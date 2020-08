Cheques COVID-19: Más dinero llegará este septiembre

Nuevos cheques generados por el gobierno federal para ayudar con los efectos de la pandemia de la COVID-19 y dar un estímulo en la economía van en camino. Aun hay personas que tienen derecho a recibir dinero del IRS y lo tendrán pronto en sus manos.

Los legisladores republicanos y demócratas se fueron de vacaciones antes de ponerse de acuerdo sobre la emisión de una nueva ayuda financiera para capear los problemas creados por los contagios del coronavirus. Sin embargo, no se han entregado todos los cheques autorizados inicialmente y algunas personas recibirán fondos federales entre septiembre y el 15 de octubre.

Atrasos por la manutención infantil

Los primeros beneficiados serán las personas que no recibieron parte del pago del Servicio de Rentas Internas, o “Internal Revenue Service (IRS), por haber estado atrasados en los pagos de “child support”, es decir la manutención de los hijos que se ordena durante una separación o divorcio.

Según ha informado el IRS, unas 50.000 personas recibirán cheques de estímulo. Para recibir esta ayuda, parte de una ley aprobada como parte de las medidas creadas para ayudar a los habitantes de Estados Unidos.

Para estar en la lista, las personas elegibles deben haber enviado la planilla 8379, la asignación del cónyuge o ex cónyuge perjudicado y la declaración de impuestos de 2019 o, si no la tiene, de 2018 como mínimo. Sin embargo, es muy importante que presente la planilla de recaudación de impuestos del año pasado lo más rápido posible. Si no está en el sistema del IRS, es posible que no se autorice su pago.

La información si hay un cheque en camino para usted puede ser encontrada en el sitio web del IRS. Antes de buscarla tiene que tener a mano el número de seguro social o de individuo tributario.

Según la información oficial, los pagos pueden recibirse por depósito directo a su cuenta bancaria, si la declaración de impuestos se hizo electrónicamente. De lo contrario, llegarán por correo en forma de cheque o tarjeta de débito bancario.

Si usted piensa que el IRS cometió algún error, recuerde que tiene hasta el 30 de septiembre para reportar las razones por las que considera que hay una equivocación. Además, asegúrese de tener los documentos actualizados si su estado civil o estatus migratorio ha cambiado. Todo esto es esencial para que reciba el cheque de ayuda por el coronavirus este año por el programa ya aprobado, o el que se espera que el congreso apruebe cuando regrese del receso del verano.