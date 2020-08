Cheques de estímulo COVID-19: ¿Cuándo mandarán los pagos de desempleo de $300?: ¿Serán retroactivos?

El presidente Trump anunció originalmente que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) estaría a cargo de distribuir los fondos para su nuevo plan, el programa de Asistencia para Salarios Perdidos (LWA), el 8 de agosto.

Sin embargo, solo un puñado de las docenas de estados aprobados para el programa LWA, que fue diseñado para reemplazar el suplemento de beneficios por desempleo vencido de $600, que expiró el 27 de julio y que ahora dará un adicional de $300-400 en beneficios por desempleo, han comenzado a distribuir beneficios.

Hay 37 estados en todo el país que han sido aprobados ya para el LWA (al 29 de agosto): Wyoming, Oregon, West Virginia, Ohio, Virginia, Maine, Arkansas, Connecticut, Pennsylvania, Washington, New Hampshire, Nueva York, Alaska, Georgia , Vermont, Mississippi, Tennessee, Rhode Island, Massachusetts, Alabama, California, Indiana, Carolina del Norte, Texas, Kentucky, Michigan, Maryland, Idaho, Oklahoma, Montana, Arizona, Iowa, Luisiana y Nuevo México, Colorado, Missouri y Utah.

Yahoo Finance informó que solo cinco de ellos (Arizona, Louisiana, Missouri, Tennesse y Texas) han distribuido realmente los beneficios por desempleo. Otros estados están manteniendo a los destinatarios elegibles en un limbo, mientras intentan descubrir cómo configurar sistemas de distribución de pagos. Al menos seis estados (Dakota del Norte, Minnesota, Wisconsin, Nebraska, Kansas, Carolina del Sur y Florida) ni siquiera se han postulado al programa, según Yahoo Finance.

ABC-11 informó que los pagos del plan LWA de la División de Seguridad Laboral (DES) de Carolina del Norte podrían comenzar a principios de septiembre, pero eso es solo una proyección. Como informó ABC-11, “el cronograma exacto de cuándo los habitantes de Carolina del Norte pueden esperar recibir los beneficios no está claro”, que también es el caso de la mayoría de los estados.

Las preguntas de muchos son: ¿por qué tardan tanto en distribuirse estos bonos por desempleo y cuánto tiempo más podría pasar para empezar a recibirlos? y ¿Cuál es la causa del retraso en la distribución de los fondos?

Michele Evermore, analista senior de políticas del Proyecto Nacional de Ley de Empleo, le dijo a Yahoo Finance que el retraso se debe en parte a cómo Trump creó el programa.

En el memorando del 8 de agosto de Trump sobre el plan LWA, anunció que FEMA, que es una agencia que normalmente se utiliza para ayudar a los estados a recuperarse de desastres naturales, administraría los pagos. Trump pudo seleccionar a FEMA como la agencia de distribución empleando la Ley de Asistencia de Emergencia y Alivio de Desastres Robert T. Stafford, que permite que FEMA se aliste para ayudar a los estados y localidades durante las “actividades federales de respuesta a desastres”, según una definición de la Página web de FEMA. Sin embargo, esto, según Evermore, ralentizó las cosas.

“Si fuera una ley del Congreso, simplemente podrían usar su sistema regular para pagar estos beneficios”, dijo. “(Ahora) tienen que establecer un beneficio que sea paralelo al seguro de desempleo”.

