Muere conductor de autobús atacado por pedirle a pasajeros que usen máscaras

Philippe Monguillot, un conductor de autobús francés, murió el viernes 10 de julio, después de que fue atacado por los pasajeros cuando les pidió que usaran máscarillas. Monguillot, de 59 años, fue atacado el domingo 5 de julio, en un asalto que lo dejó con muerte cerebral hasta su muerte el viernes, le dijo su hija al periódico Sud Ouest.

La hija menor de Monguillot, Marie, de 18 años, dijo a la salida que los médicos y la familia decidieron retirarle el soporte vital ya que estaba en estado vegetativo. Dijo que murió rodeado de su familia, su esposa Véronique y sus tres hijas.

Cuatro hombres han sido arrestados en relación con el incidente. Dos de ellos, de 22 y 23 años, eran previamente conocidos por la policía y fueron acusados de intento de asesinato. Los otros dos hombres fueron acusados de no ayudar a alguien en peligro y uno de los dos también fue acusado de intentar ocultar a un sospechoso, informó The Guardian. No está claro en este momento si sus cargos serán modificados después de la muerte de Monguillot.

El ataque tuvo lugar el domingo por la noche en una parada de autobús en Bayona, suroeste de Francia, y vino después de que Monguillot le pidiera a los hombres que usaran máscaras en el autobús

El ataque mortal ocurrió el domingo por la noche en una parada de autobús en Bayona, en el suroeste de Francia. Marc Mariée, fiscal adjunto de Bayona, dijo en una conferencia de prensa informada por la AFP que Monguillot fue víctima de un asalto “extremadamente violento”.

Mariée dijo que el conductor le pidió el boleto a uno de los cuatro hombres y pidió que los otros tres usaran máscaras faciales. El uso de máscaras en el transporte público es obligatorio en Francia desde el encierre por COVID-19.

El fiscal adjunto dijo que “hubo insultos y luego empujones. El conductor del autobús fue empujado fuera del autobús. Dos individuos entonces patearon y golpearon violentamente la parte superior de su cuerpo, incluyendo su cabeza”. También dijo que Monguillot quedó inconsciente en la acera cuando los cuatro hombres huyeron de la escena.

Los compañeros conductores de autobús de Monguillot fueron sacudidos por el ataque y los de Bayona dijeron que no volverían al trabajo hasta el funeral de su colega. La red de autobuses Chronoplus, que sirve a Bayona y ciudades cercanas, dijo que su red de autobuses se ha visto gravemente afectada y que muchas líneas no han estado funcionando desde el ataque.

El alcalde de Bayona, Jean-René Etchegaray, expresó sus condolencias y ofreció su apoyo a los colegas de Monguillot. El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, también ofreció sus condolencias y se comprometió a llevar a los responsables ante la justicia.

Monguillot fue descrito por sus seres queridos como un hombre de familia & ex jugador de rugby

Pensées pour Philippe Monguillot, chauffeur de bus de Bayonne décédé aujourd’hui après s’être fait violemment agressé dimanche par 4 jeunes voyous. Je pense à sa femme et ses enfants et appelle à de lourdes sanctions envers ces meurtriers ! pic.twitter.com/VCTmZUH4Sb — Eric Ciotti (@ECiotti) July 10, 2020

Monguillot fue descrito por sus amigos y familiares como un hombre atlético con una gran personalidad. Jugó rugby y fútbol a finales de la década de 1980 y continuó su participación en el deporte mucho después de colgar sus zapatillas de fútbol. Su hija Marie le dijo a Sud Ouest: “a veces iba al club a cenar o arbitraba los partidos de los jugadores más jóvenes, por ejemplo”. Dijo que todavía era un niño de corazón, una gran personalidad que conocía a todo el mundo.

Monguillot también estuvo involucrado en la comunidad como tesorero de una asociación vecinal. Se convirtió en conductor de autobús Chronoplus en 1990 y sus colegas lo describieron como alguien apasionado por la conducción. Tenía carácter, dijeron, y era capaz de “echar a alguien del autobús”, pero también podía “bajar del autobús para ayudar a las ancianas a subir o llevar sus maletas”.

El amigo y colega de Monguillot de 30 años, Christophe Oyhamberri, le dijo al medio que la mañana del ataque, Monguillot publicó en Facebook una foto de su nueva caravana y compartió lo emocionado que estaba de estar a un año de retirarse.

