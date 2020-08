Muerte del hermano de Trump: ¿De cuánto era su millonaria fortuna?

Robert Trump era el hermano menor del presidente Donald Trump. Trump era el administrador de las propiedades inmobiliarias de la Organización Trump en las afueras de Manhattan, Nueva York. Era un ejecutivo de negocios jubilado y desarrollador inmobiliario.

Robert Trump tenía un patrimonio neto de $200 millones en 2019, según Celebrity Net Worth. Murió el sábado 15 de agosto de 2020 en un hospital de Nueva York, donde había sido ingresado por una enfermedad. Los detalles sobre su muerte y enfermedad no se dieron a conocer de inmediato.

El presidente Donald Trump emitió un comunicado sobre el fallecimiento de su hermano en las horas posteriores a su muerte.

The White House said President Trump's younger brother, Robert Trump, died on Saturday. https://t.co/ysZA7hU3lN

“Con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche”, dijo Trump en el comunicado. “No era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz”.

Robert Trump era el menor de cinco hijos de la familia Trump y no fue presionado para hacerse cargo del negocio inmobiliario de la familia Trump, informó The New York Times. Nació en 1948 de Fred Trump y Mary Ann McLeod Trump.

Fue su personalidad tranquila, lo que le hizo desviarse del centro de atención, según The New York Times.

“Se le podría considerar el más tranquilo de los Trump”, dijo Michael D’Antonio, biógrafo de Trump. “Estaba contento de mantenerse fuera del centro de atención”.

Mr. President I’m so sorry for the loss of your beloved brother Robert Trump

I’m asking everyone in America to keep our leader and his family in your prayers.

#RIPRobertTrump pic.twitter.com/cz5cBHyrJz

— Terrence K. Williams (@w_terrence) August 16, 2020