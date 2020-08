Cheques de estímulo COVID-19 segunda ronda: ¿Podrán negociarse los de $1,200 y $3,400 esta semana?

Muchos estadounidenses esperan noticias sobre si recibirán una segunda ronda de cheques estímulo de COVID-19.

La gente se ilusionó gracias a los informes noticiosos de que los republicanos y los demócratas en el Congreso acordaron apoyar un segundo cheque. Sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo sobre el paquete general de estimulo y el 8 de agosto, el presidente Donald Trump dejó los cheques de estímulo por fuera de las cuatro órdenes ejecutivas que expidió sobre medidas de alivio económico.

Eso significa que, si se va a realizar una segunda ronda de cheques de estímulo, la gente tendrá que confiar en que el Congreso regrese a la mesa de negociación y llegue a un acuerdo.

La razón por la que las negociaciones fracasaron no fue por los cheques de estímulo específicamente. El desacuerdo se dió porque estos hacen parte de un paquete más grande y ambas partes no lograron ponerse de acuerdo sobre cosas como el monto total del paquete informó Forbes.

Los republicanos y los demócratas generalmente han estado de acuerdo en el concepto de una segunda ronda de cheques de estímulo, que seguirían las mismas pautas que antes, lo que les daría a los estadounidenses que califican $1,200 a cada uno o $3,400 para una familia de cuatro miembros. Sin embargo, no se aprobaron porque los cheques hacen parte del paquete general en el que no pudieron ponerse de acuerdo.

¿Qué posibilidades hay de que las negociaciones comiencen de nuevo y cuándo?. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hizo un comentario prometedor el 11 de agosto para aquellos que quieran otro cheque de estímulo. Indicó que si los demócratas se acercan a la mesa, podría llegarse a un acuerdo “esta semana” y dijo que los republicanos están dispuestos a ofrecer más dinero para lograrlo. También dijo que una segunda ronda de cheques de estímulo sería parte del acuerdo, según Forbes.

Sin embargo, los demócratas aún tienen que indicar cuál es su posición al respecto, aunque han criticado duramente las ofertas de los republicanos en el pasado por ser demasiado “exiguas” y no hacer lo suficiente para ayudar a los estadounidenses necesitados. Por lo tanto, a medida que pasan los días, parece cada vez menos probable que se pueda llegar a un acuerdo tan rápido. Sin embargo, ambas partes han indicado que esperan llegar a uno. Politico ha informado, sin embargo, que es poco probable que se llegue a un acuerdo en el corto plazo. De hecho, The Hill informó que Mnuchin y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hablaron por teléfono el 12 de agosto, pero no progresaron en un acuerdo.

“De nuevo le hemos dejado claro a la Administración que estamos dispuestos a reanudar las negociaciones una vez que empiecen a tomarse este proceso en serio. La vida y los medios de subsistencia del pueblo estadounidense, así como la vida de nuestra democracia, están en juego ”, dijo Pelosi, según Hill, pero acusó a Mnuchin de no ceder en nada que rompió las negociaciones la última vez. Mnuchin respondió afirmando que Pelosi “dejó en claro que no estaba dispuesta a reunirse para continuar las negociaciones a menos que accediéramos por adelantado a su propuesta, que cuesta al menos 2 billones de dólares. … Los demócratas no tienen interés en negociar ”, informó The Hill.

Si se hace un trato esta semana, los cheques aún podrían salir en agosto. De lo contrario, la gente podría estar esperando la llegada de septiembre, incluso si se aprueba una. Chad Hooper, el presidente nacional de la Asociación de Gerentes Profesionales (PMA), que representa a los gerentes del Servicio de Impuestos Internos, dijo a Grow.acorns.com que el IRS “está mejor posicionado para emitir un segundo cheque” que la primera vez ” dado que ya se cuenta con la infraestructura para administrar dicho pago “.

Esto es lo que necesita saber:

Mnuchin dice que podría ocurrir un trato “esta semana”, pero otro informe dice que es poco probable

El secretario del Tesoro ha estado en medio de las negociaciones durante semanas.

Según Reuters, Mnuchin dijo el lunes que se podría llegar a un acuerdo de ayuda para el coronavirus “tan pronto como esta semana, pero los demócratas dijeron que las dos partes no han hablado desde que las conversaciones colapsaron el viernes pasado”.

