Atuendo de Cam Newton causa revuelo al llegar a Foxborough para examen físico

Cam Newton, el mariscal de campo más nuevo de los New England Patriots, acudió a su examen físico para unirse al equipo vestido con un atuendo de rayas que llamó la atención en las redes sociales durante el fin de semana feriado. El conjunto era clásico Newton, incluyendo uno de sus sombreros característicos.

Esto es algo a lo que los fans de los Patriots deberían acostumbrarse en 2020. El traje de Newton el sábado posiblemente estaba parcialmente relacionado al Día de la Independencia y parecía estar diseñado para mostrar el físico que el deportista ha estado construyendo ante lo que está configurado a ser su temporada de redención.

Un usuario nos recordó lo única y singular que suele ser la vestimenta de Newton.

To those talking about his fits don't forget to mention the 🔥 🔥 🔥 ones too!!! pic.twitter.com/uKy3y9E5Im

Newton se encontraba en la ciudad para tomar su examen físico para completar su nuevo contrato. Asumiendo que todo salga bien, esperamos un anuncio oficial la próxima semana.

New #Patriots QB Cam Newton is in New England to complete his physical & finalize his 1-year, $1.75M contract that’s worth up to $7.5M. The team is confident in his condition & no issues at all are anticipated on his physical. It’ll take a few days to complete, but this is a go.

— Ian Rapoport (@RapSheet) July 4, 2020