entrenamiento en soldadura submarina, y luego trabajo como conductor comercial en plataforma petrolífera en alta mar en Luisiana, informó NBC News.

También regresó a la escuela y estudió entrenamiento de pilotos de aeronaves en el Texas State Technical College. Estuvo en la universidad de 2012 a 2014, pero un portavoz de la escuela le dijo a KVUE que nunca se graduó.

En 2005, Denman sobrevivió a un accidente automovilístico, que KVUE describió como una experiencia “cercana a la muerte”. Una armadura de “un pie de largo” fue lanzada al aire e incrustada en su casco mientras conducía. Pero Denman no resultó herido.

4. Denman tiene una novia de 5 años y la pareja había comenzado a hablar sobre iniciar una familia antes del incidente

Denman conoció a Tatiana Saito, su novia de cinco años, en Austin. La pareja vivía en Oregón a finales de 2019, según NBC News. Habían empezado a conversar sobre formar una familia juntos antes de que Denman se fuera en enero, dándole a Saito poca información sobre lo que estaría haciendo.

“No sabía la naturaleza del trabajo ni dónde estaba”, dijo Saito a NBC. “Sólo sabía que parecía pensar que era una gran oportunidad”. Denman mantuvo contacto con Saito con poca frecuencia.

“Yo preguntaba: ‘¿Está todo bien?’ Y él decía: ‘Siento que esta es mi vocación. Siento que esto es algo muy significativo'”, recordó Saito.

La madre de Denman, Kay Denman, es ex asistente de maestra de educación especial en la Escuela Primaria Valley View en Austin, y le dijo a Texas Monthly que su familia “estaba familiarizada con el caos político y la economía colapsada de Venezuela”, y que la captura de su hijo fue “traumática”.

Le dijo a la AP que nunca había oído a su hijo hablar de Venezuela y que sólo se enteró de su arresto después de que sus amigos llamaran para contarle sobre informes en las redes sociales.

En una llamada telefónica en enero pasado, Denman le dijo a su padre que estaba trabajando en algo “confidencial” y dijo que era “la cosa más significativa” que había hecho en su vida, según NBC News.

5. Berry ha estado casado durante 19 años y tiene dos hijos con su esposa germano-estadounidense

New: U.S. Silvercorp mercenaries Luke Denman and Airan Berry have been sentenced to 20 years in prison, having admitted responsibility in the crimes of conspiracy, association, illicit trafficking of weapons for war and terrorism in Venezuela. @TarekWiliamSaab pic.twitter.com/BKNLl4k3kS — Camila (@camilateleSUR) August 8, 2020

Airan Berry, que es de Fort Worth, Texas, ha estado casado con Melanie Berry durante 19 años. Melanie tiene doble ciudadanía alemana y estadounidense, al igual que sus dos hijos adolescentes, según el sitio web de noticias alemán t-online.

Después de que Airan dejó el ejército de los Estados Unidos en 2013, la familia se estableció en Schweinfurt, una ciudad en el centro de Alemania. Airan trabajó como artesano y le gustaba tatuar a sus amigos, informó t-online. También tomó clases de idiomas para mejorar su alemán, según Melanie.

Melanie ha pedido previamente que el gobierno de los Estados Unidos ayude a liberar a su esposo y a Denman. “Son hombres buenos, que son dignos de ser protegidos, apoyados y provistos con el tipo de ayuda que tantas veces han dado a los demás”, dijo a t-online.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com