Mnuchin dijo que la Casa Blanca está dispuesta a cerrar el trato endulzando el pote. “El presidente está decidido a gastar lo que necesitemos gastar. … Estamos preparados para poner más dinero sobre la mesa “, dijo en CNBC.

“Nuevamente, si podemos conseguir un trato justo, estamos dispuestos a hacerlo esta semana”, dijo Mnuchin, pero no dijo cuándo los demócratas y republicanos comenzarían a negociar.

Sin embargo, Politico informó que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, salió de vacaciones esta semana y es poco probable que se llegue a un acuerdo pronto. “Nos dicen que podrían pasar semanas antes de que se reanuden las conversaciones serias”, informó el sitio, diciendo que los republicanos creen que tienen a los demócratas en un “aprieto” porque parecerá que están perjudicando a los estadounidenses si luchan contra las órdenes ejecutivas de Trump.

Trump tuiteó que los líderes demócratas conocen su número de teléfono

“Así que ahora Schumer y Pelosi quieren reunirse para hacer un trato. Es asombroso cómo funciona todo, ¿no? ”, Tuiteó Trump el lunes 11 de agosto, refiriéndose a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al senador demócrata de Estados Unidos, Chuck Schumer. “Ellos saben mi número de teléfono.”

Los demócratas han cuestionado la legalidad de las órdenes ejecutivas de Trump. “No darán otro pago de $1,200 a la gente”, dijo a Mnuchin Chris Wallace, presentador de Fox News Sunday, el 9 de agosto sobre las órdenes ejecutivas de Trump.

En ese programa, tanto Pelosi como Mnuchin dijeron que estarían dispuestos a negociar nuevamente. Mnuchin indicó que a la Casa Blanca le gustaría que los demócratas accedieran a un acuerdo fragmentado para que se cumplan varias disposiciones, como los cheques de estímulo.

“Siempre que tengan una nueva propuesta, estamos dispuestos a escuchar”, dijo Mnuchin de los demócratas. “Estuvimos de acuerdo con los demócratas. Ambos queremos enviar más cheques a los trabajadores estadounidenses … queremos aprobar la legislación sobre las cosas en las que estamos de acuerdo y eliminar así una por una, y ellos se han negado a hacerlo”.

“Los demócratas reiteramos nuestro llamado a los republicanos para que regresen a la mesa, se reúnan con nosotros a mitad de camino y trabajen juntos para brindar un alivio inmediato al pueblo estadounidense”, se lee en un comunicado de Pelosi y Schumer. Pelosi criticó duramente las órdenes ejecutivas de Trump, calificándolas de “basura inconstitucional”.

Ella dijo en Fox News que las órdenes dan la “ilusión” de ayudar a la gente. Las órdenes brindan una exención de impuestos sobre la nómina, suspenden los desalojos y los pagos de préstamos estudiantiles, y brindan beneficios de desempleo adicionales semanales de $400, cifra por debajo de los $600 que se recibían antes de expirar.

En una conferencia de prensa el 3 de agosto, también criticó a los republicanos en el Congreso por apoyar un proyecto de ley que cree que no hace lo suficiente para ayudar a los “millones de niños en nuestro país” que “padecen insuficiencia alimentaria”. También argumentó que las órdenes ejecutivas de Trump no hacen nada para abordar la reapertura de escuelas de manera segura.

Sin embargo, cuando Wallace preguntó: “¿Están listos para volver a las conversaciones?” Pelosi indicó: “tenemos que llegar a un acuerdo”. Lamentó la “debilidad de las órdenes ejecutivas del presidente” y dijo: “Pongamos dinero en los bolsillos del pueblo estadounidense”.

Pelosi dijo que los demócratas están dispuestos a recortar $1 billón de su paquete de $3 billones si los republicanos salen de su propuesta de $1 billón. “Dijimos encontrarnos a mitad de camino”.

Pelosi enfatizó que ambas partes “necesitan llegar a un acuerdo” y dijo que los demócratas “se preocupan mucho por el hecho de que las personas estén necesitadas”. Lo que tenemos en el proyecto de ley aborda las necesidades del pueblo estadounidense”.

Sin embargo, no hubo conversaciones el lunes ni el martes, informó The Chicago Tribune.

Este es el original de Heavy.com escrito por S.M. Walsh.