¿Qué ver en TV? – Domingo 14 de junio

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Sal y Pimienta” y de las películas “Penguins of Madagascar” y “Free Willy: Escape From Pirate’s Cove”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “American Ninja Warrior” y las películas “Wanted”, “Executive Decision”, “Jarhead 3: The Siege” y “Takers”.

American Ninja Warrior

Telemundo transmitirá “American Ninja Warrior”, el fenómeno competitivo en el que diversos atletas se disputan un millón de dólares en una de las competencias más rigurosas en la historia de televisión.

“American Ninja Warrior” se transmite a las 4:00 PM, Hora del Este, por Telemundo.

Sal y Pimienta

El show de Univision que es conducido por Jomari Goyso y Lourdes Stephen, contará con una transmisión impactante hoy a las 10:30 PM, Hora del Este.

En la edición de este domingo, Galilea Montijo habla en exclusiva sobre la extorsión de la que fue víctima por unas presuntas fotografías en la que aparecía completamente desnuda. También, El excompañero sentimental de Laura Bozzo, Cristian Suárez, reacciona en exclusiva a la alegación en su contra que hizo la presentadora peruana.

“Sal y Pimienta” es transmitido todos los domingos a las 10:30 PM, por Univision.

Penguins of Madagascar

La película animada, será transmitida por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Spin-off de ‘Madagascar’ protagonizado por los pingüinos de la isla. Las más divertidas aves encubiertas del mundo del espionaje: Capitán, Kowalski, Rico y Soldado. Son la élite de la élite y juntos unen sus fuerzas a una elegante organización encubierta llamada Viento Norte, liderada por el apuesto y musculoso Agente Clasificado. Entre todos deben evitar que el villano Dr. Octavio Salitre destruya el mundo tal y como lo conocemos.”

Free Willy: Escape From Pirate’s Cove

La película protagonizada por Brindi Irwin, será transmitida por Univision a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Kirra (Bindi Irwin) una niña australiana de once años, se ve obligada a pasar una temporada con su abuelo (Beau Bridges) en Sudáfrica. Una noche su abuelo encuentra una orca atrapada en medio de una tempestad y decide capturarla. Nace entonces una gran amistad entre la niña y el animal, al que llama Willy. Cuando la orca crece y resulta imposible seguir cuidándola, la única solución que se presenta es venderla a un individuo sin escrúpulos cuya intención es ganar dinero exhibiéndola en un parque temático. Kirra, aterrada, intentará que su amiga vuelva a vivir libremente en el océano.”

Wanted

La película protagonizada por James McAvoy, será transmitida por Telemundo a las 11:30 AM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un joven (James McAvoy) que daba por muerto a su padre, descubre que era un asesino a sueldo y que acaba de ser asesinado. A continuación, es reclutado por la sexy Fox (Angelina Jolie) para la misma organización en la que trabajaba su padre. Sloam (Morgan Freeman) se encarga de entrenarlo para que siga los pasos de su progenitor.”

Executive Decision

La película protagonizada por Kurt Russell, será transmitida por Telemundo a la 1:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un conocido terrorista islámico es detenido. Tras ser entregado a las autoridades norteamericanas, miembros de su grupo negocian su liberación, después de cometer un atentado en Londres y secuestrar un avión Boeing 747 lleno de pasajeros en el que embarcan una bomba de gas nervioso que tienen intención de hacer explotar en Washington.”

Jarhead 3: The Siege

La película protagonizada por Charlie Weber, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El cabo Evan Albright (Charlie Weber ) se unió a la élite Marine Corp para salvar al mundo y ver un poco de acción, aunque necesariamente en ese orden.”

Takers

La película protagonizada por Matt Dillon, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Una conocida banda de atracadores de bancos mantiene en vilo a la policía. Funcionan como un mecanismo de relojería, entrando y saliendo sin dejar huella alguna y manteniéndose discretamente inactivos entre atraco y atraco. Pero, cuando están organizando un último golpe de veinte millones de dólares, la banda empieza a tener dificultades debido a la intervención de un experimentado detective (Matt Dillon), empeñado en darles caza.”

