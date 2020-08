Desaparece otro soldado en base militar Fort Hood: ¿Qué pasó con Élder Fernandes?

El ejército de los Estados Unidos y el departamento de policía de Killeen, Texas, están buscando la ayuda del público para localizar al Élder Fernandes, un soldado de la base militar Fort Hood, que fue visto por última vez el lunes por la tarde. El sargento de personal dejó al soldado desaparecido en su casa, de Killeen, y no se ha sabido de él desde entonces. La policía de Killeen dijo que su familia reportó su desaparición el miércoles.

La desaparición de Fernandes vuelve a poner en el centro de atención la atribulada base militar. En el último año, la base ha sido testigo de una serie de asesinatos y asaltos y al menos cinco soldados han sido encontrados muertos alrededor de la base, lo que provocó una investigación del Ejército de los EE.UU. en la base.

El secretario del Ejército, Ryan McCarthy, visitó la base a principios de este mes y dijo que planean abordar las “causas fundamentales” de los ataques y las muertes de soldados que ocurren en la base o cerca de ella.

En ese momento, McCarthy dijo que Fort Hood tiene “los reportes más altos, en la mayoría de los casos” de asesinatos, agresiones sexuales y acoso, de todas las bases del Ejército.

“Me he reunido durante las últimas 24 horas con soldados de todos los niveles … y les dije que estaban enviando un grupo independiente de investigadores para comprender las causas fundamentales asociadas con el aumento de delitos graves, actos violentos, para comprender mejor por qué está sucediendo esto en esa instalación”, dijo el funcionario.

Ahora, unas semanas después, la policía y los oficiales del Ejército de los EE.UU. están pidiendo al público que ayude a localizar a Fernandes, y el ejército de los EE.UU. ha publicado que su “principal preocupación es garantizar su seguridad y bienestar”.

Elder Fernández, un soldado más que desaparece en la base militar de Fort Hood | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. El soldado Elder Fernádez de 23 años desapareció desde el lunes pasado, tras ser llevado por un superior que fue a dejarlo al lugar donde vivía. La policia ya avisó de la desaparición y pide ayuda para dar con su paradero.

El solado Élder Fernandes, fue visto por última vez el lunes 17 de agosto y tanto el Ejército de los Estados Unidos como el Departamento de Policía de Killeen lo están buscando.

El Departamento de Policía de Killeen publicó un comunicado de prensa sobre la desaparición de Fernandes, pidiendo ayuda al público. Escribió que Fernandes no ha sido visto ni escuchado desde el lunes 17 de agosto.

Los familiares del joven de 23 años dijeron a los oficiales el miércoles 19 de agosto que fue visto por última vez cuando su sargento de personal lo dejó en su casa en la cuadra 2700 de Woodlands Drive.

La Primera División de Caballería del Ejército de los Estados Unidos también publicó en su página de Twitter: “Estamos buscando su ayuda para localizar al Sargento Élder Fernandes. Comuníquese con la Policía Militar de Fort Hood al 254-288-1170 o el CID del Ejército de los EE.UU. al 254-287-2722, si tiene alguna información sobre su paradero”. La publicación iba acompañada de una alerta de soldado desaparecido.

La cuenta de Twitter de Fort Hood también publicó una llamada de información sobre el soldado Fernandes desaparecido, escribiendo que mide “5’4”, pesa 135 libras y que fue visto por última vez con pantalones cortos negros, camiseta y zapatos rojos del #Army PT, junto con una serie de fotos de Fernandes.

Fernandes es originario de Brockton, Massachusetts. Según su tía, Isabel Fernandes, acababa de firmar un nuevo contrato de arrendamiento, pero aún no había recogido las llaves del apartamento. Ella le dijo a ABC13 que el auto de Fernandes con sus pertenencias fue encontrado en la base.

“Esto es muy, muy inusual. Ha estado en contacto con nosotros desde la semana pasada. Hablé personalmente con él el viernes por la mañana. Habló con su mamá el domingo pasado y le prometió que llamaría el lunes. El lunes llegó y se fue y no llamó, y no respondió las llamadas de nadie más. El martes, no hubo llamadas y mi hermana terminó volando allí ayer, y todavía no hemos tenido noticias de él”, dijo la tía del sargento.

