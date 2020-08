Asesinan a empleado de Burger King en Orlando porque orden tomó demasiado tiempo

Un hombre de 22 años está muerto después de ser asesinado a tiros en un Burger King de Orlando tres días después de que comenzara su nuevo trabajo allí. La razón — una disputa sobre por una orden de comida que tomó demasiado tiempo. Sin embargo, el tirador acusado ni siquiera fue el inconvenenciado por el largo tiempo de espera.

Según la declaración de arresto, Ashley Mason estaba esperando en la línea del servicio al coche del restaurante de comida rápida. Un testigo le dijo a la policía que la ventanilla donde Desmond Joshua Jr. estaba trabajando esa noche estaba atastacada y Mason estaba especialmente “enfadada” al respecto. El testigo dijo que Mason se bajó de su auto, gritando y amenazando con llevar a “su hombre” al Burger King.

En ese momento, la gerencia le reembolsó el dinero y le dijo que se fuera. Según el informe de arresto, Mason estacionó el sedán negro que conducía y se sentó en el estacionamiento BK durante unos cinco minutos, luego se fue y un par de minutos más tarde regresó acompañada de un camión blanco. El camión era conducido por un hombre blanco que “exigía pelear” con Joshua. El hombre fue identificado más tarde como el tirador acusado, Kelvis Rodriguez-Tormes, de 37 años.

En ese momento, los teléfonos celulares estaban fuera y un video capturó algo de lo que sucedió. El informe de arresto dice que testigos y un video mostraban, a un “hombre poniendo a Desmond Joshua, Jr. en una llave de cabeza y asfixiándolo”.

Un testigo intervino para separarlos y aunque funcionó, el altercado no había terminado.

Last night, Desmond Joshua, 22, was shot and killed in the parking lot at the Burger King on E. Colonial Dr., where he just started working. Detectives arrested Kelvis Rodriguez-Tormes, 37, on charges of 1st Degree Murder, Destruction of Evidence & Possession of Firearm by Felon pic.twitter.com/gIVJeFGGGR

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) August 2, 2020