Falla negociación para extender cheque de $600 por desempleo: ¿qué ofrecieron los republicanos?

Este viernes terminó la primera semana de negociaciones entre republicanos y demócratas al interior del Senado para sacar adelante un nuevo paquete de estimulos por el COVID-19. Y en medio de las conversaciones enfrascadas sobre la LEY HEALS, que promueve el líder de la mayoría republicana, Mitch McConell, las cosas continúan sin luz al final del tunel.

Justo cuando expiró formalmente el beneficio de $600 extra semanales a los 30 millones de estadounidenses que actualmente están reclamando beneficios de desempleo, bono que los demócratas piden mantener hasta enero, los republicanos no cedieron terreno, y tan solo ofrecieron extenderlo por una semana más. Se mantuvieron en su postura de reducirlo a $200 y entregarlo solo hasta octubre.

Así lo informó CBS News, donde se aseguró que en las negociaciones nocturnas con los demócratas del Congreso los funcionarios de la Casa Blanca ofrecieron extender a corto plazo el beneficio, y se destacó que los líderes demócratas rechazaron tajantemente la oferta.

“Creo que entienden que tenemos que tener una ley rápido, simplemente no se dan cuenta de lo grande que debe ser”, dijo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, advirtiendo que querer extender el beneficio de desempleo colo por una semana, es una medida “inútil” e insuficiente. “Les pido que nos sentemos y hagamos bien las cosas. Tienen que reconocer que la gente necesita esos $600 para luchar en medio del COVID (…) Tienes que reconocer la gravedad de la situación”.

El jefe de gabinete de la Administración Trump, Mark Meadows quiso culpar a los demócratas por no aceptar la oferta que hicieron.

“Creo que los demócratas están dispuestos a permitir que expire el aumento del desempleo, lo dejaron muy claro, no una vez, ni dos, sino tres veces, y por eso no soy muy optimista sobre cualquiera que cuente con un aumento del desempleo, para tener alivio pronto”, dijo el funcionario.

Según el citado medio, una fuente cercana a las negociaciones reveló que la Casa Blanca propuso también subir de los $200 que ofrecen por desempleo en su Ley HEALS a $400, pero solo por cuatro meses, solicitud lo que los demócratas tambien rechazaron, pues han repetido que no darán su brazo a torcer hasta que el Senado apruebe mantener los $600 hasta enero del próximo año.

Pelosi advirtió que aprobar una ayuda menor es jugar con el hambre de los desempleados en medio de la pandemia.



El líder republicano del Senado, Mitch McConell, también criticó a los demócratas, sin considerar que urge elevar los montos ofrecidos en el paquete de ayudas.