Este video muestra a la soldado Vanessa Guillén antes de su desaparición | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Ya son 52 días sin que se conozca el paradero de la joven. Noticias Telemundo obtuvo en exclusiva imágenes de la soldado antes de su desaparición de la base Fort Hood, en Texas. Francisco Fajardo tiene el informe.

Su tía continuó: “Estamos aquí todos preocupados. Tiene una gran familia y tenemos que encontrarlo y tenemos que encontrarlo con vida”. Ella también publicó sobre la desaparición de su sobrino en Facebook, escribiendo que él es “más que mi sobrino, es más como mi hijo, alguien a quien vi nacer y convertirse en un joven maravilloso, alguien que tiene un corazón de oro, su corazón es tan grande que se unió al Ejército para proteger y servir”.

Fernandes es un especialista químico, biológico, radiológico y nuclear de la Brigada de Sustentabilidad de la 1ª División de Caballería, según CBS DFW. Ha estado en el ejército desde al menos el 2016, ya que su madre, Ailina Neves, ha publicado fotos en Facebook de Fernandes en uniforme desde ese entonces.

La madre de Fernandes voló a Fort Hood para presionar a los funcionarios en la búsqueda. Isabel, la tía de Fernandes, escribió que la madre de Fernandes está “agonizando ahora mismo en Texas, está en una ciudad desconocida y no encuentra a su bebé, no sabe por dónde empezar a buscar, necesita el Público y la ley cumplimiento para dar un paso al frente y ayudar”. También escribió que el padre de Fernandes está en Cabo Verde esperando noticias.

Texas Equusearch, una organización de búsqueda y rescate sin fines de lucro, fundada en 2000 y con sede en Dickinson, Texas, en las afueras de Houston, se ha unido a la búsqueda de Fernandes. Su publicación de Facebook sobre la desaparición agrega que tenía un tatuaje de manga completa en su brazo izquierdo. Según KCENTV, los funcionarios de Fort Hood ya han registrado toda el área de la división, incluidos los edificios de la sede, los estacionamientos y las piscinas de motor.

Fernandes acababa de ser dado de alta del hospital, aunque no se dio ninguna razón para su hospitalización

La desaparición de Fernandes se produce después de una serie de muertes publicadas el año pasado en la base del ejército, 11 en total y cinco de ellas se sospecha que ha cometido un delito.

El caso más destacado es el de Vanessa Guillén, de 20 años, quien según investigadores federales y militares fue asesinada y desmembrada por otro soldado, Aaron David Robinson, informó el New York Post. Guillén desapareció el 22 de abril y sus restos fueron encontrados a principios de julio, poco después de que Robinson se quitara la vida.



Las autoridades también encontraron los restos del soldado de Fort Hood de 24 años, Gregory Wedel-Morales, en un campo de Killeen el 19 de junio. Wedel-Morales había estado desaparecido desde agosto pasado. Fox News informó que los oficiales del ejército de los EE.UU. sospechan que hubo un crimen en su muerte. En mayo de 2020, otro soldado de Fort Hood, de 27 años. Brandon Scott Rosecrans, fue encontrado muerto de una herida de bala a unas 13 millas del puesto, informó Army Times. Su cuerpo fue encontrado cerca de su Jeep, que había sido incendiado. Una pareja del área de Killeen fue arrestada y acusada recientemente en relación con la muerte de Rosecrans.

Más recientemente, dos soldados de Fort Hood murieron en incidentes separados cerca de la base. El sargento. Bradley Moore, un soldado de la Guardia Nacional del Ejército de Texas de 36 años, murió el 13 de agosto durante un accidente de entrenamiento en la base. El 12 de agosto, Cole Jakob Aton fue atropellado por un vehículo cuando intentaba desviar el tráfico alrededor de un accidente menor. Murió a causa de sus heridas en el lugar, informó KCENTV.

