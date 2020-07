Negociaciones de Ley HEALS van por mal camino: ¿no habrá nuevos cheques COVID-19 en agosto?

El lunes pasado los republicanos, bajo el aval de Trump, anunciaron públicamente la Ley HEALS, articulado que condensa los nuevos planes de ayuda del gobierno federal para los millones de estadounidenses afectados por la pandemia del COVID-19, que se está discutiendo actualmente en el Senado. El futuro de familias enteras a las que ya se les han acabado los recursos y de 30 millones de desempleados que dependen de los auxilios están puestas en ese paquete.

Y aunque desde el primer momento los demócratas manifestaron su decepción por el paquete de alivios propuesto, que entre otras cosas reduce los cheques de desempleo extra de $600 a $200 semanalmente, deja por fuera a las familias mixtas de integrantes ciudadanos e indocumentados, no entrega suficiente ayuda a los estados y da $500 a los dependientes, en vez de los $1,200 propuesto por el Congreso, la esperanza de que los alivios se aprobaran pronto no abandonaba a los estadounidenses.

Las cosas han resultado más complicadas de lo que se esperaba, pues demócratas y republicanos no se han puesto de acuerdo, y con el 7 de agosto como fecha límite para que el Senado apruebe la ley antes de salir al receso de verano, que los mantendrá fuera de escena hasta septiembre, el panorama es desalentador.

Americans need to buy food & pay rent. Republicans shouldn’t be quibbling over $600 for workers on unemployment. #FamiliesFirst #DeadlineWH pic.twitter.com/qiuxG71XL7 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 27, 2020

El propio jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo el miércoles por la noche que las negociaciones “se están desmoronando”, según lo dio a conocer Forbes, y peor aun, mencionó que es probable que no haya acuerdo y que las discusiones se alarguen.

Los demócratas consideran las ayudas propuestas insuficientes, en especial la tremenda reducción del 66% en el cheque extra de desempleo, que en la Ley HEALS de los republicanos sería de $200 y se entregaría solo hasta octubre, muy por debajo de la propuesta demócrata de la Ley Héroes, que extendía el beneficio de los $600 semanales hasta enero del 2021.

“No estamos cerca de un acuerdo”, dijo Meadows. “Ciertamente, ningún acuerdo se convierte en una mayor posibilidad cuanto más tarden estas negociaciones”.

I joined @CNBC to discuss Senate Republican's HEALS Act. The pandemic is not finished. The economic pain is not finished. So Congress cannot be finished either. Republicans are ready to govern. We just need Democrats to decide whether they are serious about making law. pic.twitter.com/aM30wub8rT — Leader McConnell (@senatemajldr) July 28, 2020

La presidenta de la Cámara, Nacy Pelosi, ha criticado severamente a los republicanos por no ofrecer un proyecto que realmente ayude a las familias y a los desempleados, más cuando se estima que el 31.5% de los estadounidenses no podría vivir sin la actual ayuda de desempleo que expiró.

Pelosi exige un “proyecto de ley integral”, ya que considera que la Ley HEALS de los republicanos es vergonzosa.

“Espero que después de 10 semanas de no actuar, el líder McConnell al menos aclare sus hechos: La Ley Héroes aprobada por la Cámara en mayo extiende los beneficios mejorados de desempleo de los que dependen las familias, mientras que su “propuesta” reduce los beneficios en $400 por semana”, dijo Pelosi en su Twitter.

“Los estadounidenses necesitan comprar comida y pagar el alquiler. Los republicanos no deberían estar discutiendo más de $600 para los trabajadores en desempleo. #FamiliasPrimero #se acaba el plazo”.

The coronavirus does not care that we are divided. The coronavirus will not care if Washington Democrats decide it suits their partisan goals to let relief run dry. The American people are hurting and Congress should have their backs. — Leader McConnell (@senatemajldr) July 29, 2020

Por su parte, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConell culpa a los demócratas por no avanzar en las negociaciones, pero no ha querido dar su brazo a torcer sobre las mejoras que se piden en su proyecto de ley.

“Al coronavirus no le importa que estemos divididos. Al coronavirus no le importará si los demócratas de Washington deciden que se ajusta a sus objetivos partidistas dejar que el alivio se agote”, dijo el republicano. “El pueblo estadounidense está sufriendo y el Congreso debería estar apoyándolo. La histórica Ley CARES ha ayudado a las familias a soportar esta crisis. Pero nuestra nación no ha terminado con esta lucha. Más estadounidenses están muriendo. Millones están desempleados. Los beneficios federales adicionales de desempleo están a punto de expirar”.

McConell agregó el miércoles en la noche en su Twitter: “Los demócratas deben ponerse serios y venir a la mesa.

La pandemia no ha terminado. El dolor económico no está terminado. Entonces el Congreso tampoco puede ser terminado. Los republicanos están listos para gobernar. Solo necesitamos que los demócratas decidan si se toman en serio la ley”.

La representante Alexandríá Ocasio-Cortéz criticó a los republicanos y dijo: “La razón principal por la que los beneficios de desempleo expirarán el viernes es [porque] la Casa Blanca de Trump y el Partido Republicano se niegan a extenderlos. Parecen pensar que las personas pueden morir de hambre para tomar 30 millones de empleos que no existen”.

The historic CARES Act has helped families endure this crisis. But our nation is not done with this fight. More Americans are dying. Millions are unemployed. Added federal unemployment benefits are close to expiring. Democrats need to get serious and come to the table. — Leader McConnell (@senatemajldr) July 29, 2020

Y más molesto todavía por insistir en que se apruebe la Ley HEALS que no cumple con las necesidades de los afectados por la pandemia, y por culpar a los demócratas de no respaldarla, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer cuestionó a McConell.

“¿Por qué le seguían diciendo a los estadounidenses que necesitaban hacerlo? ¿Pausa por 98 DÍAS mientras sufrían?”, dijo el demócrata en alusión a que los republicanos no actuaron antes para aprobar una ley de auxilios.



Si no se alcanza un acuerdo antes del próximo 7 de agosto, las negociaciones tendríán que retomarse en septiembre, a menos que los republicanos decidan extender las negociaciones, y ello retrasaría también el envío de los cheques y la entrega de ayudas.